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يوم السبت 19 ماي 2018
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الجولة 4 من المرحلة الثانية لبطولة كرة اليد .. النجم والترجي في امتحاني المكارم والافريقي
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كرة اليد
الجولة 4 من المرحلة الثانية لبطولة كرة اليد .. النجم والترجي في امتحاني المكارم والافريقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تطوي المرحلة الثانية من بطولة الوطني «أ» لكرة اليد جولتها الرابعة والتي تتضمن عديد المواجهات الساخنة في مجموعتي التتويج وتفادي النزول واولها دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي والذي سيكون ذو رهان كبير للضيوف الذين يأملون في تحقيق انتصار وانتظار هدية من المكارم لانتزاع صدارة الترتيب . نفس الرهان في المهدية حيث يسعى النجم لتجاوز عقبة المكارم وهو أيضا يمنى النفس بهدية من الافريقي تجعله يحسم امر البطولة قبل ملاقاة الترجي في الجولة الاخيرة.
في مجموعة تفادي النزول سيكون دربي الوطن القبلي بين اتحاد منزل تميم وبعث بني خيار مصيريا للاتحاديين والفوز وحده قد يمكنهم من البقاء في سباق تفادي النزول خاصة وان جمعية الحمامات قد تكون في طريق مفتوح للعودة بالنقاط الثلاث من مواجهة نادي هيبون الذي يعيش وضعا استثنائيا حرمه من مواصلة الدفاع عن حظوظه في البقاء رغم انتصار الجولة الاولى في الحمامات.
في مجموعة كاس الرابطة يتحول المتصدر نسر طبلبة للمكنين بهدف تحقيق الفوز والتأكد نهائيا من الحصول على كأس الرابطة بعد موسم استثنائي قدمه ابناء منير حسن.
برنامج المقابلات
مجموعة التتويج:
قاعة القرجاني: س22:00
النادي الإفـريقي - الترجي الرياضي (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة)
قاعة المهدية: س22:00
مكارم المهدية - النجم الساحلي (تحكيم القمري وشعبان)
الترتيب:
1ـ النجم الساحلي 10
2ـ الترجي الرياضي 9
3ـ مكارم المهدية 7
4ـ النادي الافريقي 4
كأس الرابطة:
قاعة جمال: س 22:00
نادي كرة اليد بجمال - نادي ساقية الزيت (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة طبلبة: س 22:00
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (تحكيم شرادة وبن فضل)
   الترتيب
1ـ نسر طبلبة 12
2ـ نادي ساقية الزيت 8
3ـ سبورتينغ المكنين 5
4ـ نادي كرة اليد بجمال 5
مجموعة تفادي النزول (المقابلات ستجرى يوم الاحد)
قاعة المهدية: س 22:00
نادي هيبون - جمعية الحمامات (تحكيم النصري والغرياني)
قاعة منزل تميم: س22:00
اتحاد منزل تميم بعث بني خيار (تحكيم كريشان ومخلوف)
الترتيب
 1ـ بعث بني خيار 9
2ـ جمعية الحمامات 8
3ـ اتحاد منزل تميم 7
4ـ نادي هيبون 6 

منير الزوابي
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كرة اليد
الجولة 4 من المرحلة الثانية لبطولة كرة اليد .. النجم والترجي في امتحاني المكارم والافريقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تطوي المرحلة الثانية من بطولة الوطني «أ» لكرة اليد جولتها الرابعة والتي تتضمن عديد المواجهات الساخنة في مجموعتي التتويج وتفادي النزول واولها دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي والذي سيكون ذو رهان كبير للضيوف الذين يأملون في تحقيق انتصار وانتظار هدية من المكارم لانتزاع صدارة الترتيب . نفس الرهان في المهدية حيث يسعى النجم لتجاوز عقبة المكارم وهو أيضا يمنى النفس بهدية من الافريقي تجعله يحسم امر البطولة قبل ملاقاة الترجي في الجولة الاخيرة.
في مجموعة تفادي النزول سيكون دربي الوطن القبلي بين اتحاد منزل تميم وبعث بني خيار مصيريا للاتحاديين والفوز وحده قد يمكنهم من البقاء في سباق تفادي النزول خاصة وان جمعية الحمامات قد تكون في طريق مفتوح للعودة بالنقاط الثلاث من مواجهة نادي هيبون الذي يعيش وضعا استثنائيا حرمه من مواصلة الدفاع عن حظوظه في البقاء رغم انتصار الجولة الاولى في الحمامات.
في مجموعة كاس الرابطة يتحول المتصدر نسر طبلبة للمكنين بهدف تحقيق الفوز والتأكد نهائيا من الحصول على كأس الرابطة بعد موسم استثنائي قدمه ابناء منير حسن.
برنامج المقابلات
مجموعة التتويج:
قاعة القرجاني: س22:00
النادي الإفـريقي - الترجي الرياضي (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة)
قاعة المهدية: س22:00
مكارم المهدية - النجم الساحلي (تحكيم القمري وشعبان)
الترتيب:
1ـ النجم الساحلي 10
2ـ الترجي الرياضي 9
3ـ مكارم المهدية 7
4ـ النادي الافريقي 4
كأس الرابطة:
قاعة جمال: س 22:00
نادي كرة اليد بجمال - نادي ساقية الزيت (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة طبلبة: س 22:00
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (تحكيم شرادة وبن فضل)
   الترتيب
1ـ نسر طبلبة 12
2ـ نادي ساقية الزيت 8
3ـ سبورتينغ المكنين 5
4ـ نادي كرة اليد بجمال 5
مجموعة تفادي النزول (المقابلات ستجرى يوم الاحد)
قاعة المهدية: س 22:00
نادي هيبون - جمعية الحمامات (تحكيم النصري والغرياني)
قاعة منزل تميم: س22:00
اتحاد منزل تميم بعث بني خيار (تحكيم كريشان ومخلوف)
الترتيب
 1ـ بعث بني خيار 9
2ـ جمعية الحمامات 8
3ـ اتحاد منزل تميم 7
4ـ نادي هيبون 6 

منير الزوابي
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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