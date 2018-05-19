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يوم السبت 19 ماي 2018
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أخبار الملعب القابسي.. القلعي لتعويض سامي هلال والكوكي راحل
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كرة القدم
أخبار الملعب القابسي.. القلعي لتعويض سامي هلال والكوكي راحل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

أمضى الحارس علي القلعي رسميا عقدا لمدة موسم واحد قابل للتجديد مع الملعب القابسي في صفقة انتقال حر باعتبار نهاية عقده مع الشبيبة وهذا التعزيز قد يعجل برحيل الحارس سامي هلال باعتبار رغبة مدرب الترجي خالد بن يحي في ضمه لفريق باب سويقة صحبة المدافع ايمن محمود. 

من جهة اخرى تتواصل المفاوضات مع عدة عناصر من أجل ضمهم للملعب القابسي حسب حاجيات الاطار الفني و يقوم الثنائي محمد الطياري و منصف النجار بمجهودات كبيرة من أجل حسم بعض الصفقات.
الكوكي راحل
كل المؤشرات تؤكد أن المدرب محمد الكوكي لن يواصل المشوار مع الملعب القابسي رغم رغبة المسؤولين في بقائه فالعروض الخليجية تعجل برحيله عن الستيدة .

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبار الملعب القابسي.. القلعي لتعويض سامي هلال والكوكي راحل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

أمضى الحارس علي القلعي رسميا عقدا لمدة موسم واحد قابل للتجديد مع الملعب القابسي في صفقة انتقال حر باعتبار نهاية عقده مع الشبيبة وهذا التعزيز قد يعجل برحيل الحارس سامي هلال باعتبار رغبة مدرب الترجي خالد بن يحي في ضمه لفريق باب سويقة صحبة المدافع ايمن محمود. 

من جهة اخرى تتواصل المفاوضات مع عدة عناصر من أجل ضمهم للملعب القابسي حسب حاجيات الاطار الفني و يقوم الثنائي محمد الطياري و منصف النجار بمجهودات كبيرة من أجل حسم بعض الصفقات.
الكوكي راحل
كل المؤشرات تؤكد أن المدرب محمد الكوكي لن يواصل المشوار مع الملعب القابسي رغم رغبة المسؤولين في بقائه فالعروض الخليجية تعجل برحيله عن الستيدة .

الطاهر الحمروني
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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بن يوسف ... مرياح أو المحسني.. الترجي يخطط لانتداب أحد مدافعي المنتخب
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بالتوازي مع مُعالجة ملف الانتدابات والنّظر في وضعيات بعض اللاعبين المُنتهية عقودهم مثل الطالبي والربيع...
المزيد >>
المنتخب الوطني.. تركيز على الجاهزية... وللمساكني جائزة معنوية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
النّجاح في الكأس العالمية يحتاج حتما إلى تحضيرات استثنائية على كلّ المستويات التنظيمية والتكتيكية...
المزيد >>
في سبيل تنقية الأجواء قبل المونديال.. مصالحة بين الجامعة والوزارة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد مَوجة من الاتّهامات المُتبادلة استغلّت الوزارة والجامعة «شهر التّسامح والغفران» لفتح صفحة جديدة خدمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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