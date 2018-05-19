أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال

2

الألماني فرانس بيكينباور والبرازيلي ماريو زاغالو هما الوحيدان اللذان فازا بكأس العالم كلاعبين ومدربين.

5

هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مباراة واحدة، اذ يحتفظ الروسي «أوليغ سالينكو» بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة، إذ سجل خمسة أهداف في مرمى الكاميرون عام 1994.

11

أسرع هدف في تاريخ كأس العالم يحمل اسم التركي هاكان سوكور، الذي سجل هدفا في مرمى كوريا الجنوبية بعد مرور 11 ثانية فقط في كأس العالم 2002.

13

هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مسخة واحدة، ويحمل الفرنسي «جاست فونتين» الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم بـ 13 هدفا، وكان ذلك في دورة 1958.

17

هو عمر أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم ويحمل البرازيلي بيليه هذا الرقم القياسي فهو أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم، وكان عمره 17 عاما و239 يوما. اما أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم هو نورمان وايتسايد، من جمهورية أيرلندا، الذي شارك في كأس العالم 1982 وعمره 17 عاما و41 يوما.

42

هو عمر اكبر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم، وهو الكاميروني روجيه ميلا، الذي كان عمره 42 عاما و39 يوما، أما أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم فهو الكولومبي فريد موندراغون، الذي شارك في كأس العالم 2014 أمام اليابان وعمره 43 عاما وثلاثة أيام.