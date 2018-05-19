الكرة الطائرة ... كبريات الافريقـي في الوطنـي «أ»

كانت كبريات النادي الافريقي أفضل أندية افريقيا أيام عزة الفريضي وجاوة بن زعرة وهاجر ونة وسنية بن زينب وغيرهن لكن تم حل الفريق من طرف الهيئة المديرة سنة 1997. لكن بعد عشرين سنة يعود الفريق للنشاط في الوطني «ب» وبسرعة وفي موسم واحد ضمن الصعود الى الوطني «أ. كان ذلك منذ أيام قليلة حيث فاز في اياب «الباراج» على نادي المدينة الجديدة بثلاثة أشواط لواحد بعد أن هزمه في الذهاب بثلاثة أشواط لواحد أيضا.

نهائي الكبريات غدا في حلق الوادي

تعيش قاعة حلق الوادي انطلاقا من الساعة العاشرة مساء غد الأحد سهرة رمضانية شيقة بمناسبة الدور النهائي للكأس للكبريات بين فريقي النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي و هو حوار جديد بين الفريقين اللذين يسيطران على الكرة الطائرة النسائية التونسية. فهل يكون ثنائيا جديدا للنادي النسائي لقرطاج أم يفرض النادي الصفاقسي اقتسام الألقاب يوم غد ويفتك الكأس التي بحث عنها كثيرا؟





عبد المجيد مصلح