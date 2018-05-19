على خلفية مقاضاته لنقابة وهمية:نقلة النقابي الأمني مهدي بوقرة وسحب الصفة الإدارية منه

تونس (الشروق)

أفاد الناطق الرسمي للنقابة العامة للحرس الوطني مهدي بوقرة في تصريح لـ»الشروق» بأنه تلقى برقية من وزارة الداخلية مفادها نقلته من ولاية سوسة الى ولاية مجاورة مع سحب الصفة الادارية منه، مؤكدا أن هذه العقوبة تندرج كرد فعل من قبل سلطة الإشراف على خلفية تصدي نقابة الحرس الى ادعاءات النقابة الوهمية. وهي نقابة الأمن الجمهوري.

وأكد بوقرة أن محمد علي الرزقي الذي انتحل صفة كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري كان ادعى أن له معطيات في ملفي اغتيال الشهيدين محمد الابراهمي وشكري بلعيد وله ملفات تورط قيادات في الحرس الوطني. وهذه التصريحات لا أساس لها من الصحة. فتمت مقاضاته من أجل وضع حد لعمليات تشويه الامن.

وأكد بوقرة لـ»الشروق» أن هذا الإجراء جاء لهرسلة صوت نقابي تصدى لكل محاولات تشويه سلك الحرس الوطني والأمن عبر نقابيين وهميين يعمدون الى نشر المغالطات والأكاذيب التي تسيء الى الأجهزة الأمنية، مضيفا أن الوزارة تولت معاقبته من خلال نقلته وسحب صفته الادارية.

وتابع الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني أنه سيتم عقد اجتماعات مع الجبهة النقابية للأسلاك الأمنية للتشاور والتباحث حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها مضيفا أنه من المنتظر عقد ندوة صحفية لوضع حد لهذه العملية التي وصفها بالفضيحة والتي لا تكرس مبدأ أمن جمهوري.