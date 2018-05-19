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يوم السبت 19 ماي 2018
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مدرب انقلترا .. لـــن نفرض حصارا على اللاعــبين
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كرة القدم
مدرب انقلترا .. لـــن نفرض حصارا على اللاعــبين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تصاحب تحضيرات انقلترا لكأس العالم، مناقشات كثيرة، الا ان غاريث ساوثغيت، مدرب انقلترا، وجد بمهارة، طريقة لإبطال مفعول المشاكل التي تسبب توترا، وانتهج أسلوبا بسيطا يقلل من حجم التوقعات. وعلى سبيل المثال، لا يوجد النقاش المعتاد حول هوية قائد الفريق، لأن ساوثغيت لا يبدو أنه يولي الكثير من الاهتمام لهذا الأمر. وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي اول أمس الخميس «لا نشعر بأن القائد فقط هو الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرارات والحديث أولا». وتابع «عندما كنا أكثر نجاحا مثل بطولة أوروبا 1996، كان لدينا 6 أو 7 قادة في الفريق. عندما نجتمع سويا، الأحد المقبل، سنتحدث عن ذلك بتفاصيل أكبر». وفي الماضي، وجهت انتقادات لانقلترا، بسبب الحصار على اللاعبين في المنتخب الوطني خلال البطولات. وقال ساوثغيت، إنه لن يضع لوائح بشأن استخدام الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو ما الذي يمكن أن يفعله أو لا يفعله اللاعبون. وعند سؤاله عن سفر بعض اللاعبين لقضاء العطلة، أوضح ساوثغيت «لست مهتما بما يفعله اللاعبون في الأيام القليلة المقبلة». وتابع «أمامنا 4 أسابيع قبل أول مباراة. قبل بطولة أوروبا 1996، قضيت 3 أيام في ماغالوف مع أستون فيلا، لذا سأكون كاذبا لو تحدثت عن ما هي الاستعدادات المناسبة».
وسيصطحب ساوثغيت، أخصائيين نفسيين رياضيين مع الفريق في روسيا. وقال «هناك خطورة في أننا نثقل اللاعبين بالاحترافية المفرطة، وفعل كل شيء بشكل صحيح». وأوضح «عندما نصل إلى االتربص، سنبدأ العمل، سنقوم بالعمل الصحيح والتركيز سيكون شديدا».

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كرة القدم
مدرب انقلترا .. لـــن نفرض حصارا على اللاعــبين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تصاحب تحضيرات انقلترا لكأس العالم، مناقشات كثيرة، الا ان غاريث ساوثغيت، مدرب انقلترا، وجد بمهارة، طريقة لإبطال مفعول المشاكل التي تسبب توترا، وانتهج أسلوبا بسيطا يقلل من حجم التوقعات. وعلى سبيل المثال، لا يوجد النقاش المعتاد حول هوية قائد الفريق، لأن ساوثغيت لا يبدو أنه يولي الكثير من الاهتمام لهذا الأمر. وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي اول أمس الخميس «لا نشعر بأن القائد فقط هو الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرارات والحديث أولا». وتابع «عندما كنا أكثر نجاحا مثل بطولة أوروبا 1996، كان لدينا 6 أو 7 قادة في الفريق. عندما نجتمع سويا، الأحد المقبل، سنتحدث عن ذلك بتفاصيل أكبر». وفي الماضي، وجهت انتقادات لانقلترا، بسبب الحصار على اللاعبين في المنتخب الوطني خلال البطولات. وقال ساوثغيت، إنه لن يضع لوائح بشأن استخدام الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو ما الذي يمكن أن يفعله أو لا يفعله اللاعبون. وعند سؤاله عن سفر بعض اللاعبين لقضاء العطلة، أوضح ساوثغيت «لست مهتما بما يفعله اللاعبون في الأيام القليلة المقبلة». وتابع «أمامنا 4 أسابيع قبل أول مباراة. قبل بطولة أوروبا 1996، قضيت 3 أيام في ماغالوف مع أستون فيلا، لذا سأكون كاذبا لو تحدثت عن ما هي الاستعدادات المناسبة».
وسيصطحب ساوثغيت، أخصائيين نفسيين رياضيين مع الفريق في روسيا. وقال «هناك خطورة في أننا نثقل اللاعبين بالاحترافية المفرطة، وفعل كل شيء بشكل صحيح». وأوضح «عندما نصل إلى االتربص، سنبدأ العمل، سنقوم بالعمل الصحيح والتركيز سيكون شديدا».

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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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في سبيل تنقية الأجواء قبل المونديال.. مصالحة بين الجامعة والوزارة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد مَوجة من الاتّهامات المُتبادلة استغلّت الوزارة والجامعة «شهر التّسامح والغفران» لفتح صفحة جديدة خدمة...
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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