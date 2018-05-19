في اليومين الأولين من شهر رمضان:تسجيل أكثر من 11 مخالفة صحية وحجز مواد مدعمة

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تونس (الشروق)
تولى أعوان الشرطة البلدية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان حجز كميات من المواد المدعمة ولحوم حمراء وبيضاء غير صالحة للاستهلاك. كما تم إتلاف بقرة مريضة بالسل. وقد تولت الأجهزة الأمنية مداهمة عدد من المحلات والمستودعات المشبوهة التي كان أصحابها يستغلونها لتخزين سلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلوحية، أو لتخزين السلع المدعمة على غرار الزيت النباتي والسكر. وقد تم حجز 220 لترا من الزيت المدعم و200 كيلوغرام من السكر المدعم بأحد مستودعات العاصمة التي يتم توجيهها الى مصنع لإعداد الحلويات والمرطبات. وفي ولاية بن عروس، تم خلال اليوم الاول من شهر رمضان حجز 2290 لترا من الماء مجهول المصدر. كما تم حجز كميات كبيرة من مادة «الياغورت» غير صالحة للاستهلاك بجهة صفاقس. وتم حجز أطنان من مادة الثوم لم يستظهر صاحبها بالفواتير، مما يؤكد أن تلك الكميات قد تكون مهربة من القطر الجزائري. كما تم حجز كميات من اللحوم الحمراء الفاسدة بجهة المنستير كان يستعد صاحبها لضخها بالأسواق.
كما نجح أعوان الشرطة البلدية بالقصرين في اتلاف بقرة مريضة بداء السل كان الجزار يستعد لذبحها . وفي بنزرت تم حجز كميات من الموالح متعفنة وحجز مواد غير صالحة للاستهلاك بصفاقس. وقد سجل أعوان الشرطة العدلية بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة خلال اليومين الأولين من شهر رمضان عدد 11.788 مخالفة صحية و 3226 محضرا في مخالفات اقتصادية و1622 محضرا في مخالفات التوزيع. هذه الأرقام تؤكد أن التجاوزات خلال شهر رمضان تتفاقم وأن العديد من التجار يقومون بتخزين كميات من المواد الاستهلاكية الفاسدة بغاية ترويجها في الاسواق .
ومع حلول شهر رمضان، تستغل مجموعة من المهربين والمضاربين ذروة الاستهلاك، لإغراق السوق بسلع فاسدة أو للتلاعب في عملية التوزيع.وقد كشفت المصالح الأمنية العديد من التجاوزات والمخالفات في عدد من المحلات التجارية والمخازن، عند القيام بعمليات مداهمة وتفتيش ليتم حجز كميات من المواد الغذائية المتعفنة أو المهربة.
وتتمادى عصابات الاحتكار والتهريب خلال شهر رمضان في التلاعب بالمواد المدعمة والمواد الاستهلاكية مجهولة المصدر. كما أن هذه اللوبيات صادرت حق التونسي في مواد غذائية صالحة للاستهلاك بأسعار مناسبة.
تونس (الشروق)
تولى أعوان الشرطة البلدية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان حجز كميات من المواد المدعمة ولحوم حمراء وبيضاء غير صالحة للاستهلاك. كما تم إتلاف بقرة مريضة بالسل. وقد تولت الأجهزة الأمنية مداهمة عدد من المحلات والمستودعات المشبوهة التي كان أصحابها يستغلونها لتخزين سلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلوحية، أو لتخزين السلع المدعمة على غرار الزيت النباتي والسكر. وقد تم حجز 220 لترا من الزيت المدعم و200 كيلوغرام من السكر المدعم بأحد مستودعات العاصمة التي يتم توجيهها الى مصنع لإعداد الحلويات والمرطبات. وفي ولاية بن عروس، تم خلال اليوم الاول من شهر رمضان حجز 2290 لترا من الماء مجهول المصدر. كما تم حجز كميات كبيرة من مادة «الياغورت» غير صالحة للاستهلاك بجهة صفاقس. وتم حجز أطنان من مادة الثوم لم يستظهر صاحبها بالفواتير، مما يؤكد أن تلك الكميات قد تكون مهربة من القطر الجزائري. كما تم حجز كميات من اللحوم الحمراء الفاسدة بجهة المنستير كان يستعد صاحبها لضخها بالأسواق.
كما نجح أعوان الشرطة البلدية بالقصرين في اتلاف بقرة مريضة بداء السل كان الجزار يستعد لذبحها . وفي بنزرت تم حجز كميات من الموالح متعفنة وحجز مواد غير صالحة للاستهلاك بصفاقس. وقد سجل أعوان الشرطة العدلية بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة خلال اليومين الأولين من شهر رمضان عدد 11.788 مخالفة صحية و 3226 محضرا في مخالفات اقتصادية و1622 محضرا في مخالفات التوزيع. هذه الأرقام تؤكد أن التجاوزات خلال شهر رمضان تتفاقم وأن العديد من التجار يقومون بتخزين كميات من المواد الاستهلاكية الفاسدة بغاية ترويجها في الاسواق .
ومع حلول شهر رمضان، تستغل مجموعة من المهربين والمضاربين ذروة الاستهلاك، لإغراق السوق بسلع فاسدة أو للتلاعب في عملية التوزيع.وقد كشفت المصالح الأمنية العديد من التجاوزات والمخالفات في عدد من المحلات التجارية والمخازن، عند القيام بعمليات مداهمة وتفتيش ليتم حجز كميات من المواد الغذائية المتعفنة أو المهربة.
وتتمادى عصابات الاحتكار والتهريب خلال شهر رمضان في التلاعب بالمواد المدعمة والمواد الاستهلاكية مجهولة المصدر. كما أن هذه اللوبيات صادرت حق التونسي في مواد غذائية صالحة للاستهلاك بأسعار مناسبة.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018