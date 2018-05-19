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النيابة الخصوصية لبلدية سيدي حسين توضح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018
وبعد أعلمكم وأن جريدة الشروق صلب صفحتها المهتمة بالشأن القضائي الصادرة بتاريخ 2018/05/11 كانت قد أوردت خبرا بعنوان «موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفون».
أتشرف بإعلامكم وأن هذا الخبر عار من الصحة ولا يوجد أي عملية قانونية أو قضائية لأي عون ببلدية سيدي حسين.
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النيابة الخصوصية لبلدية سيدي حسين توضح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018
وبعد أعلمكم وأن جريدة الشروق صلب صفحتها المهتمة بالشأن القضائي الصادرة بتاريخ 2018/05/11 كانت قد أوردت خبرا بعنوان «موظفة ببلدية سيدي حسين أمام القضاء بسبب تدليس عقود بيع أراض أصحابها متوفون».
أتشرف بإعلامكم وأن هذا الخبر عار من الصحة ولا يوجد أي عملية قانونية أو قضائية لأي عون ببلدية سيدي حسين.
يغز الشاشات ويوتّر المشاهدين:الإشهــار يفسد متعة الافطار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
صحيح أن الإشهار يوفر موارد مالية هامة للمؤسسات ومنها التلفزات والإذاعات، لكن «التخمة» التي يشهدها عدد من...المزيد >>
صوت الشــــــــــارع:هل أن الإشهار في تونس يعاني من تجاوزات ؟
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
نلاحظ أن مدة الإشهار تتواصل أكثر من اللازم، كما...المزيد >>
وخزة:الأسعار.. لا تهدأ بـ«النوايا الحسنة»!
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
هل تنخفض أسعار الخضر والغلال بقرار سياسي؟...المزيد >>
بورصة قفة رمضان:لهيب الأسعار يضرب السوق المركزية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
لهيب الاسعار خيّم على السوق المركزية في العاصمة...المزيد >>
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
سفيان الأسودرمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...المزيد >>
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