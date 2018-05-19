وخزة:الأسعار.. لا تهدأ بـ«النوايا الحسنة»!

هل تنخفض أسعار الخضر والغلال بقرار سياسي؟ الجواب نجده في نقاط البيع «من المنتج إلى المستهلك» التي قررت وزارة الفلاحة فتحها في كامل ولايات الجمهورية. مبدئيا يمكن أن نحيّي هذه الخطوة التي تشي بإرادة سياسية في مقاومة ارتفاع الأسعار الذي عبث بجيوب التونسيين. كما أنها مسعى ظاهر لمحاولة كسر حلقة الاحتكار والمقاربة التي تلهب نار الأسعار.

لكن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي.. ونظرة على نقطة البيع التي فتحت في شارع الحبيب بورقيبة (وما أدراك) تجعلنا نخرج بالاستنتاجات التالية:

ـ هذه النقطة هي بمثابة قطرة في بحر

ـ الأسعار المتداولة فيها لا تختلف عن نظيراتها في الأسواق الأخرى ان لم تكن أرفع منها في عديد المواد

ـ هذا التوجه يكشف عن سلوك بدائي في التعاطي مع أزمة هيكلية مستفحلة، ذلك ان السياسة المعتمدة مع نسيج فلاحينا الصغار بالخصوص لا يمكن إلا أن تؤدي إلى انتاج مواد مرتفعة الكلفة

ـ هل ضاقت الأماكن لاحتضان هذه النقطة حتى نركزها في شارع الحبيب بورقيبة ونشوة رمزية وجمالية وتاريخية.

ومع هذا، فقد كنا سنتقبل هذه الخطوة لو أنها أفضت إلى كسر شوكة المحتكرين وأطفأت نار الأسعار.. لكن هذه الخطوة المرتجلة والعشوائية شكلت اعتداء على المكان دون أن تهدئ الأسعار.. ليكون الاشكال مزدوجا.





عبد الحميد الرياحي