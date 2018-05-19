وخزة:الأسعار.. لا تهدأ بـ«النوايا الحسنة»!

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هل تنخفض أسعار الخضر والغلال بقرار سياسي؟ الجواب نجده في نقاط البيع «من المنتج إلى المستهلك» التي قررت وزارة الفلاحة فتحها في كامل ولايات الجمهورية. مبدئيا يمكن أن نحيّي هذه الخطوة التي تشي بإرادة سياسية في مقاومة ارتفاع الأسعار الذي عبث بجيوب التونسيين. كما أنها مسعى ظاهر لمحاولة كسر حلقة الاحتكار والمقاربة التي تلهب نار الأسعار.
لكن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي.. ونظرة على نقطة البيع التي فتحت في شارع الحبيب بورقيبة (وما أدراك) تجعلنا نخرج بالاستنتاجات التالية:
ـ هذه النقطة هي بمثابة قطرة في بحر
ـ الأسعار المتداولة فيها لا تختلف عن نظيراتها في الأسواق الأخرى ان لم تكن أرفع منها في عديد المواد
ـ هذا التوجه يكشف عن سلوك بدائي في التعاطي مع أزمة هيكلية مستفحلة، ذلك ان السياسة المعتمدة مع نسيج فلاحينا الصغار بالخصوص لا يمكن إلا أن تؤدي إلى انتاج مواد مرتفعة الكلفة
ـ هل ضاقت الأماكن لاحتضان هذه النقطة حتى نركزها في شارع الحبيب بورقيبة ونشوة رمزية وجمالية وتاريخية.
ومع هذا، فقد كنا سنتقبل هذه الخطوة لو أنها أفضت إلى كسر شوكة المحتكرين وأطفأت نار الأسعار.. لكن هذه الخطوة المرتجلة والعشوائية شكلت اعتداء على المكان دون أن تهدئ الأسعار.. ليكون الاشكال مزدوجا.
هل تنخفض أسعار الخضر والغلال بقرار سياسي؟ الجواب نجده في نقاط البيع «من المنتج إلى المستهلك» التي قررت وزارة الفلاحة فتحها في كامل ولايات الجمهورية. مبدئيا يمكن أن نحيّي هذه الخطوة التي تشي بإرادة سياسية في مقاومة ارتفاع الأسعار الذي عبث بجيوب التونسيين. كما أنها مسعى ظاهر لمحاولة كسر حلقة الاحتكار والمقاربة التي تلهب نار الأسعار.
لكن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي.. ونظرة على نقطة البيع التي فتحت في شارع الحبيب بورقيبة (وما أدراك) تجعلنا نخرج بالاستنتاجات التالية:
ـ هذه النقطة هي بمثابة قطرة في بحر
ـ الأسعار المتداولة فيها لا تختلف عن نظيراتها في الأسواق الأخرى ان لم تكن أرفع منها في عديد المواد
ـ هذا التوجه يكشف عن سلوك بدائي في التعاطي مع أزمة هيكلية مستفحلة، ذلك ان السياسة المعتمدة مع نسيج فلاحينا الصغار بالخصوص لا يمكن إلا أن تؤدي إلى انتاج مواد مرتفعة الكلفة
ـ هل ضاقت الأماكن لاحتضان هذه النقطة حتى نركزها في شارع الحبيب بورقيبة ونشوة رمزية وجمالية وتاريخية.
ومع هذا، فقد كنا سنتقبل هذه الخطوة لو أنها أفضت إلى كسر شوكة المحتكرين وأطفأت نار الأسعار.. لكن هذه الخطوة المرتجلة والعشوائية شكلت اعتداء على المكان دون أن تهدئ الأسعار.. ليكون الاشكال مزدوجا.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018