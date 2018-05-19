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يوم السبت 19 ماي 2018
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رمضان الرياضيين.. «أشتاق» يوميا الى «البريكة» وتستهويني المسلسلات الكوميدية
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كرة القدم
رمضان الرياضيين.. «أشتاق» يوميا الى «البريكة» وتستهويني المسلسلات الكوميدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تألق حارس مستقبل قابس علي العياري بشكل لافت خلال الموسمين الفارطين ما جلب له أنظار مدرب المنتخب الوطني في فترة ما ورغبة عديد الفرق وخاصة الكبرى في الظفر بخدماته.علي العياري ينزل اليوم ضيفا على «الشروق» في هذا الركن للحديث عن يومه الرمضاني .

الرائج عن الكوارجية أنهم لا ينهضون باكرا في رمضان؟
في الحقيقة هذا هو الواقع فانأ أقضي كامل اليوم تقريبا نائما بعد سهرات للصباح مع أولاد الحومة في لعب « الشكبة» ...عموما أفيق متأخرا للتخفيف من وطأة الجوع والعطش وحتى لا انتظر طويلا قبل الجلوس الى مائدة الطعام.
هل تساعد في المطبخ؟
مع اقتراب آذان المغرب أدخل الى المطبخ وقد اقدم يد المساعدة متى طلب مني ذلك كما اقوم بوضع ما أقتنيه على الطاولة سواء تعلق الأمر بالغلال أو غيرها. وعموما أمضي يومي متشوقا للبريكة وخاصة للسلاطة المشوية التي تعتبر طبقي المفضل .
وهل تشاهد البرامج الرمضانية؟
تستهويني المسلسلات الكوميدية والكاميرا كاشي لإني ابحث عن الضحكة والتفرهيدة وغير ذلك لا يروق لي وقد تجلبني المسلسات التاريخية كذلك باعتباري مغرما بمعرفة تفاصيل التاريخ حتى في مطالعاتي الشخصية بين الفينة وألأخرى وكلما سنحت الظروف .
وما هي هواياتك بعيدا عن كرة القدم؟
في الحقيقة أنا مغرم بالغوص وسياقة الدراجات النارية الكبرى التي تعتبر أحد أفضل اهتماماتي بعد كرة القدم حيث أقضي تقريبا أغلب أوقات فراغي في ممارسة هذه الهوايات وحسب ما تسمح به الظروف.
مالذي يبعث في نفسك السرور؟
انا مغرم بالربح وحب الانتصار والفوز يسعدني كثيرا ولا ألعب الا من أجله مع كل الفرق التي مررت بها أما الخسارة فتقلقني كثيرا وبالمناسبة ارجو أن يتمكن المنتخب التونسي من المرور للدور الثاني خلال كأس العالم بروسيا.
وكيف ترى وضع البلاد حاليا؟
الفترة الانتقالية طال أمدها ولا بد من ايجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بقفة المواطن وغلاء المعيشة والبطالة والخروج من حالة الترقب الممل وأدعو السياسيين الى التفكير في مصلحة الوطن والعمل على اعلاء رايته.
ماذا عن مستقبلك الرياضي؟
أنا سعيد بتجربتي مع مستقبل قابس وقد اواصل معه في صورة اتضاح الرؤية والحصول على مستحقاتي المالية وعموما مهما حدث سابقى أحمل أجمل الذكريات عن تجربتي في الفريق وستبقى الجليزة في القلب ...أقول أيضا أنني سأواصل العمل لتحقيق حلم حراسة أخشاب المنتخب يوما ما.

حاوره رؤوف عزيز
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كرة القدم
رمضان الرياضيين.. «أشتاق» يوميا الى «البريكة» وتستهويني المسلسلات الكوميدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تألق حارس مستقبل قابس علي العياري بشكل لافت خلال الموسمين الفارطين ما جلب له أنظار مدرب المنتخب الوطني في فترة ما ورغبة عديد الفرق وخاصة الكبرى في الظفر بخدماته.علي العياري ينزل اليوم ضيفا على «الشروق» في هذا الركن للحديث عن يومه الرمضاني .

الرائج عن الكوارجية أنهم لا ينهضون باكرا في رمضان؟
في الحقيقة هذا هو الواقع فانأ أقضي كامل اليوم تقريبا نائما بعد سهرات للصباح مع أولاد الحومة في لعب « الشكبة» ...عموما أفيق متأخرا للتخفيف من وطأة الجوع والعطش وحتى لا انتظر طويلا قبل الجلوس الى مائدة الطعام.
هل تساعد في المطبخ؟
مع اقتراب آذان المغرب أدخل الى المطبخ وقد اقدم يد المساعدة متى طلب مني ذلك كما اقوم بوضع ما أقتنيه على الطاولة سواء تعلق الأمر بالغلال أو غيرها. وعموما أمضي يومي متشوقا للبريكة وخاصة للسلاطة المشوية التي تعتبر طبقي المفضل .
وهل تشاهد البرامج الرمضانية؟
تستهويني المسلسلات الكوميدية والكاميرا كاشي لإني ابحث عن الضحكة والتفرهيدة وغير ذلك لا يروق لي وقد تجلبني المسلسات التاريخية كذلك باعتباري مغرما بمعرفة تفاصيل التاريخ حتى في مطالعاتي الشخصية بين الفينة وألأخرى وكلما سنحت الظروف .
وما هي هواياتك بعيدا عن كرة القدم؟
في الحقيقة أنا مغرم بالغوص وسياقة الدراجات النارية الكبرى التي تعتبر أحد أفضل اهتماماتي بعد كرة القدم حيث أقضي تقريبا أغلب أوقات فراغي في ممارسة هذه الهوايات وحسب ما تسمح به الظروف.
مالذي يبعث في نفسك السرور؟
انا مغرم بالربح وحب الانتصار والفوز يسعدني كثيرا ولا ألعب الا من أجله مع كل الفرق التي مررت بها أما الخسارة فتقلقني كثيرا وبالمناسبة ارجو أن يتمكن المنتخب التونسي من المرور للدور الثاني خلال كأس العالم بروسيا.
وكيف ترى وضع البلاد حاليا؟
الفترة الانتقالية طال أمدها ولا بد من ايجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بقفة المواطن وغلاء المعيشة والبطالة والخروج من حالة الترقب الممل وأدعو السياسيين الى التفكير في مصلحة الوطن والعمل على اعلاء رايته.
ماذا عن مستقبلك الرياضي؟
أنا سعيد بتجربتي مع مستقبل قابس وقد اواصل معه في صورة اتضاح الرؤية والحصول على مستحقاتي المالية وعموما مهما حدث سابقى أحمل أجمل الذكريات عن تجربتي في الفريق وستبقى الجليزة في القلب ...أقول أيضا أنني سأواصل العمل لتحقيق حلم حراسة أخشاب المنتخب يوما ما.

حاوره رؤوف عزيز
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بالتوازي مع مُعالجة ملف الانتدابات والنّظر في وضعيات بعض اللاعبين المُنتهية عقودهم مثل الطالبي والربيع...
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المنتخب الوطني.. تركيز على الجاهزية... وللمساكني جائزة معنوية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
النّجاح في الكأس العالمية يحتاج حتما إلى تحضيرات استثنائية على كلّ المستويات التنظيمية والتكتيكية...
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في سبيل تنقية الأجواء قبل المونديال.. مصالحة بين الجامعة والوزارة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد مَوجة من الاتّهامات المُتبادلة استغلّت الوزارة والجامعة «شهر التّسامح والغفران» لفتح صفحة جديدة خدمة...
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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