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يوم السبت 19 ماي 2018
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14 بئرا عميقة معطّلة:الاحتجاجات تمنع وصول الماء إلى المدارس وسكان الأرياف
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الوطنية
14 بئرا عميقة معطّلة:الاحتجاجات تمنع وصول الماء إلى المدارس وسكان الأرياف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

«الشروق» تونس:
ذكرت مصادر مطّلعة أن 14 بئرا عميقة متمركزة خاصة في مناطق الوسط والجنوب متعطّلة منذ عدة سنوات بسبب الحركات الاحجاجية.
وأكدت المصادر ذاتها أن تواتر اعتراضات المواطنين على حفر الآبار أو من قنوات نقل المياه إثر استكمال الحفريات من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعطّل إيصال مياه الشرب إلى عشرات الآلاف من السكان والعديد من المؤسسات التربوية خاصة في التجمعات الريفية بولاية الوسط الغربي والجنوب.
وأدى تعطيل استغلال بئر «جلمة9» الذي ناهزت كلفته 500 ألف دينار إلى تعطيل وصول مياه الشراب إلى العديد من سكان مدينة جلمة والتجمعات الريفية المحيطة بها.
ولاحظت ذات المصادر أن حفر الآبار العميقة صار مدخلا لمطلبية لا علاقة لها في أغلب الحالات باستغلال الماء مثل التشغيل والتنمية؟

فؤاد.ع
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الوطنية
14 بئرا عميقة معطّلة:الاحتجاجات تمنع وصول الماء إلى المدارس وسكان الأرياف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

«الشروق» تونس:
ذكرت مصادر مطّلعة أن 14 بئرا عميقة متمركزة خاصة في مناطق الوسط والجنوب متعطّلة منذ عدة سنوات بسبب الحركات الاحجاجية.
وأكدت المصادر ذاتها أن تواتر اعتراضات المواطنين على حفر الآبار أو من قنوات نقل المياه إثر استكمال الحفريات من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعطّل إيصال مياه الشرب إلى عشرات الآلاف من السكان والعديد من المؤسسات التربوية خاصة في التجمعات الريفية بولاية الوسط الغربي والجنوب.
وأدى تعطيل استغلال بئر «جلمة9» الذي ناهزت كلفته 500 ألف دينار إلى تعطيل وصول مياه الشراب إلى العديد من سكان مدينة جلمة والتجمعات الريفية المحيطة بها.
ولاحظت ذات المصادر أن حفر الآبار العميقة صار مدخلا لمطلبية لا علاقة لها في أغلب الحالات باستغلال الماء مثل التشغيل والتنمية؟

فؤاد.ع
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