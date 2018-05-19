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يوم السبت 19 ماي 2018
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بورصة قفة رمضان:لهيب الأسعار يضرب السوق المركزية
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الوطنية
بورصة قفة رمضان:لهيب الأسعار يضرب السوق المركزية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
لهيب الاسعار خيّم على السوق المركزية في العاصمة خلال ثاني ايام رمضان مما جعل المستهلكين يتذمّرون من غياب ترشيد الاسعار كما اعتبر جل من تحدّثنا اليهم ان غلاء الاسعار لا يعود الى اللهفة وافراط التونسي في التسوق خلال هذا الشهر الكريم بل الى نقص الرقابة ذلك ان عددا من المراقبين صرّحوا للشروق ان العدد الفعلي للأعوان المباشرين لمهمة المراقبة الاقتصادية لا يصل الى 700 مراقب من حاملي البطاقة المهنية اذ لا يتعدّى فعليا 350 عونا محلّفا يمكنهم تحرير المحاضر والخطايا وهو عدد لا يبدو قادرا على تلبية انتظارات المستهلك مما جعل انفلات الاسعار يتواصل رغم توفر المنتوجات بكميات هامة في كل الاسواق. وهو ما اكده وزير التجارة مؤخرا في لقاء اعلامي اذ صرّح بانه لاوجود لأي تخوفات على مستوى التزويد لكن على مستوى أسعار مختلف المواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظّم فقد لمس المستهلك انفلاتا تجاوز كل التوقعات من ذلك ان علب الزبدة من صنف 200غ ارتفع ثمنها في فترة وجيزة من 1700مي الى 2300مي وقطع القهوة المذابة من صنف الاستعمال الفردي ارتفع ثمنها من 140الى 250 مي بصفة غير مفهومة.
كما ان المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال واسماك ولحوم شهدت ارتفاعا غير مقبول وهي مرشحةلمزيد الارتفاع نظرا لنقص مياه الري وتراجع الكميات المزروعة. «الشروق» تجوّلت في السوق المركزية في ثاني ايام رمضان ورصدت اغلب الاسعار.
الاسماك:
الورقة بداية من 12د الى 16.800
الصوبيا من 18الى 22د
التريليا بداية من 5.800
الغزال 6.800
البوري 28د
المناني 39د
لحم الدجاج 6.800
الديك الرومي 12.990
الغلال:
التمر 7د
حب الملوك بداية من 12د للكغ
البوصاع 4.600
الفراولة 3د
البرتقال 2.500
المشمش 2.600
الموز 5د
الدلاع 1180كلغ
البطيخ2.300
الخضر:
البصل 840مي
الخيار 1950
الفول 1200
الكلافز 600
المعدنوس 500مي الربطة
الطماطم 1.800
البطاطا 840مي
الكبار 10د
القارص 2د
الخس 1د
لوبيا خضراء 5.200
جلبانة 2.300
فلفل 2.990
المسكي 1.600

هادية الشاهد المسيهلي
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الوطنية
بورصة قفة رمضان:لهيب الأسعار يضرب السوق المركزية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
لهيب الاسعار خيّم على السوق المركزية في العاصمة خلال ثاني ايام رمضان مما جعل المستهلكين يتذمّرون من غياب ترشيد الاسعار كما اعتبر جل من تحدّثنا اليهم ان غلاء الاسعار لا يعود الى اللهفة وافراط التونسي في التسوق خلال هذا الشهر الكريم بل الى نقص الرقابة ذلك ان عددا من المراقبين صرّحوا للشروق ان العدد الفعلي للأعوان المباشرين لمهمة المراقبة الاقتصادية لا يصل الى 700 مراقب من حاملي البطاقة المهنية اذ لا يتعدّى فعليا 350 عونا محلّفا يمكنهم تحرير المحاضر والخطايا وهو عدد لا يبدو قادرا على تلبية انتظارات المستهلك مما جعل انفلات الاسعار يتواصل رغم توفر المنتوجات بكميات هامة في كل الاسواق. وهو ما اكده وزير التجارة مؤخرا في لقاء اعلامي اذ صرّح بانه لاوجود لأي تخوفات على مستوى التزويد لكن على مستوى أسعار مختلف المواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظّم فقد لمس المستهلك انفلاتا تجاوز كل التوقعات من ذلك ان علب الزبدة من صنف 200غ ارتفع ثمنها في فترة وجيزة من 1700مي الى 2300مي وقطع القهوة المذابة من صنف الاستعمال الفردي ارتفع ثمنها من 140الى 250 مي بصفة غير مفهومة.
كما ان المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال واسماك ولحوم شهدت ارتفاعا غير مقبول وهي مرشحةلمزيد الارتفاع نظرا لنقص مياه الري وتراجع الكميات المزروعة. «الشروق» تجوّلت في السوق المركزية في ثاني ايام رمضان ورصدت اغلب الاسعار.
الاسماك:
الورقة بداية من 12د الى 16.800
الصوبيا من 18الى 22د
التريليا بداية من 5.800
الغزال 6.800
البوري 28د
المناني 39د
لحم الدجاج 6.800
الديك الرومي 12.990
الغلال:
التمر 7د
حب الملوك بداية من 12د للكغ
البوصاع 4.600
الفراولة 3د
البرتقال 2.500
المشمش 2.600
الموز 5د
الدلاع 1180كلغ
البطيخ2.300
الخضر:
البصل 840مي
الخيار 1950
الفول 1200
الكلافز 600
المعدنوس 500مي الربطة
الطماطم 1.800
البطاطا 840مي
الكبار 10د
القارص 2د
الخس 1د
لوبيا خضراء 5.200
جلبانة 2.300
فلفل 2.990
المسكي 1.600

هادية الشاهد المسيهلي
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