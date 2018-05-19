حكايتنا مع المونديال .. سامي الطربلسي .. مسيرة حافلة... وتألق لافت مع النادي الصفاقسي والمنتخب

اللاعب السابق والمدرب الحالي سامي الطرابلسي هو واحد من اللاعبين الذين نحتوا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات النادي الصفاقسي والمنتخب الوطني. بدأ الطرابلسي مشواره الكروي مع «الحديد الصفاقسي» ليصبح بعدها ابرز لاعب محوري في النادي الصفاقسي ويحصد معه عديد الالقاب الافريقية والمحلية، اقترن اسمه بالمنتخب الوطني ايضا كلاعب ومدرب وهو الذي اشرف على تدريب «النسور» ونال معهم لقب كأس افريقيا للاعبين المحليين «شان» نسخة 2011.

بداية المجد

بداية الطرابلسي مع النادي الصفاقسي كانت سنة 1993 حيث نال مع فريقه الثنائي المحلي بطولة وكأسا في موسم 94 – 95، وتوّج بعدها بكأس الكنفدرالية الافريقية سنة 1998 . ثم خاض تجربة احترافية قصيرة في الريان القطري قبل ان يعود الى فريقه حتى اعتزل اللعب وتوجه الى التدريب. اما مع المنتخب فكانت اول مشاركة للطرابلسي بألوان تونس أمام غينيا بيساو في 4 سبتمبر 1994 في تصفيات كأس إفريقيا .

من لاعب الى مدرب

اجمالا حمل سامي الطرابلسي الوان المنتخب ثماني سنوات كاملة، وبدأت التجربة سنة 1994 بمشاركة مخيبة للآمال في «كان» تونس وانسحاب من الدور الاول ثم مشاركة متميزة في كأس افريقيا 1996 وهزيمة في النهائي ثم أول مشاركة عالمية في مونديال 98 بفرنسا وهي التي غادرها منتخبنا من الدور الاول. بعد المشاركات مع المنتخب كلاعب، قاد الطرابلسي المنتخب كمدرب بين 2011 و2013 وتوّج معه بلقب الـ»شان». وواصل عمله بعد ذلك كمدرب وهو يشرف على تدريب السيلية القطري منذ كثر من خمسة مواسم وتحصّل الطرابلسي في موسم 2014 على جائزة أحسن مدرب في الدوري القطري.

الصوم في رمضان

تدرّب الطرابلسي على يد الفرنسي هنري كاسبارجاك الذي قاد المنتخب الوطني الى نهائي كأس افريقيا في نسخة جنوب افريقيا 1996، وخاض مونديال فرنسا 1998 ولكن تبقى في ذاكرة كل لاعب بعض الذكريات الجميلة و يعتبر اللاعب السابق والمدرب سامي الطرابلسي ان موقف الفرنسي كاسبارجاك من لاعبيه ودفاعه عنهم بقوة وخصوصا في المناسبات الدينية ذاكرا حدثا رسخ في ذاكرته. الطرابلسي تحدث عن هذا الموضع في احدى حواراته الصحفية قائلا «كنا سنخوض مباراة مهمة في التصفيات الافريقية وكان موعد المباراة يتزامن مع آخر يوم في شهر رمضان وكان بعض اللاعبين متشبثين بالصوم، وتحديدا انا وطارق ثابت والسويح ورضوان الصالحي وقد امر وزير الرياضة انذاك بطردنا من مقر اقامة المنتخب قبل ليلة واحدة من المباراة ولما علم المدرب كاسبارجاك بالأمر طالب بإعادة لاعبيه في الحين وهو ما تمّ فعلا حيث عدنا بعد ستّ ساعات فقط وشاركنا في المباراة».





مراد الخترشي