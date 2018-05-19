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يوم السبت 19 ماي 2018
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عصابات تهاجم المترو والقطارات:ليلة رعب في ولايات تونس الكبرى
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القضائي
عصابات تهاجم المترو والقطارات:ليلة رعب في ولايات تونس الكبرى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تونس «الشروق»:
هاجمت عناصر اجرامية في اليوم الاول من شهر رمضان عربات المترو في كل ولايات تونس الكبرى والقطارات المتوجهة ذهابا وايابا بين حلق الوادي والمرسى مما تسبب في خسائر مادية ضخمة تكبدتها شركة نقل تونس التي أعربت عن غضبها من تكرار هذه الجرائم ...
حوالي الساعة التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم الاول لشهر رمضان انطلقت العناصر الاجرامية في نفس التوقيت لتنفيذ هجوم بالحجارة والعصي والقوارير البلورية على عربات المترو في كل من ولايات تونس واريانة ومنوبة وبن عروس مما أحدث حالة من الهلع والخوف لدى مستعملي المترو ورغم صيحات الخوف والهلع الا ان المنحرفين واصلوا عمليات التخريب ليغادروا بعد حوالي النصف ساعة.
التحرك الأمني
وأكّد مصدر أمني «للشروق» ان وحدات الامن في إقليم قرطاج وتونس وأريانة ومنطقة منوبة قامت لتحديد هويات عدد من هذه العناصر الاجرامية وسيتم القبض عليهم مؤكدا في هذا السياق ان عمليات الهجوم على المترو في نفس التوقيت تم التخطيط لها من قبل هذه العناصر التي أزعجها سحب البساط منهم اثر سلسلة النجاحات الامنية الاخيرة التي قامت بها الوحدات الامنية بمختلف أسلاكها.
الخسائر
من جهتها أكّدت أمس شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب لمعدات الشبكة الحديدية بكافة خطوط المترو وخط تونس حلق الوادي المرسي، الى إلغاء عديد السّفرات حتى لا تخاطر بسلامة الحرفاء والأعوان مضيفة ان الهجمة اقتصرت ، على خسائر مادية، إلا أن تداعياتها مؤكدة على مستوى الخدمات خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة مشيرة الى عزمها مزيد البذل لتخطي كافة العراقيل التي تحول دون تأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل.
المخطط
وأكّدت الشركة في بلاغها أمس هذه العمليات التخريبية تمثلت، بالأساس، في الرمي بالحجارة على المترو مما أسفر عن تهشيم عديد اللوحات لما لا يقل عن سبع عربات مترو وعربتي قطار تونس- حلق الوادي- المرسى.
وبينت أنها لم تشهد هذا العدد المرتفع من العمليات المماثلة في حيز زمني وجيز، إذ تزامن موعد انطلاقها في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بعديد النقاط بالشبكة الحديدية معربة عن استغرابها لوقوع عدد من الاعتداءات بمناطق لم تعرف مثلها في السابق مثلما هو الحال بالمحطة النهائية خير الدين بمنوبة أوبباب سعدون وكذلك ببرج البكوش بأريانة.

منى البوعزيزي
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القضائي
عصابات تهاجم المترو والقطارات:ليلة رعب في ولايات تونس الكبرى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تونس «الشروق»:
هاجمت عناصر اجرامية في اليوم الاول من شهر رمضان عربات المترو في كل ولايات تونس الكبرى والقطارات المتوجهة ذهابا وايابا بين حلق الوادي والمرسى مما تسبب في خسائر مادية ضخمة تكبدتها شركة نقل تونس التي أعربت عن غضبها من تكرار هذه الجرائم ...
حوالي الساعة التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم الاول لشهر رمضان انطلقت العناصر الاجرامية في نفس التوقيت لتنفيذ هجوم بالحجارة والعصي والقوارير البلورية على عربات المترو في كل من ولايات تونس واريانة ومنوبة وبن عروس مما أحدث حالة من الهلع والخوف لدى مستعملي المترو ورغم صيحات الخوف والهلع الا ان المنحرفين واصلوا عمليات التخريب ليغادروا بعد حوالي النصف ساعة.
التحرك الأمني
وأكّد مصدر أمني «للشروق» ان وحدات الامن في إقليم قرطاج وتونس وأريانة ومنطقة منوبة قامت لتحديد هويات عدد من هذه العناصر الاجرامية وسيتم القبض عليهم مؤكدا في هذا السياق ان عمليات الهجوم على المترو في نفس التوقيت تم التخطيط لها من قبل هذه العناصر التي أزعجها سحب البساط منهم اثر سلسلة النجاحات الامنية الاخيرة التي قامت بها الوحدات الامنية بمختلف أسلاكها.
الخسائر
من جهتها أكّدت أمس شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب لمعدات الشبكة الحديدية بكافة خطوط المترو وخط تونس حلق الوادي المرسي، الى إلغاء عديد السّفرات حتى لا تخاطر بسلامة الحرفاء والأعوان مضيفة ان الهجمة اقتصرت ، على خسائر مادية، إلا أن تداعياتها مؤكدة على مستوى الخدمات خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة مشيرة الى عزمها مزيد البذل لتخطي كافة العراقيل التي تحول دون تأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل.
المخطط
وأكّدت الشركة في بلاغها أمس هذه العمليات التخريبية تمثلت، بالأساس، في الرمي بالحجارة على المترو مما أسفر عن تهشيم عديد اللوحات لما لا يقل عن سبع عربات مترو وعربتي قطار تونس- حلق الوادي- المرسى.
وبينت أنها لم تشهد هذا العدد المرتفع من العمليات المماثلة في حيز زمني وجيز، إذ تزامن موعد انطلاقها في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بعديد النقاط بالشبكة الحديدية معربة عن استغرابها لوقوع عدد من الاعتداءات بمناطق لم تعرف مثلها في السابق مثلما هو الحال بالمحطة النهائية خير الدين بمنوبة أوبباب سعدون وكذلك ببرج البكوش بأريانة.

منى البوعزيزي
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تولى أعوان الشرطة البلدية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان حجز كميات من المواد المدعمة ولحوم حمراء وبيضاء...
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الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة أمس الخميس 17 ماي 2018 من استرجاع عقار...
المزيد >>
بني خلاد:إيقاف شابين وفتاتين وحجز كمية من "الزطلة"
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص ببني خلاد بتهمة مسك...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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