على خلفية مقاضاته لنقابة وهمية:نقلة النقابي الأمني مهدي بوقرة وسحب الصفة الإدارية منه

-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
تونس (الشروق)
أفاد الناطق الرسمي للنقابة العامة للحرس الوطني مهدي بوقرة في تصريح لـ»الشروق» بأنه تلقى برقية من وزارة الداخلية مفادها نقلته من ولاية سوسة الى ولاية مجاورة مع سحب الصفة الادارية منه، مؤكدا أن هذه العقوبة تندرج كرد فعل من قبل سلطة الإشراف على خلفية تصدي نقابة الحرس الى ادعاءات النقابة الوهمية. وهي نقابة الأمن الجمهوري.
وأكد بوقرة أن محمد علي الرزقي الذي انتحل صفة كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري كان ادعى أن له معطيات في ملفي اغتيال الشهيدين محمد الابراهمي وشكري بلعيد وله ملفات تورط قيادات في الحرس الوطني. وهذه التصريحات لا أساس لها من الصحة. فتمت مقاضاته من أجل وضع حد لعمليات تشويه الامن.
وأكد بوقرة لـ»الشروق» أن هذا الإجراء جاء لهرسلة صوت نقابي تصدى لكل محاولات تشويه سلك الحرس الوطني والأمن عبر نقابيين وهميين يعمدون الى نشر المغالطات والأكاذيب التي تسيء الى الأجهزة الأمنية، مضيفا أن الوزارة تولت معاقبته من خلال نقلته وسحب صفته الادارية.
وتابع الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني أنه سيتم عقد اجتماعات مع الجبهة النقابية للأسلاك الأمنية للتشاور والتباحث حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها مضيفا أنه من المنتظر عقد ندوة صحفية لوضع حد لهذه العملية التي وصفها بالفضيحة والتي لا تكرس مبدأ أمن جمهوري.
تونس (الشروق)
أفاد الناطق الرسمي للنقابة العامة للحرس الوطني مهدي بوقرة في تصريح لـ»الشروق» بأنه تلقى برقية من وزارة الداخلية مفادها نقلته من ولاية سوسة الى ولاية مجاورة مع سحب الصفة الادارية منه، مؤكدا أن هذه العقوبة تندرج كرد فعل من قبل سلطة الإشراف على خلفية تصدي نقابة الحرس الى ادعاءات النقابة الوهمية. وهي نقابة الأمن الجمهوري.
وأكد بوقرة أن محمد علي الرزقي الذي انتحل صفة كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري كان ادعى أن له معطيات في ملفي اغتيال الشهيدين محمد الابراهمي وشكري بلعيد وله ملفات تورط قيادات في الحرس الوطني. وهذه التصريحات لا أساس لها من الصحة. فتمت مقاضاته من أجل وضع حد لعمليات تشويه الامن.
وأكد بوقرة لـ»الشروق» أن هذا الإجراء جاء لهرسلة صوت نقابي تصدى لكل محاولات تشويه سلك الحرس الوطني والأمن عبر نقابيين وهميين يعمدون الى نشر المغالطات والأكاذيب التي تسيء الى الأجهزة الأمنية، مضيفا أن الوزارة تولت معاقبته من خلال نقلته وسحب صفته الادارية.
وتابع الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني أنه سيتم عقد اجتماعات مع الجبهة النقابية للأسلاك الأمنية للتشاور والتباحث حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها مضيفا أنه من المنتظر عقد ندوة صحفية لوضع حد لهذه العملية التي وصفها بالفضيحة والتي لا تكرس مبدأ أمن جمهوري.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018