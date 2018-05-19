بني خلاد:إيقاف شابين وفتاتين وحجز كمية من "الزطلة"

مكتب نابل- الشروق

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص ببني خلاد بتهمة مسك واستهلاك وترويج المخدرات الى جانب تهمة تعاطي البغاء . وقد أفادت المصادر الأولية بأن الموقوفين يتكونون من فتاتين وشابين بينما يتحصن المتهم الخامس بالفرار. وقد قامت فرقةالأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية بحجز ما يقارب 100غ من "الزطلة" وتمّ الاحتفاظ بالمتهمين في انتظار استكمال التحقيق معهم وإحالتهم على القضاء .





لطيفة