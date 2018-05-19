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يوم السبت 19 ماي 2018
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الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة
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القضائي
الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة أمس الخميس 17 ماي 2018 من استرجاع عقار دولي كائن بمدينة سكرة مساحته 1.2 هك تقريبا. ويقع داخل المنطقة العمرانية تم الاستيلاء عليه من طرف أحد المواطنين.
وجرت عملية الاسترجاع بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي يلزم المستولي على العقار بالخروج لعدم الصفة، دون تسجيل أي اعتراض يذكر.
وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه لاحقا بحسب الصيغ القانونية المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن مختلف أجهزة الدولة قد نجحت إلى حد الآن في استرجاع قرابة 28 ألف هكتار من الأراضي الدولية وذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرداد ملك المجموعة الوطنية المستولى عليه بصفة غير قانونية.

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القضائي
الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة أمس الخميس 17 ماي 2018 من استرجاع عقار دولي كائن بمدينة سكرة مساحته 1.2 هك تقريبا. ويقع داخل المنطقة العمرانية تم الاستيلاء عليه من طرف أحد المواطنين.
وجرت عملية الاسترجاع بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي يلزم المستولي على العقار بالخروج لعدم الصفة، دون تسجيل أي اعتراض يذكر.
وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه لاحقا بحسب الصيغ القانونية المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن مختلف أجهزة الدولة قد نجحت إلى حد الآن في استرجاع قرابة 28 ألف هكتار من الأراضي الدولية وذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرداد ملك المجموعة الوطنية المستولى عليه بصفة غير قانونية.

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الدّولة تسترجع عقارا دوليا بحدائق سكرة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة أمس الخميس 17 ماي 2018 من استرجاع عقار...
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بني خلاد:إيقاف شابين وفتاتين وحجز كمية من "الزطلة"
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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