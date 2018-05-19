الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة

تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة أمس الخميس 17 ماي 2018 من استرجاع عقار دولي كائن بمدينة سكرة مساحته 1.2 هك تقريبا. ويقع داخل المنطقة العمرانية تم الاستيلاء عليه من طرف أحد المواطنين.

وجرت عملية الاسترجاع بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي يلزم المستولي على العقار بالخروج لعدم الصفة، دون تسجيل أي اعتراض يذكر.

وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه لاحقا بحسب الصيغ القانونية المعمول بها.

وتجدر الإشارة إلى أن مختلف أجهزة الدولة قد نجحت إلى حد الآن في استرجاع قرابة 28 ألف هكتار من الأراضي الدولية وذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرداد ملك المجموعة الوطنية المستولى عليه بصفة غير قانونية.