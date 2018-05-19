أخبار الملعب القابسي.. القلعي لتعويض سامي هلال والكوكي راحل

أمضى الحارس علي القلعي رسميا عقدا لمدة موسم واحد قابل للتجديد مع الملعب القابسي في صفقة انتقال حر باعتبار نهاية عقده مع الشبيبة وهذا التعزيز قد يعجل برحيل الحارس سامي هلال باعتبار رغبة مدرب الترجي خالد بن يحي في ضمه لفريق باب سويقة صحبة المدافع ايمن محمود.

من جهة اخرى تتواصل المفاوضات مع عدة عناصر من أجل ضمهم للملعب القابسي حسب حاجيات الاطار الفني و يقوم الثنائي محمد الطياري و منصف النجار بمجهودات كبيرة من أجل حسم بعض الصفقات.

الكوكي راحل

كل المؤشرات تؤكد أن المدرب محمد الكوكي لن يواصل المشوار مع الملعب القابسي رغم رغبة المسؤولين في بقائه فالعروض الخليجية تعجل برحيله عن الستيدة .





الطاهر الحمروني