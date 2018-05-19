حسين قندورة يوضح أسباب انسحابه من الافريقي .. طلبوا مني طرد المسؤولين السابقين.. وحرموا اللاعبين من 10 ملايين

خلف قرار الهيئة التسييرية للنادي الافريقي بتعيين علي علولو على ٍراس فرع كرة اليد تساؤلات وانتقادات كبيرة من شق هام في جماهير النادي خاصة وان البلاغ لم يذكر اسباب استقالة او اقالة رئيس الفرع السابق حسين قندورة.

لمعرفة خلفيات هذا التغيير المفاجئ اتصلنا بحسين قندورة الذي تحدث عن اسباب انسحابه قائلا:» لقد قررت الانسحاب من مهامي في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي قبل مباراة فريقنا مع مكارم المهدية وصراحة استغربت من تصرفات عضو من الهيئة التسييرية طلب مني ابعاد المسؤولين السابقين ومنعهم من حضور مقابلات الفريق وعدم التعامل معهم باي شكل من الاشكال.»

واضاف قندورة قائلا: «لقد تحصلت على مبلغ مالي من حمادي بوصبيع خصيصا لخلاص جراية شهر للاعبي كرة اليد وقد تفاجأت باقتطاع 10 آلاف دينار كاملة من طرف علي علولو ولا اعلم لماذا تصرف كذلك وهو ما ادى لعدم خلاص كل اللاعبين».

يبدو ان فرع كرة اليد لن يستقيم حاله بمثل هذه التصرفات والقرارات العشوائية ...حسين قندورة تسلم الفرع في وضعية قد لا يقبلها اي كان وتحمل النقد والضغط في محاولة لإعادة بناء الفريق من جديد ولكن يبدو ان بعض الاطراف لم يرق لها ان يقوم قندورة بلم الشمل والتواصل مع المسؤولين السابقين على غرار سفيان بن صالح وتوفيق بن سمير.. وسعت لدفع علي علولو للتصرف بتلك الطريقة الغريبة والتي لا تخدم مصلحة الجمعية ككل وفرع كرة اليد الذي انهكته الصراعات والانقسامات بين ابناء الجمعية.





منير الزوابي