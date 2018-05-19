صفاقس:الحراسة والتفتيشات الديوانية تحجز 11 مليارا كانت في طريقها للتهريب :54 سبيكة الذهب و4 مليارات عملة أجنبية

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في عملية نوعية، نجحت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس من حجز ما يقارب الـ11 مليارا في شكل سبائك ذهبية ذوق 24 وعملة أجنبية في شكل أورو.
الشروق ـ مكتب صفاقس
المحجوز تجلى في 45 سبيكة من الذهب يقدر وزنها بـ 66 كلغ وقيمتها المالية 7 مليارات، مع مبلغ مالي ضخم من العملة الأجنبية قدر بـ 978 الف أورو و380 الف دولار أي ما يعادل 4 مليون دينار تونسي.
المحجوز الذي فاقت قيمته الـ11 مليارا، تم حجزه داخل صندوق مثبت في أسفل سيارة أجنبية يقودها سائق من القطر الليبي الشقيق كان يقود وسيلة نقله ليلة أول أمس بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس لما استوقفته دورية فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس.
وحسب المعلومات التي توفرت لـ «الشروق»، كان صاحب السيارة يقود وسيلة نقله بمفرده بطريق قابس، وعلى مستوى الصخيرة، استوقفته الدورية فأبدى سلوكا غريبا وتصريحات متناقضة جعلت الأعوان يشكون فيه، لذلك أخضعوه للتفتيشات بالطريق في مرحلة أولى ثم بتحويله إلى مقر الفرقة رفقة وسيلة نقله.
وبتفتيش السيارة، تفطن الأعوان إلى وجود صندوق حديدي مستحدث ومثبت في أسفل السيارة، فتم فتحه لتتساقط سبائك الذهب والأوراق المالية التي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليبي الشقيق.
صاحب السيارة تم إخضاعه للتحقيقات، وأقواله حسب بعض المصادر المقربة متضاربة، لكن هذا التضارب المبدئي لا يمنع من إيقافه لمزيد التحريات في هذه القضية التي هزت الرأي العام بصفاقس. هذا، وأصدرت الديوانة التونسية بلاغا جاء فيه ما يلي « تمكّنت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس 17 ماي 2018 بمنطقة الصخيرة على الطريق السريعة صفاقس قابس من إحباط عمليّة تهريب لكمية ضخمة من سبائك الذهب ومبالغ هامة من العملة الأجنبيّة تجاوزت قيمتها الجمليّة 11 مليون دينار.
وأضاف البلاغ «وتتمثل وقائع العمليّة في إيقاف الدوريّة لسيارة تحمل ترقيم منجمي ليبي وبعد التحري مع سائقها ليبي الجنسيّة الذي كان بمفرده اشتبه الأعوان في سلوكه وتصريحاته فتمّ تفتيش السيارة على عين المكان ممّا أفضى إلى كشف مخبإ مهيإ أسفلها لم يتسن فتحه على عين المكان فتمّ خفر السيّارة إلى مقرّ الفرقة حيث تمّ إخضاعها إلى تفتيش معمّق مكّن من كشف حوالي 66 كلغ من سبائك الذهب قدّرت قيمتها بـ 7 ملايين و100 ألف دينار ومبلغ من الأوراق النقدية متمثل في 975 ألف أورو و380 ألف دولار أمريكي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليبي. تمّ تحرير محضر حجز للبضاعة المهرّبة ووسيلة النقل والإحتفاظ بالسّائق بعد استشارة النيابة العمومية لمواصلة التحقيقات قصد الكشف عن بقية عناصر الشبكة.
في عملية نوعية، نجحت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس من حجز ما يقارب الـ11 مليارا في شكل سبائك ذهبية ذوق 24 وعملة أجنبية في شكل أورو.
الشروق ـ مكتب صفاقس
المحجوز تجلى في 45 سبيكة من الذهب يقدر وزنها بـ 66 كلغ وقيمتها المالية 7 مليارات، مع مبلغ مالي ضخم من العملة الأجنبية قدر بـ 978 الف أورو و380 الف دولار أي ما يعادل 4 مليون دينار تونسي.
المحجوز الذي فاقت قيمته الـ11 مليارا، تم حجزه داخل صندوق مثبت في أسفل سيارة أجنبية يقودها سائق من القطر الليبي الشقيق كان يقود وسيلة نقله ليلة أول أمس بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس لما استوقفته دورية فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس.
وحسب المعلومات التي توفرت لـ «الشروق»، كان صاحب السيارة يقود وسيلة نقله بمفرده بطريق قابس، وعلى مستوى الصخيرة، استوقفته الدورية فأبدى سلوكا غريبا وتصريحات متناقضة جعلت الأعوان يشكون فيه، لذلك أخضعوه للتفتيشات بالطريق في مرحلة أولى ثم بتحويله إلى مقر الفرقة رفقة وسيلة نقله.
وبتفتيش السيارة، تفطن الأعوان إلى وجود صندوق حديدي مستحدث ومثبت في أسفل السيارة، فتم فتحه لتتساقط سبائك الذهب والأوراق المالية التي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليبي الشقيق.
صاحب السيارة تم إخضاعه للتحقيقات، وأقواله حسب بعض المصادر المقربة متضاربة، لكن هذا التضارب المبدئي لا يمنع من إيقافه لمزيد التحريات في هذه القضية التي هزت الرأي العام بصفاقس. هذا، وأصدرت الديوانة التونسية بلاغا جاء فيه ما يلي « تمكّنت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس 17 ماي 2018 بمنطقة الصخيرة على الطريق السريعة صفاقس قابس من إحباط عمليّة تهريب لكمية ضخمة من سبائك الذهب ومبالغ هامة من العملة الأجنبيّة تجاوزت قيمتها الجمليّة 11 مليون دينار.
وأضاف البلاغ «وتتمثل وقائع العمليّة في إيقاف الدوريّة لسيارة تحمل ترقيم منجمي ليبي وبعد التحري مع سائقها ليبي الجنسيّة الذي كان بمفرده اشتبه الأعوان في سلوكه وتصريحاته فتمّ تفتيش السيارة على عين المكان ممّا أفضى إلى كشف مخبإ مهيإ أسفلها لم يتسن فتحه على عين المكان فتمّ خفر السيّارة إلى مقرّ الفرقة حيث تمّ إخضاعها إلى تفتيش معمّق مكّن من كشف حوالي 66 كلغ من سبائك الذهب قدّرت قيمتها بـ 7 ملايين و100 ألف دينار ومبلغ من الأوراق النقدية متمثل في 975 ألف أورو و380 ألف دولار أمريكي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليبي. تمّ تحرير محضر حجز للبضاعة المهرّبة ووسيلة النقل والإحتفاظ بالسّائق بعد استشارة النيابة العمومية لمواصلة التحقيقات قصد الكشف عن بقية عناصر الشبكة.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018