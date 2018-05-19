في اليومين الأولين من شهر رمضان:تسجيل أكثر من 11 مخالفة صحية وحجز مواد مدعمة

تونس (الشروق)

تولى أعوان الشرطة البلدية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان حجز كميات من المواد المدعمة ولحوم حمراء وبيضاء غير صالحة للاستهلاك. كما تم إتلاف بقرة مريضة بالسل. وقد تولت الأجهزة الأمنية مداهمة عدد من المحلات والمستودعات المشبوهة التي كان أصحابها يستغلونها لتخزين سلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلوحية، أو لتخزين السلع المدعمة على غرار الزيت النباتي والسكر. وقد تم حجز 220 لترا من الزيت المدعم و200 كيلوغرام من السكر المدعم بأحد مستودعات العاصمة التي يتم توجيهها الى مصنع لإعداد الحلويات والمرطبات. وفي ولاية بن عروس، تم خلال اليوم الاول من شهر رمضان حجز 2290 لترا من الماء مجهول المصدر. كما تم حجز كميات كبيرة من مادة «الياغورت» غير صالحة للاستهلاك بجهة صفاقس. وتم حجز أطنان من مادة الثوم لم يستظهر صاحبها بالفواتير، مما يؤكد أن تلك الكميات قد تكون مهربة من القطر الجزائري. كما تم حجز كميات من اللحوم الحمراء الفاسدة بجهة المنستير كان يستعد صاحبها لضخها بالأسواق.

كما نجح أعوان الشرطة البلدية بالقصرين في اتلاف بقرة مريضة بداء السل كان الجزار يستعد لذبحها . وفي بنزرت تم حجز كميات من الموالح متعفنة وحجز مواد غير صالحة للاستهلاك بصفاقس. وقد سجل أعوان الشرطة العدلية بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة خلال اليومين الأولين من شهر رمضان عدد 11.788 مخالفة صحية و 3226 محضرا في مخالفات اقتصادية و1622 محضرا في مخالفات التوزيع. هذه الأرقام تؤكد أن التجاوزات خلال شهر رمضان تتفاقم وأن العديد من التجار يقومون بتخزين كميات من المواد الاستهلاكية الفاسدة بغاية ترويجها في الاسواق .

ومع حلول شهر رمضان، تستغل مجموعة من المهربين والمضاربين ذروة الاستهلاك، لإغراق السوق بسلع فاسدة أو للتلاعب في عملية التوزيع.وقد كشفت المصالح الأمنية العديد من التجاوزات والمخالفات في عدد من المحلات التجارية والمخازن، عند القيام بعمليات مداهمة وتفتيش ليتم حجز كميات من المواد الغذائية المتعفنة أو المهربة.

وتتمادى عصابات الاحتكار والتهريب خلال شهر رمضان في التلاعب بالمواد المدعمة والمواد الاستهلاكية مجهولة المصدر. كما أن هذه اللوبيات صادرت حق التونسي في مواد غذائية صالحة للاستهلاك بأسعار مناسبة.

خديجة يحياوي