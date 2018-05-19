حكايتنا مع المونديال .. سامي الطربلسي .. مسيرة حافلة... وتألق لافت مع النادي الصفاقسي والمنتخب

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اللاعب السابق والمدرب الحالي سامي الطرابلسي هو واحد من اللاعبين الذين نحتوا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات النادي الصفاقسي والمنتخب الوطني. بدأ الطرابلسي مشواره الكروي مع «الحديد الصفاقسي» ليصبح بعدها ابرز لاعب محوري في النادي الصفاقسي ويحصد معه عديد الالقاب الافريقية والمحلية، اقترن اسمه بالمنتخب الوطني ايضا كلاعب ومدرب وهو الذي اشرف على تدريب «النسور» ونال معهم لقب كأس افريقيا للاعبين المحليين «شان» نسخة 2011.
بداية المجد
بداية الطرابلسي مع النادي الصفاقسي كانت سنة 1993 حيث نال مع فريقه الثنائي المحلي بطولة وكأسا في موسم 94 – 95، وتوّج بعدها بكأس الكنفدرالية الافريقية سنة 1998 . ثم خاض تجربة احترافية قصيرة في الريان القطري قبل ان يعود الى فريقه حتى اعتزل اللعب وتوجه الى التدريب. اما مع المنتخب فكانت اول مشاركة للطرابلسي بألوان تونس أمام غينيا بيساو في 4 سبتمبر 1994 في تصفيات كأس إفريقيا .
من لاعب الى مدرب
اجمالا حمل سامي الطرابلسي الوان المنتخب ثماني سنوات كاملة، وبدأت التجربة سنة 1994 بمشاركة مخيبة للآمال في «كان» تونس وانسحاب من الدور الاول ثم مشاركة متميزة في كأس افريقيا 1996 وهزيمة في النهائي ثم أول مشاركة عالمية في مونديال 98 بفرنسا وهي التي غادرها منتخبنا من الدور الاول. بعد المشاركات مع المنتخب كلاعب، قاد الطرابلسي المنتخب كمدرب بين 2011 و2013 وتوّج معه بلقب الـ»شان». وواصل عمله بعد ذلك كمدرب وهو يشرف على تدريب السيلية القطري منذ كثر من خمسة مواسم وتحصّل الطرابلسي في موسم 2014 على جائزة أحسن مدرب في الدوري القطري.
الصوم في رمضان
تدرّب الطرابلسي على يد الفرنسي هنري كاسبارجاك الذي قاد المنتخب الوطني الى نهائي كأس افريقيا في نسخة جنوب افريقيا 1996، وخاض مونديال فرنسا 1998 ولكن تبقى في ذاكرة كل لاعب بعض الذكريات الجميلة و يعتبر اللاعب السابق والمدرب سامي الطرابلسي ان موقف الفرنسي كاسبارجاك من لاعبيه ودفاعه عنهم بقوة وخصوصا في المناسبات الدينية ذاكرا حدثا رسخ في ذاكرته. الطرابلسي تحدث عن هذا الموضع في احدى حواراته الصحفية قائلا «كنا سنخوض مباراة مهمة في التصفيات الافريقية وكان موعد المباراة يتزامن مع آخر يوم في شهر رمضان وكان بعض اللاعبين متشبثين بالصوم، وتحديدا انا وطارق ثابت والسويح ورضوان الصالحي وقد امر وزير الرياضة انذاك بطردنا من مقر اقامة المنتخب قبل ليلة واحدة من المباراة ولما علم المدرب كاسبارجاك بالأمر طالب بإعادة لاعبيه في الحين وهو ما تمّ فعلا حيث عدنا بعد ستّ ساعات فقط وشاركنا في المباراة».
اللاعب السابق والمدرب الحالي سامي الطرابلسي هو واحد من اللاعبين الذين نحتوا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات النادي الصفاقسي والمنتخب الوطني. بدأ الطرابلسي مشواره الكروي مع «الحديد الصفاقسي» ليصبح بعدها ابرز لاعب محوري في النادي الصفاقسي ويحصد معه عديد الالقاب الافريقية والمحلية، اقترن اسمه بالمنتخب الوطني ايضا كلاعب ومدرب وهو الذي اشرف على تدريب «النسور» ونال معهم لقب كأس افريقيا للاعبين المحليين «شان» نسخة 2011.
بداية المجد
بداية الطرابلسي مع النادي الصفاقسي كانت سنة 1993 حيث نال مع فريقه الثنائي المحلي بطولة وكأسا في موسم 94 – 95، وتوّج بعدها بكأس الكنفدرالية الافريقية سنة 1998 . ثم خاض تجربة احترافية قصيرة في الريان القطري قبل ان يعود الى فريقه حتى اعتزل اللعب وتوجه الى التدريب. اما مع المنتخب فكانت اول مشاركة للطرابلسي بألوان تونس أمام غينيا بيساو في 4 سبتمبر 1994 في تصفيات كأس إفريقيا .
من لاعب الى مدرب
اجمالا حمل سامي الطرابلسي الوان المنتخب ثماني سنوات كاملة، وبدأت التجربة سنة 1994 بمشاركة مخيبة للآمال في «كان» تونس وانسحاب من الدور الاول ثم مشاركة متميزة في كأس افريقيا 1996 وهزيمة في النهائي ثم أول مشاركة عالمية في مونديال 98 بفرنسا وهي التي غادرها منتخبنا من الدور الاول. بعد المشاركات مع المنتخب كلاعب، قاد الطرابلسي المنتخب كمدرب بين 2011 و2013 وتوّج معه بلقب الـ»شان». وواصل عمله بعد ذلك كمدرب وهو يشرف على تدريب السيلية القطري منذ كثر من خمسة مواسم وتحصّل الطرابلسي في موسم 2014 على جائزة أحسن مدرب في الدوري القطري.
الصوم في رمضان
تدرّب الطرابلسي على يد الفرنسي هنري كاسبارجاك الذي قاد المنتخب الوطني الى نهائي كأس افريقيا في نسخة جنوب افريقيا 1996، وخاض مونديال فرنسا 1998 ولكن تبقى في ذاكرة كل لاعب بعض الذكريات الجميلة و يعتبر اللاعب السابق والمدرب سامي الطرابلسي ان موقف الفرنسي كاسبارجاك من لاعبيه ودفاعه عنهم بقوة وخصوصا في المناسبات الدينية ذاكرا حدثا رسخ في ذاكرته. الطرابلسي تحدث عن هذا الموضع في احدى حواراته الصحفية قائلا «كنا سنخوض مباراة مهمة في التصفيات الافريقية وكان موعد المباراة يتزامن مع آخر يوم في شهر رمضان وكان بعض اللاعبين متشبثين بالصوم، وتحديدا انا وطارق ثابت والسويح ورضوان الصالحي وقد امر وزير الرياضة انذاك بطردنا من مقر اقامة المنتخب قبل ليلة واحدة من المباراة ولما علم المدرب كاسبارجاك بالأمر طالب بإعادة لاعبيه في الحين وهو ما تمّ فعلا حيث عدنا بعد ستّ ساعات فقط وشاركنا في المباراة».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018