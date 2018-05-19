بورصة قفة رمضان:لهيب الأسعار يضرب السوق المركزية

تونس ـ الشروق:

لهيب الاسعار خيّم على السوق المركزية في العاصمة خلال ثاني ايام رمضان مما جعل المستهلكين يتذمّرون من غياب ترشيد الاسعار كما اعتبر جل من تحدّثنا اليهم ان غلاء الاسعار لا يعود الى اللهفة وافراط التونسي في التسوق خلال هذا الشهر الكريم بل الى نقص الرقابة ذلك ان عددا من المراقبين صرّحوا للشروق ان العدد الفعلي للأعوان المباشرين لمهمة المراقبة الاقتصادية لا يصل الى 700 مراقب من حاملي البطاقة المهنية اذ لا يتعدّى فعليا 350 عونا محلّفا يمكنهم تحرير المحاضر والخطايا وهو عدد لا يبدو قادرا على تلبية انتظارات المستهلك مما جعل انفلات الاسعار يتواصل رغم توفر المنتوجات بكميات هامة في كل الاسواق. وهو ما اكده وزير التجارة مؤخرا في لقاء اعلامي اذ صرّح بانه لاوجود لأي تخوفات على مستوى التزويد لكن على مستوى أسعار مختلف المواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظّم فقد لمس المستهلك انفلاتا تجاوز كل التوقعات من ذلك ان علب الزبدة من صنف 200غ ارتفع ثمنها في فترة وجيزة من 1700مي الى 2300مي وقطع القهوة المذابة من صنف الاستعمال الفردي ارتفع ثمنها من 140الى 250 مي بصفة غير مفهومة.

كما ان المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال واسماك ولحوم شهدت ارتفاعا غير مقبول وهي مرشحةلمزيد الارتفاع نظرا لنقص مياه الري وتراجع الكميات المزروعة. «الشروق» تجوّلت في السوق المركزية في ثاني ايام رمضان ورصدت اغلب الاسعار.

الاسماك:

الورقة بداية من 12د الى 16.800

الصوبيا من 18الى 22د

التريليا بداية من 5.800

الغزال 6.800

البوري 28د

المناني 39د

لحم الدجاج 6.800

الديك الرومي 12.990

الغلال:

التمر 7د

حب الملوك بداية من 12د للكغ

البوصاع 4.600

الفراولة 3د

البرتقال 2.500

المشمش 2.600

الموز 5د

الدلاع 1180كلغ

البطيخ2.300

الخضر:

البصل 840مي

الخيار 1950

الفول 1200

الكلافز 600

المعدنوس 500مي الربطة

الطماطم 1.800

البطاطا 840مي

الكبار 10د

القارص 2د

الخس 1د

لوبيا خضراء 5.200

جلبانة 2.300

فلفل 2.990

المسكي 1.600

هادية الشاهد المسيهلي