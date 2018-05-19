عصابات تهاجم المترو والقطارات:ليلة رعب في ولايات تونس الكبرى

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تونس «الشروق»:
هاجمت عناصر اجرامية في اليوم الاول من شهر رمضان عربات المترو في كل ولايات تونس الكبرى والقطارات المتوجهة ذهابا وايابا بين حلق الوادي والمرسى مما تسبب في خسائر مادية ضخمة تكبدتها شركة نقل تونس التي أعربت عن غضبها من تكرار هذه الجرائم ...
حوالي الساعة التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم الاول لشهر رمضان انطلقت العناصر الاجرامية في نفس التوقيت لتنفيذ هجوم بالحجارة والعصي والقوارير البلورية على عربات المترو في كل من ولايات تونس واريانة ومنوبة وبن عروس مما أحدث حالة من الهلع والخوف لدى مستعملي المترو ورغم صيحات الخوف والهلع الا ان المنحرفين واصلوا عمليات التخريب ليغادروا بعد حوالي النصف ساعة.
التحرك الأمني
وأكّد مصدر أمني «للشروق» ان وحدات الامن في إقليم قرطاج وتونس وأريانة ومنطقة منوبة قامت لتحديد هويات عدد من هذه العناصر الاجرامية وسيتم القبض عليهم مؤكدا في هذا السياق ان عمليات الهجوم على المترو في نفس التوقيت تم التخطيط لها من قبل هذه العناصر التي أزعجها سحب البساط منهم اثر سلسلة النجاحات الامنية الاخيرة التي قامت بها الوحدات الامنية بمختلف أسلاكها.
الخسائر
من جهتها أكّدت أمس شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب لمعدات الشبكة الحديدية بكافة خطوط المترو وخط تونس حلق الوادي المرسي، الى إلغاء عديد السّفرات حتى لا تخاطر بسلامة الحرفاء والأعوان مضيفة ان الهجمة اقتصرت ، على خسائر مادية، إلا أن تداعياتها مؤكدة على مستوى الخدمات خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة مشيرة الى عزمها مزيد البذل لتخطي كافة العراقيل التي تحول دون تأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل.
المخطط
وأكّدت الشركة في بلاغها أمس هذه العمليات التخريبية تمثلت، بالأساس، في الرمي بالحجارة على المترو مما أسفر عن تهشيم عديد اللوحات لما لا يقل عن سبع عربات مترو وعربتي قطار تونس- حلق الوادي- المرسى.
وبينت أنها لم تشهد هذا العدد المرتفع من العمليات المماثلة في حيز زمني وجيز، إذ تزامن موعد انطلاقها في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بعديد النقاط بالشبكة الحديدية معربة عن استغرابها لوقوع عدد من الاعتداءات بمناطق لم تعرف مثلها في السابق مثلما هو الحال بالمحطة النهائية خير الدين بمنوبة أوبباب سعدون وكذلك ببرج البكوش بأريانة.
تونس «الشروق»:
هاجمت عناصر اجرامية في اليوم الاول من شهر رمضان عربات المترو في كل ولايات تونس الكبرى والقطارات المتوجهة ذهابا وايابا بين حلق الوادي والمرسى مما تسبب في خسائر مادية ضخمة تكبدتها شركة نقل تونس التي أعربت عن غضبها من تكرار هذه الجرائم ...
حوالي الساعة التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم الاول لشهر رمضان انطلقت العناصر الاجرامية في نفس التوقيت لتنفيذ هجوم بالحجارة والعصي والقوارير البلورية على عربات المترو في كل من ولايات تونس واريانة ومنوبة وبن عروس مما أحدث حالة من الهلع والخوف لدى مستعملي المترو ورغم صيحات الخوف والهلع الا ان المنحرفين واصلوا عمليات التخريب ليغادروا بعد حوالي النصف ساعة.
التحرك الأمني
وأكّد مصدر أمني «للشروق» ان وحدات الامن في إقليم قرطاج وتونس وأريانة ومنطقة منوبة قامت لتحديد هويات عدد من هذه العناصر الاجرامية وسيتم القبض عليهم مؤكدا في هذا السياق ان عمليات الهجوم على المترو في نفس التوقيت تم التخطيط لها من قبل هذه العناصر التي أزعجها سحب البساط منهم اثر سلسلة النجاحات الامنية الاخيرة التي قامت بها الوحدات الامنية بمختلف أسلاكها.
الخسائر
من جهتها أكّدت أمس شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب لمعدات الشبكة الحديدية بكافة خطوط المترو وخط تونس حلق الوادي المرسي، الى إلغاء عديد السّفرات حتى لا تخاطر بسلامة الحرفاء والأعوان مضيفة ان الهجمة اقتصرت ، على خسائر مادية، إلا أن تداعياتها مؤكدة على مستوى الخدمات خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة مشيرة الى عزمها مزيد البذل لتخطي كافة العراقيل التي تحول دون تأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل.
المخطط
وأكّدت الشركة في بلاغها أمس هذه العمليات التخريبية تمثلت، بالأساس، في الرمي بالحجارة على المترو مما أسفر عن تهشيم عديد اللوحات لما لا يقل عن سبع عربات مترو وعربتي قطار تونس- حلق الوادي- المرسى.
وبينت أنها لم تشهد هذا العدد المرتفع من العمليات المماثلة في حيز زمني وجيز، إذ تزامن موعد انطلاقها في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بعديد النقاط بالشبكة الحديدية معربة عن استغرابها لوقوع عدد من الاعتداءات بمناطق لم تعرف مثلها في السابق مثلما هو الحال بالمحطة النهائية خير الدين بمنوبة أوبباب سعدون وكذلك ببرج البكوش بأريانة.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018