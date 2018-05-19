صفاقس:الحراسة والتفتيشات الديوانية تحجز 11 مليارا كانت في طريقها للتهريب :54 سبيكة الذهب و4 مليارات عملة أجنبية

في عملية نوعية، نجحت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس من حجز ما يقارب الـ11 مليارا في شكل سبائك ذهبية ذوق 24 وعملة أجنبية في شكل أورو.

الشروق ـ مكتب صفاقس

المحجوز تجلى في 45 سبيكة من الذهب يقدر وزنها بـ 66 كلغ وقيمتها المالية 7 مليارات، مع مبلغ مالي ضخم من العملة الأجنبية قدر بـ 978 الف أورو و380 الف دولار أي ما يعادل 4 مليون دينار تونسي.

المحجوز الذي فاقت قيمته الـ11 مليارا، تم حجزه داخل صندوق مثبت في أسفل سيارة أجنبية يقودها سائق من القطر الليبي الشقيق كان يقود وسيلة نقله ليلة أول أمس بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس لما استوقفته دورية فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس.

وحسب المعلومات التي توفرت لـ «الشروق»، كان صاحب السيارة يقود وسيلة نقله بمفرده بطريق قابس، وعلى مستوى الصخيرة، استوقفته الدورية فأبدى سلوكا غريبا وتصريحات متناقضة جعلت الأعوان يشكون فيه، لذلك أخضعوه للتفتيشات بالطريق في مرحلة أولى ثم بتحويله إلى مقر الفرقة رفقة وسيلة نقله.

وبتفتيش السيارة، تفطن الأعوان إلى وجود صندوق حديدي مستحدث ومثبت في أسفل السيارة، فتم فتحه لتتساقط سبائك الذهب والأوراق المالية التي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليبي الشقيق.

صاحب السيارة تم إخضاعه للتحقيقات، وأقواله حسب بعض المصادر المقربة متضاربة، لكن هذا التضارب المبدئي لا يمنع من إيقافه لمزيد التحريات في هذه القضية التي هزت الرأي العام بصفاقس. هذا، وأصدرت الديوانة التونسية بلاغا جاء فيه ما يلي « تمكّنت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس 17 ماي 2018 بمنطقة الصخيرة على الطريق السريعة صفاقس قابس من إحباط عمليّة تهريب لكمية ضخمة من سبائك الذهب ومبالغ هامة من العملة الأجنبيّة تجاوزت قيمتها الجمليّة 11 مليون دينار.

وأضاف البلاغ «وتتمثل وقائع العمليّة في إيقاف الدوريّة لسيارة تحمل ترقيم منجمي ليبي وبعد التحري مع سائقها ليبي الجنسيّة الذي كان بمفرده اشتبه الأعوان في سلوكه وتصريحاته فتمّ تفتيش السيارة على عين المكان ممّا أفضى إلى كشف مخبإ مهيإ أسفلها لم يتسن فتحه على عين المكان فتمّ خفر السيّارة إلى مقرّ الفرقة حيث تمّ إخضاعها إلى تفتيش معمّق مكّن من كشف حوالي 66 كلغ من سبائك الذهب قدّرت قيمتها بـ 7 ملايين و100 ألف دينار ومبلغ من الأوراق النقدية متمثل في 975 ألف أورو و380 ألف دولار أمريكي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليبي. تمّ تحرير محضر حجز للبضاعة المهرّبة ووسيلة النقل والإحتفاظ بالسّائق بعد استشارة النيابة العمومية لمواصلة التحقيقات قصد الكشف عن بقية عناصر الشبكة.





راشد شعور