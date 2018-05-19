رمضان الرياضيين.. «أشتاق» يوميا الى «البريكة» وتستهويني المسلسلات الكوميدية

تألق حارس مستقبل قابس علي العياري بشكل لافت خلال الموسمين الفارطين ما جلب له أنظار مدرب المنتخب الوطني في فترة ما ورغبة عديد الفرق وخاصة الكبرى في الظفر بخدماته.علي العياري ينزل اليوم ضيفا على «الشروق» في هذا الركن للحديث عن يومه الرمضاني .

الرائج عن الكوارجية أنهم لا ينهضون باكرا في رمضان؟

في الحقيقة هذا هو الواقع فانأ أقضي كامل اليوم تقريبا نائما بعد سهرات للصباح مع أولاد الحومة في لعب « الشكبة» ...عموما أفيق متأخرا للتخفيف من وطأة الجوع والعطش وحتى لا انتظر طويلا قبل الجلوس الى مائدة الطعام.

هل تساعد في المطبخ؟

مع اقتراب آذان المغرب أدخل الى المطبخ وقد اقدم يد المساعدة متى طلب مني ذلك كما اقوم بوضع ما أقتنيه على الطاولة سواء تعلق الأمر بالغلال أو غيرها. وعموما أمضي يومي متشوقا للبريكة وخاصة للسلاطة المشوية التي تعتبر طبقي المفضل .

وهل تشاهد البرامج الرمضانية؟

تستهويني المسلسلات الكوميدية والكاميرا كاشي لإني ابحث عن الضحكة والتفرهيدة وغير ذلك لا يروق لي وقد تجلبني المسلسات التاريخية كذلك باعتباري مغرما بمعرفة تفاصيل التاريخ حتى في مطالعاتي الشخصية بين الفينة وألأخرى وكلما سنحت الظروف .

وما هي هواياتك بعيدا عن كرة القدم؟

في الحقيقة أنا مغرم بالغوص وسياقة الدراجات النارية الكبرى التي تعتبر أحد أفضل اهتماماتي بعد كرة القدم حيث أقضي تقريبا أغلب أوقات فراغي في ممارسة هذه الهوايات وحسب ما تسمح به الظروف.

مالذي يبعث في نفسك السرور؟

انا مغرم بالربح وحب الانتصار والفوز يسعدني كثيرا ولا ألعب الا من أجله مع كل الفرق التي مررت بها أما الخسارة فتقلقني كثيرا وبالمناسبة ارجو أن يتمكن المنتخب التونسي من المرور للدور الثاني خلال كأس العالم بروسيا.

وكيف ترى وضع البلاد حاليا؟

الفترة الانتقالية طال أمدها ولا بد من ايجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بقفة المواطن وغلاء المعيشة والبطالة والخروج من حالة الترقب الممل وأدعو السياسيين الى التفكير في مصلحة الوطن والعمل على اعلاء رايته.

ماذا عن مستقبلك الرياضي؟

أنا سعيد بتجربتي مع مستقبل قابس وقد اواصل معه في صورة اتضاح الرؤية والحصول على مستحقاتي المالية وعموما مهما حدث سابقى أحمل أجمل الذكريات عن تجربتي في الفريق وستبقى الجليزة في القلب ...أقول أيضا أنني سأواصل العمل لتحقيق حلم حراسة أخشاب المنتخب يوما ما.





حاوره رؤوف عزيز