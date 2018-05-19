رمضان الرياضيين.. «أشتاق» يوميا الى «البريكة» وتستهويني المسلسلات الكوميدية

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تألق حارس مستقبل قابس علي العياري بشكل لافت خلال الموسمين الفارطين ما جلب له أنظار مدرب المنتخب الوطني في فترة ما ورغبة عديد الفرق وخاصة الكبرى في الظفر بخدماته.علي العياري ينزل اليوم ضيفا على «الشروق» في هذا الركن للحديث عن يومه الرمضاني .
الرائج عن الكوارجية أنهم لا ينهضون باكرا في رمضان؟
في الحقيقة هذا هو الواقع فانأ أقضي كامل اليوم تقريبا نائما بعد سهرات للصباح مع أولاد الحومة في لعب « الشكبة» ...عموما أفيق متأخرا للتخفيف من وطأة الجوع والعطش وحتى لا انتظر طويلا قبل الجلوس الى مائدة الطعام.
هل تساعد في المطبخ؟
مع اقتراب آذان المغرب أدخل الى المطبخ وقد اقدم يد المساعدة متى طلب مني ذلك كما اقوم بوضع ما أقتنيه على الطاولة سواء تعلق الأمر بالغلال أو غيرها. وعموما أمضي يومي متشوقا للبريكة وخاصة للسلاطة المشوية التي تعتبر طبقي المفضل .
وهل تشاهد البرامج الرمضانية؟
تستهويني المسلسلات الكوميدية والكاميرا كاشي لإني ابحث عن الضحكة والتفرهيدة وغير ذلك لا يروق لي وقد تجلبني المسلسات التاريخية كذلك باعتباري مغرما بمعرفة تفاصيل التاريخ حتى في مطالعاتي الشخصية بين الفينة وألأخرى وكلما سنحت الظروف .
وما هي هواياتك بعيدا عن كرة القدم؟
في الحقيقة أنا مغرم بالغوص وسياقة الدراجات النارية الكبرى التي تعتبر أحد أفضل اهتماماتي بعد كرة القدم حيث أقضي تقريبا أغلب أوقات فراغي في ممارسة هذه الهوايات وحسب ما تسمح به الظروف.
مالذي يبعث في نفسك السرور؟
انا مغرم بالربح وحب الانتصار والفوز يسعدني كثيرا ولا ألعب الا من أجله مع كل الفرق التي مررت بها أما الخسارة فتقلقني كثيرا وبالمناسبة ارجو أن يتمكن المنتخب التونسي من المرور للدور الثاني خلال كأس العالم بروسيا.
وكيف ترى وضع البلاد حاليا؟
الفترة الانتقالية طال أمدها ولا بد من ايجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بقفة المواطن وغلاء المعيشة والبطالة والخروج من حالة الترقب الممل وأدعو السياسيين الى التفكير في مصلحة الوطن والعمل على اعلاء رايته.
ماذا عن مستقبلك الرياضي؟
أنا سعيد بتجربتي مع مستقبل قابس وقد اواصل معه في صورة اتضاح الرؤية والحصول على مستحقاتي المالية وعموما مهما حدث سابقى أحمل أجمل الذكريات عن تجربتي في الفريق وستبقى الجليزة في القلب ...أقول أيضا أنني سأواصل العمل لتحقيق حلم حراسة أخشاب المنتخب يوما ما.
تألق حارس مستقبل قابس علي العياري بشكل لافت خلال الموسمين الفارطين ما جلب له أنظار مدرب المنتخب الوطني في فترة ما ورغبة عديد الفرق وخاصة الكبرى في الظفر بخدماته.علي العياري ينزل اليوم ضيفا على «الشروق» في هذا الركن للحديث عن يومه الرمضاني .
الرائج عن الكوارجية أنهم لا ينهضون باكرا في رمضان؟
في الحقيقة هذا هو الواقع فانأ أقضي كامل اليوم تقريبا نائما بعد سهرات للصباح مع أولاد الحومة في لعب « الشكبة» ...عموما أفيق متأخرا للتخفيف من وطأة الجوع والعطش وحتى لا انتظر طويلا قبل الجلوس الى مائدة الطعام.
هل تساعد في المطبخ؟
مع اقتراب آذان المغرب أدخل الى المطبخ وقد اقدم يد المساعدة متى طلب مني ذلك كما اقوم بوضع ما أقتنيه على الطاولة سواء تعلق الأمر بالغلال أو غيرها. وعموما أمضي يومي متشوقا للبريكة وخاصة للسلاطة المشوية التي تعتبر طبقي المفضل .
وهل تشاهد البرامج الرمضانية؟
تستهويني المسلسلات الكوميدية والكاميرا كاشي لإني ابحث عن الضحكة والتفرهيدة وغير ذلك لا يروق لي وقد تجلبني المسلسات التاريخية كذلك باعتباري مغرما بمعرفة تفاصيل التاريخ حتى في مطالعاتي الشخصية بين الفينة وألأخرى وكلما سنحت الظروف .
وما هي هواياتك بعيدا عن كرة القدم؟
في الحقيقة أنا مغرم بالغوص وسياقة الدراجات النارية الكبرى التي تعتبر أحد أفضل اهتماماتي بعد كرة القدم حيث أقضي تقريبا أغلب أوقات فراغي في ممارسة هذه الهوايات وحسب ما تسمح به الظروف.
مالذي يبعث في نفسك السرور؟
انا مغرم بالربح وحب الانتصار والفوز يسعدني كثيرا ولا ألعب الا من أجله مع كل الفرق التي مررت بها أما الخسارة فتقلقني كثيرا وبالمناسبة ارجو أن يتمكن المنتخب التونسي من المرور للدور الثاني خلال كأس العالم بروسيا.
وكيف ترى وضع البلاد حاليا؟
الفترة الانتقالية طال أمدها ولا بد من ايجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بقفة المواطن وغلاء المعيشة والبطالة والخروج من حالة الترقب الممل وأدعو السياسيين الى التفكير في مصلحة الوطن والعمل على اعلاء رايته.
ماذا عن مستقبلك الرياضي؟
أنا سعيد بتجربتي مع مستقبل قابس وقد اواصل معه في صورة اتضاح الرؤية والحصول على مستحقاتي المالية وعموما مهما حدث سابقى أحمل أجمل الذكريات عن تجربتي في الفريق وستبقى الجليزة في القلب ...أقول أيضا أنني سأواصل العمل لتحقيق حلم حراسة أخشاب المنتخب يوما ما.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018