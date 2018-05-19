الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 19 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حسين قندورة يوضح أسباب انسحابه من الافريقي .. طلبوا مني طرد المسؤولين السابقين.. وحرموا اللاعبين من 10 ملايين
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
كرة اليد
حسين قندورة يوضح أسباب انسحابه من الافريقي .. طلبوا مني طرد المسؤولين السابقين.. وحرموا اللاعبين من 10 ملايين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

خلف قرار الهيئة التسييرية للنادي الافريقي بتعيين علي علولو على ٍراس فرع كرة اليد تساؤلات وانتقادات كبيرة من شق هام في جماهير النادي خاصة وان البلاغ لم يذكر اسباب استقالة او اقالة رئيس الفرع السابق حسين قندورة.
لمعرفة خلفيات هذا التغيير المفاجئ اتصلنا بحسين قندورة الذي تحدث عن اسباب انسحابه قائلا:» لقد قررت الانسحاب من مهامي في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي قبل مباراة فريقنا مع مكارم المهدية  وصراحة استغربت من تصرفات عضو من الهيئة التسييرية طلب مني ابعاد المسؤولين السابقين ومنعهم من حضور مقابلات الفريق وعدم التعامل معهم باي شكل من الاشكال.»
واضاف قندورة قائلا: «لقد تحصلت على مبلغ مالي من حمادي بوصبيع خصيصا لخلاص جراية شهر للاعبي كرة اليد وقد تفاجأت باقتطاع 10 آلاف دينار كاملة من طرف علي علولو ولا اعلم لماذا تصرف كذلك وهو ما ادى لعدم خلاص كل اللاعبين».
يبدو ان فرع كرة اليد لن يستقيم حاله بمثل هذه التصرفات والقرارات العشوائية ...حسين قندورة تسلم الفرع في وضعية قد لا يقبلها اي كان وتحمل النقد والضغط في محاولة لإعادة بناء الفريق من جديد ولكن يبدو ان بعض الاطراف لم يرق لها ان يقوم قندورة بلم الشمل والتواصل مع المسؤولين السابقين على غرار سفيان بن صالح وتوفيق بن سمير.. وسعت لدفع علي علولو للتصرف بتلك الطريقة الغريبة والتي لا تخدم مصلحة الجمعية ككل وفرع كرة اليد الذي انهكته الصراعات والانقسامات بين ابناء الجمعية.

منير الزوابي
تقرؤون أيضا
الجولة 4 من المرحلة الثانية لبطولة كرة اليد .. النجم والترجي في امتحاني المكارم والافريقي
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تطوي المرحلة الثانية من بطولة الوطني
المزيد >>
الجولة 4 من المرحلة الثانية لبطولة كرة اليد .. النجم والترجي في امتحاني المكارم والافريقي
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تطوي المرحلة الثانية من بطولة الوطني
المزيد >>
حسين قندورة يوضح أسباب انسحابه من الافريقي .. طلبوا مني طرد المسؤولين السابقين.. وحرموا اللاعبين من 10 ملايين
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
خلف قرار الهيئة التسييرية للنادي الافريقي...
المزيد >>
أخبار كرة اليد ...علولو يخلف قندورة في الإفريقي..ومنزل تميم يحتج
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة اليد
حسين قندورة يوضح أسباب انسحابه من الافريقي .. طلبوا مني طرد المسؤولين السابقين.. وحرموا اللاعبين من 10 ملايين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

خلف قرار الهيئة التسييرية للنادي الافريقي بتعيين علي علولو على ٍراس فرع كرة اليد تساؤلات وانتقادات كبيرة من شق هام في جماهير النادي خاصة وان البلاغ لم يذكر اسباب استقالة او اقالة رئيس الفرع السابق حسين قندورة.
لمعرفة خلفيات هذا التغيير المفاجئ اتصلنا بحسين قندورة الذي تحدث عن اسباب انسحابه قائلا:» لقد قررت الانسحاب من مهامي في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي قبل مباراة فريقنا مع مكارم المهدية  وصراحة استغربت من تصرفات عضو من الهيئة التسييرية طلب مني ابعاد المسؤولين السابقين ومنعهم من حضور مقابلات الفريق وعدم التعامل معهم باي شكل من الاشكال.»
واضاف قندورة قائلا: «لقد تحصلت على مبلغ مالي من حمادي بوصبيع خصيصا لخلاص جراية شهر للاعبي كرة اليد وقد تفاجأت باقتطاع 10 آلاف دينار كاملة من طرف علي علولو ولا اعلم لماذا تصرف كذلك وهو ما ادى لعدم خلاص كل اللاعبين».
يبدو ان فرع كرة اليد لن يستقيم حاله بمثل هذه التصرفات والقرارات العشوائية ...حسين قندورة تسلم الفرع في وضعية قد لا يقبلها اي كان وتحمل النقد والضغط في محاولة لإعادة بناء الفريق من جديد ولكن يبدو ان بعض الاطراف لم يرق لها ان يقوم قندورة بلم الشمل والتواصل مع المسؤولين السابقين على غرار سفيان بن صالح وتوفيق بن سمير.. وسعت لدفع علي علولو للتصرف بتلك الطريقة الغريبة والتي لا تخدم مصلحة الجمعية ككل وفرع كرة اليد الذي انهكته الصراعات والانقسامات بين ابناء الجمعية.

منير الزوابي
تقرؤون أيضا
الجولة 4 من المرحلة الثانية لبطولة كرة اليد .. النجم والترجي في امتحاني المكارم والافريقي
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تطوي المرحلة الثانية من بطولة الوطني
المزيد >>
الجولة 4 من المرحلة الثانية لبطولة كرة اليد .. النجم والترجي في امتحاني المكارم والافريقي
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تطوي المرحلة الثانية من بطولة الوطني
المزيد >>
حسين قندورة يوضح أسباب انسحابه من الافريقي .. طلبوا مني طرد المسؤولين السابقين.. وحرموا اللاعبين من 10 ملايين
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
خلف قرار الهيئة التسييرية للنادي الافريقي...
المزيد >>
أخبار كرة اليد ...علولو يخلف قندورة في الإفريقي..ومنزل تميم يحتج
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
﻿