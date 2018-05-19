مدرب انقلترا .. لـــن نفرض حصارا على اللاعــبين

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تصاحب تحضيرات انقلترا لكأس العالم، مناقشات كثيرة، الا ان غاريث ساوثغيت، مدرب انقلترا، وجد بمهارة، طريقة لإبطال مفعول المشاكل التي تسبب توترا، وانتهج أسلوبا بسيطا يقلل من حجم التوقعات. وعلى سبيل المثال، لا يوجد النقاش المعتاد حول هوية قائد الفريق، لأن ساوثغيت لا يبدو أنه يولي الكثير من الاهتمام لهذا الأمر. وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي اول أمس الخميس «لا نشعر بأن القائد فقط هو الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرارات والحديث أولا». وتابع «عندما كنا أكثر نجاحا مثل بطولة أوروبا 1996، كان لدينا 6 أو 7 قادة في الفريق. عندما نجتمع سويا، الأحد المقبل، سنتحدث عن ذلك بتفاصيل أكبر». وفي الماضي، وجهت انتقادات لانقلترا، بسبب الحصار على اللاعبين في المنتخب الوطني خلال البطولات. وقال ساوثغيت، إنه لن يضع لوائح بشأن استخدام الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو ما الذي يمكن أن يفعله أو لا يفعله اللاعبون. وعند سؤاله عن سفر بعض اللاعبين لقضاء العطلة، أوضح ساوثغيت «لست مهتما بما يفعله اللاعبون في الأيام القليلة المقبلة». وتابع «أمامنا 4 أسابيع قبل أول مباراة. قبل بطولة أوروبا 1996، قضيت 3 أيام في ماغالوف مع أستون فيلا، لذا سأكون كاذبا لو تحدثت عن ما هي الاستعدادات المناسبة».
وسيصطحب ساوثغيت، أخصائيين نفسيين رياضيين مع الفريق في روسيا. وقال «هناك خطورة في أننا نثقل اللاعبين بالاحترافية المفرطة، وفعل كل شيء بشكل صحيح». وأوضح «عندما نصل إلى االتربص، سنبدأ العمل، سنقوم بالعمل الصحيح والتركيز سيكون شديدا».
تصاحب تحضيرات انقلترا لكأس العالم، مناقشات كثيرة، الا ان غاريث ساوثغيت، مدرب انقلترا، وجد بمهارة، طريقة لإبطال مفعول المشاكل التي تسبب توترا، وانتهج أسلوبا بسيطا يقلل من حجم التوقعات. وعلى سبيل المثال، لا يوجد النقاش المعتاد حول هوية قائد الفريق، لأن ساوثغيت لا يبدو أنه يولي الكثير من الاهتمام لهذا الأمر. وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي اول أمس الخميس «لا نشعر بأن القائد فقط هو الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرارات والحديث أولا». وتابع «عندما كنا أكثر نجاحا مثل بطولة أوروبا 1996، كان لدينا 6 أو 7 قادة في الفريق. عندما نجتمع سويا، الأحد المقبل، سنتحدث عن ذلك بتفاصيل أكبر». وفي الماضي، وجهت انتقادات لانقلترا، بسبب الحصار على اللاعبين في المنتخب الوطني خلال البطولات. وقال ساوثغيت، إنه لن يضع لوائح بشأن استخدام الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو ما الذي يمكن أن يفعله أو لا يفعله اللاعبون. وعند سؤاله عن سفر بعض اللاعبين لقضاء العطلة، أوضح ساوثغيت «لست مهتما بما يفعله اللاعبون في الأيام القليلة المقبلة». وتابع «أمامنا 4 أسابيع قبل أول مباراة. قبل بطولة أوروبا 1996، قضيت 3 أيام في ماغالوف مع أستون فيلا، لذا سأكون كاذبا لو تحدثت عن ما هي الاستعدادات المناسبة».
وسيصطحب ساوثغيت، أخصائيين نفسيين رياضيين مع الفريق في روسيا. وقال «هناك خطورة في أننا نثقل اللاعبين بالاحترافية المفرطة، وفعل كل شيء بشكل صحيح». وأوضح «عندما نصل إلى االتربص، سنبدأ العمل، سنقوم بالعمل الصحيح والتركيز سيكون شديدا».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018