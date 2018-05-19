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يوم السبت 19 ماي 2018
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صوت الشــــــــــارع:هل أن الإشهار في تونس يعاني من تجاوزات ؟
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الوطنية
صوت الشــــــــــارع:هل أن الإشهار في تونس يعاني من تجاوزات ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

عبد الستار بودية (متقاعد)
تأثير على الأطفال

نلاحظ أن مدة الإشهار تتواصل أكثر من اللازم، كما يغلب الشكل على المضمون. ويؤثر الاشهار بصفة خاصة في السلوك الاستهلاكي للأطفال.

توفيق الخميسي (عامل)
وقت ضائع

يعاني المستهلك من تخمة الإشهار لا سيما في رمضان. وكثيرا ما يقوم المشاهد بتحويل القناة أو مشاهدة البرنامج على الانترنت لتفادي الوقت الضائع.

كريم قيزاني (عامل)
المدّة طويلة

لا أعتقد أن هناك تجاوزات من حيث المضمون أو الإيحاءات في الإشهار في تونس، لكن نقاط التذمر تتعلق بطول مدته على حساب البرامج المقدمة.

فؤاد الجريدي (طالب)
أين القانون ؟

تطول المدة المخصصة للإشهار بشكل كبير في رمضان. وتصبح الصورة مفخمة على حساب المضمون والجودة. ورغم ذلك اعتقد ان الإشهار سواء في التلفزة أو الخارج يحكمه القانون في بلادنا.

إعداد ابتسام جمال، صور طارق سلتان
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صوت الشــــــــــارع:هل أن الإشهار في تونس يعاني من تجاوزات ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

عبد الستار بودية (متقاعد)
تأثير على الأطفال

نلاحظ أن مدة الإشهار تتواصل أكثر من اللازم، كما يغلب الشكل على المضمون. ويؤثر الاشهار بصفة خاصة في السلوك الاستهلاكي للأطفال.

توفيق الخميسي (عامل)
وقت ضائع

يعاني المستهلك من تخمة الإشهار لا سيما في رمضان. وكثيرا ما يقوم المشاهد بتحويل القناة أو مشاهدة البرنامج على الانترنت لتفادي الوقت الضائع.

كريم قيزاني (عامل)
المدّة طويلة

لا أعتقد أن هناك تجاوزات من حيث المضمون أو الإيحاءات في الإشهار في تونس، لكن نقاط التذمر تتعلق بطول مدته على حساب البرامج المقدمة.

فؤاد الجريدي (طالب)
أين القانون ؟

تطول المدة المخصصة للإشهار بشكل كبير في رمضان. وتصبح الصورة مفخمة على حساب المضمون والجودة. ورغم ذلك اعتقد ان الإشهار سواء في التلفزة أو الخارج يحكمه القانون في بلادنا.

إعداد ابتسام جمال، صور طارق سلتان
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