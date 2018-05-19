الجولة 4 من المرحلة الثانية لبطولة كرة اليد .. النجم والترجي في امتحاني المكارم والافريقي

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تطوي المرحلة الثانية من بطولة الوطني «أ» لكرة اليد جولتها الرابعة والتي تتضمن عديد المواجهات الساخنة في مجموعتي التتويج وتفادي النزول واولها دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي والذي سيكون ذو رهان كبير للضيوف الذين يأملون في تحقيق انتصار وانتظار هدية من المكارم لانتزاع صدارة الترتيب . نفس الرهان في المهدية حيث يسعى النجم لتجاوز عقبة المكارم وهو أيضا يمنى النفس بهدية من الافريقي تجعله يحسم امر البطولة قبل ملاقاة الترجي في الجولة الاخيرة.
في مجموعة تفادي النزول سيكون دربي الوطن القبلي بين اتحاد منزل تميم وبعث بني خيار مصيريا للاتحاديين والفوز وحده قد يمكنهم من البقاء في سباق تفادي النزول خاصة وان جمعية الحمامات قد تكون في طريق مفتوح للعودة بالنقاط الثلاث من مواجهة نادي هيبون الذي يعيش وضعا استثنائيا حرمه من مواصلة الدفاع عن حظوظه في البقاء رغم انتصار الجولة الاولى في الحمامات.
في مجموعة كاس الرابطة يتحول المتصدر نسر طبلبة للمكنين بهدف تحقيق الفوز والتأكد نهائيا من الحصول على كأس الرابطة بعد موسم استثنائي قدمه ابناء منير حسن.
برنامج المقابلات
مجموعة التتويج:
قاعة القرجاني: س22:00
النادي الإفـريقي - الترجي الرياضي (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة)
قاعة المهدية: س22:00
مكارم المهدية - النجم الساحلي (تحكيم القمري وشعبان)
الترتيب:
1ـ النجم الساحلي 10
2ـ الترجي الرياضي 9
3ـ مكارم المهدية 7
4ـ النادي الافريقي 4
كأس الرابطة:
قاعة جمال: س 22:00
نادي كرة اليد بجمال - نادي ساقية الزيت (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة طبلبة: س 22:00
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (تحكيم شرادة وبن فضل)
الترتيب
1ـ نسر طبلبة 12
2ـ نادي ساقية الزيت 8
3ـ سبورتينغ المكنين 5
4ـ نادي كرة اليد بجمال 5
مجموعة تفادي النزول (المقابلات ستجرى يوم الاحد)
قاعة المهدية: س 22:00
نادي هيبون - جمعية الحمامات (تحكيم النصري والغرياني)
قاعة منزل تميم: س22:00
اتحاد منزل تميم بعث بني خيار (تحكيم كريشان ومخلوف)
الترتيب
1ـ بعث بني خيار 9
2ـ جمعية الحمامات 8
3ـ اتحاد منزل تميم 7
4ـ نادي هيبون 6
تطوي المرحلة الثانية من بطولة الوطني «أ» لكرة اليد جولتها الرابعة والتي تتضمن عديد المواجهات الساخنة في مجموعتي التتويج وتفادي النزول واولها دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي والذي سيكون ذو رهان كبير للضيوف الذين يأملون في تحقيق انتصار وانتظار هدية من المكارم لانتزاع صدارة الترتيب . نفس الرهان في المهدية حيث يسعى النجم لتجاوز عقبة المكارم وهو أيضا يمنى النفس بهدية من الافريقي تجعله يحسم امر البطولة قبل ملاقاة الترجي في الجولة الاخيرة.
في مجموعة تفادي النزول سيكون دربي الوطن القبلي بين اتحاد منزل تميم وبعث بني خيار مصيريا للاتحاديين والفوز وحده قد يمكنهم من البقاء في سباق تفادي النزول خاصة وان جمعية الحمامات قد تكون في طريق مفتوح للعودة بالنقاط الثلاث من مواجهة نادي هيبون الذي يعيش وضعا استثنائيا حرمه من مواصلة الدفاع عن حظوظه في البقاء رغم انتصار الجولة الاولى في الحمامات.
في مجموعة كاس الرابطة يتحول المتصدر نسر طبلبة للمكنين بهدف تحقيق الفوز والتأكد نهائيا من الحصول على كأس الرابطة بعد موسم استثنائي قدمه ابناء منير حسن.
برنامج المقابلات
مجموعة التتويج:
قاعة القرجاني: س22:00
النادي الإفـريقي - الترجي الرياضي (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة)
قاعة المهدية: س22:00
مكارم المهدية - النجم الساحلي (تحكيم القمري وشعبان)
الترتيب:
1ـ النجم الساحلي 10
2ـ الترجي الرياضي 9
3ـ مكارم المهدية 7
4ـ النادي الافريقي 4
كأس الرابطة:
قاعة جمال: س 22:00
نادي كرة اليد بجمال - نادي ساقية الزيت (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة طبلبة: س 22:00
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (تحكيم شرادة وبن فضل)
الترتيب
1ـ نسر طبلبة 12
2ـ نادي ساقية الزيت 8
3ـ سبورتينغ المكنين 5
4ـ نادي كرة اليد بجمال 5
مجموعة تفادي النزول (المقابلات ستجرى يوم الاحد)
قاعة المهدية: س 22:00
نادي هيبون - جمعية الحمامات (تحكيم النصري والغرياني)
قاعة منزل تميم: س22:00
اتحاد منزل تميم بعث بني خيار (تحكيم كريشان ومخلوف)
الترتيب
1ـ بعث بني خيار 9
2ـ جمعية الحمامات 8
3ـ اتحاد منزل تميم 7
4ـ نادي هيبون 6
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018