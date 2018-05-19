أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال

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2
الألماني فرانس بيكينباور والبرازيلي ماريو زاغالو هما الوحيدان اللذان فازا بكأس العالم كلاعبين ومدربين.
5
هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مباراة واحدة، اذ يحتفظ الروسي «أوليغ سالينكو» بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة، إذ سجل خمسة أهداف في مرمى الكاميرون عام 1994.
11
أسرع هدف في تاريخ كأس العالم يحمل اسم التركي هاكان سوكور، الذي سجل هدفا في مرمى كوريا الجنوبية بعد مرور 11 ثانية فقط في كأس العالم 2002.
13
هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مسخة واحدة، ويحمل الفرنسي «جاست فونتين» الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم بـ 13 هدفا، وكان ذلك في دورة 1958.
17
هو عمر أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم ويحمل البرازيلي بيليه هذا الرقم القياسي فهو أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم، وكان عمره 17 عاما و239 يوما. اما أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم هو نورمان وايتسايد، من جمهورية أيرلندا، الذي شارك في كأس العالم 1982 وعمره 17 عاما و41 يوما.
42
هو عمر اكبر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم، وهو الكاميروني روجيه ميلا، الذي كان عمره 42 عاما و39 يوما، أما أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم فهو الكولومبي فريد موندراغون، الذي شارك في كأس العالم 2014 أمام اليابان وعمره 43 عاما وثلاثة أيام.
2
الألماني فرانس بيكينباور والبرازيلي ماريو زاغالو هما الوحيدان اللذان فازا بكأس العالم كلاعبين ومدربين.
5
هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مباراة واحدة، اذ يحتفظ الروسي «أوليغ سالينكو» بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة، إذ سجل خمسة أهداف في مرمى الكاميرون عام 1994.
11
أسرع هدف في تاريخ كأس العالم يحمل اسم التركي هاكان سوكور، الذي سجل هدفا في مرمى كوريا الجنوبية بعد مرور 11 ثانية فقط في كأس العالم 2002.
13
هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مسخة واحدة، ويحمل الفرنسي «جاست فونتين» الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم بـ 13 هدفا، وكان ذلك في دورة 1958.
17
هو عمر أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم ويحمل البرازيلي بيليه هذا الرقم القياسي فهو أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم، وكان عمره 17 عاما و239 يوما. اما أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم هو نورمان وايتسايد، من جمهورية أيرلندا، الذي شارك في كأس العالم 1982 وعمره 17 عاما و41 يوما.
42
هو عمر اكبر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم، وهو الكاميروني روجيه ميلا، الذي كان عمره 42 عاما و39 يوما، أما أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم فهو الكولومبي فريد موندراغون، الذي شارك في كأس العالم 2014 أمام اليابان وعمره 43 عاما وثلاثة أيام.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018