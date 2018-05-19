بورصة قفة رمضان:لهيب الأسعار يضرب السوق المركزية

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تونس ـ الشروق:
لهيب الاسعار خيّم على السوق المركزية في العاصمة خلال ثاني ايام رمضان مما جعل المستهلكين يتذمّرون من غياب ترشيد الاسعار كما اعتبر جل من تحدّثنا اليهم ان غلاء الاسعار لا يعود الى اللهفة وافراط التونسي في التسوق خلال هذا الشهر الكريم بل الى نقص الرقابة ذلك ان عددا من المراقبين صرّحوا للشروق ان العدد الفعلي للأعوان المباشرين لمهمة المراقبة الاقتصادية لا يصل الى 700 مراقب من حاملي البطاقة المهنية اذ لا يتعدّى فعليا 350 عونا محلّفا يمكنهم تحرير المحاضر والخطايا وهو عدد لا يبدو قادرا على تلبية انتظارات المستهلك مما جعل انفلات الاسعار يتواصل رغم توفر المنتوجات بكميات هامة في كل الاسواق. وهو ما اكده وزير التجارة مؤخرا في لقاء اعلامي اذ صرّح بانه لاوجود لأي تخوفات على مستوى التزويد لكن على مستوى أسعار مختلف المواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظّم فقد لمس المستهلك انفلاتا تجاوز كل التوقعات من ذلك ان علب الزبدة من صنف 200غ ارتفع ثمنها في فترة وجيزة من 1700مي الى 2300مي وقطع القهوة المذابة من صنف الاستعمال الفردي ارتفع ثمنها من 140الى 250 مي بصفة غير مفهومة.
كما ان المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال واسماك ولحوم شهدت ارتفاعا غير مقبول وهي مرشحةلمزيد الارتفاع نظرا لنقص مياه الري وتراجع الكميات المزروعة. «الشروق» تجوّلت في السوق المركزية في ثاني ايام رمضان ورصدت اغلب الاسعار.
الاسماك:
الورقة بداية من 12د الى 16.800
الصوبيا من 18الى 22د
التريليا بداية من 5.800
الغزال 6.800
البوري 28د
المناني 39د
لحم الدجاج 6.800
الديك الرومي 12.990
الغلال:
التمر 7د
حب الملوك بداية من 12د للكغ
البوصاع 4.600
الفراولة 3د
البرتقال 2.500
المشمش 2.600
الموز 5د
الدلاع 1180كلغ
البطيخ2.300
الخضر:
البصل 840مي
الخيار 1950
الفول 1200
الكلافز 600
المعدنوس 500مي الربطة
الطماطم 1.800
البطاطا 840مي
الكبار 10د
القارص 2د
الخس 1د
لوبيا خضراء 5.200
جلبانة 2.300
فلفل 2.990
المسكي 1.600
تونس ـ الشروق:
لهيب الاسعار خيّم على السوق المركزية في العاصمة خلال ثاني ايام رمضان مما جعل المستهلكين يتذمّرون من غياب ترشيد الاسعار كما اعتبر جل من تحدّثنا اليهم ان غلاء الاسعار لا يعود الى اللهفة وافراط التونسي في التسوق خلال هذا الشهر الكريم بل الى نقص الرقابة ذلك ان عددا من المراقبين صرّحوا للشروق ان العدد الفعلي للأعوان المباشرين لمهمة المراقبة الاقتصادية لا يصل الى 700 مراقب من حاملي البطاقة المهنية اذ لا يتعدّى فعليا 350 عونا محلّفا يمكنهم تحرير المحاضر والخطايا وهو عدد لا يبدو قادرا على تلبية انتظارات المستهلك مما جعل انفلات الاسعار يتواصل رغم توفر المنتوجات بكميات هامة في كل الاسواق. وهو ما اكده وزير التجارة مؤخرا في لقاء اعلامي اذ صرّح بانه لاوجود لأي تخوفات على مستوى التزويد لكن على مستوى أسعار مختلف المواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظّم فقد لمس المستهلك انفلاتا تجاوز كل التوقعات من ذلك ان علب الزبدة من صنف 200غ ارتفع ثمنها في فترة وجيزة من 1700مي الى 2300مي وقطع القهوة المذابة من صنف الاستعمال الفردي ارتفع ثمنها من 140الى 250 مي بصفة غير مفهومة.
كما ان المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال واسماك ولحوم شهدت ارتفاعا غير مقبول وهي مرشحةلمزيد الارتفاع نظرا لنقص مياه الري وتراجع الكميات المزروعة. «الشروق» تجوّلت في السوق المركزية في ثاني ايام رمضان ورصدت اغلب الاسعار.
الاسماك:
الورقة بداية من 12د الى 16.800
الصوبيا من 18الى 22د
التريليا بداية من 5.800
الغزال 6.800
البوري 28د
المناني 39د
لحم الدجاج 6.800
الديك الرومي 12.990
الغلال:
التمر 7د
حب الملوك بداية من 12د للكغ
البوصاع 4.600
الفراولة 3د
البرتقال 2.500
المشمش 2.600
الموز 5د
الدلاع 1180كلغ
البطيخ2.300
الخضر:
البصل 840مي
الخيار 1950
الفول 1200
الكلافز 600
المعدنوس 500مي الربطة
الطماطم 1.800
البطاطا 840مي
الكبار 10د
القارص 2د
الخس 1د
لوبيا خضراء 5.200
جلبانة 2.300
فلفل 2.990
المسكي 1.600
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018