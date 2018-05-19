حسين قندورة يوضح أسباب انسحابه من الافريقي .. طلبوا مني طرد المسؤولين السابقين.. وحرموا اللاعبين من 10 ملايين

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خلف قرار الهيئة التسييرية للنادي الافريقي بتعيين علي علولو على ٍراس فرع كرة اليد تساؤلات وانتقادات كبيرة من شق هام في جماهير النادي خاصة وان البلاغ لم يذكر اسباب استقالة او اقالة رئيس الفرع السابق حسين قندورة.
لمعرفة خلفيات هذا التغيير المفاجئ اتصلنا بحسين قندورة الذي تحدث عن اسباب انسحابه قائلا:» لقد قررت الانسحاب من مهامي في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي قبل مباراة فريقنا مع مكارم المهدية وصراحة استغربت من تصرفات عضو من الهيئة التسييرية طلب مني ابعاد المسؤولين السابقين ومنعهم من حضور مقابلات الفريق وعدم التعامل معهم باي شكل من الاشكال.»
واضاف قندورة قائلا: «لقد تحصلت على مبلغ مالي من حمادي بوصبيع خصيصا لخلاص جراية شهر للاعبي كرة اليد وقد تفاجأت باقتطاع 10 آلاف دينار كاملة من طرف علي علولو ولا اعلم لماذا تصرف كذلك وهو ما ادى لعدم خلاص كل اللاعبين».
يبدو ان فرع كرة اليد لن يستقيم حاله بمثل هذه التصرفات والقرارات العشوائية ...حسين قندورة تسلم الفرع في وضعية قد لا يقبلها اي كان وتحمل النقد والضغط في محاولة لإعادة بناء الفريق من جديد ولكن يبدو ان بعض الاطراف لم يرق لها ان يقوم قندورة بلم الشمل والتواصل مع المسؤولين السابقين على غرار سفيان بن صالح وتوفيق بن سمير.. وسعت لدفع علي علولو للتصرف بتلك الطريقة الغريبة والتي لا تخدم مصلحة الجمعية ككل وفرع كرة اليد الذي انهكته الصراعات والانقسامات بين ابناء الجمعية.
خلف قرار الهيئة التسييرية للنادي الافريقي بتعيين علي علولو على ٍراس فرع كرة اليد تساؤلات وانتقادات كبيرة من شق هام في جماهير النادي خاصة وان البلاغ لم يذكر اسباب استقالة او اقالة رئيس الفرع السابق حسين قندورة.
لمعرفة خلفيات هذا التغيير المفاجئ اتصلنا بحسين قندورة الذي تحدث عن اسباب انسحابه قائلا:» لقد قررت الانسحاب من مهامي في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي قبل مباراة فريقنا مع مكارم المهدية وصراحة استغربت من تصرفات عضو من الهيئة التسييرية طلب مني ابعاد المسؤولين السابقين ومنعهم من حضور مقابلات الفريق وعدم التعامل معهم باي شكل من الاشكال.»
واضاف قندورة قائلا: «لقد تحصلت على مبلغ مالي من حمادي بوصبيع خصيصا لخلاص جراية شهر للاعبي كرة اليد وقد تفاجأت باقتطاع 10 آلاف دينار كاملة من طرف علي علولو ولا اعلم لماذا تصرف كذلك وهو ما ادى لعدم خلاص كل اللاعبين».
يبدو ان فرع كرة اليد لن يستقيم حاله بمثل هذه التصرفات والقرارات العشوائية ...حسين قندورة تسلم الفرع في وضعية قد لا يقبلها اي كان وتحمل النقد والضغط في محاولة لإعادة بناء الفريق من جديد ولكن يبدو ان بعض الاطراف لم يرق لها ان يقوم قندورة بلم الشمل والتواصل مع المسؤولين السابقين على غرار سفيان بن صالح وتوفيق بن سمير.. وسعت لدفع علي علولو للتصرف بتلك الطريقة الغريبة والتي لا تخدم مصلحة الجمعية ككل وفرع كرة اليد الذي انهكته الصراعات والانقسامات بين ابناء الجمعية.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018