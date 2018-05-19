الكرة الطائرة ... كبريات الافريقـي في الوطنـي «أ»

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كانت كبريات النادي الافريقي أفضل أندية افريقيا أيام عزة الفريضي وجاوة بن زعرة وهاجر ونة وسنية بن زينب وغيرهن لكن تم حل الفريق من طرف الهيئة المديرة سنة 1997. لكن بعد عشرين سنة يعود الفريق للنشاط في الوطني «ب» وبسرعة وفي موسم واحد ضمن الصعود الى الوطني «أ. كان ذلك منذ أيام قليلة حيث فاز في اياب «الباراج» على نادي المدينة الجديدة بثلاثة أشواط لواحد بعد أن هزمه في الذهاب بثلاثة أشواط لواحد أيضا.
نهائي الكبريات غدا في حلق الوادي
تعيش قاعة حلق الوادي انطلاقا من الساعة العاشرة مساء غد الأحد سهرة رمضانية شيقة بمناسبة الدور النهائي للكأس للكبريات بين فريقي النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي و هو حوار جديد بين الفريقين اللذين يسيطران على الكرة الطائرة النسائية التونسية. فهل يكون ثنائيا جديدا للنادي النسائي لقرطاج أم يفرض النادي الصفاقسي اقتسام الألقاب يوم غد ويفتك الكأس التي بحث عنها كثيرا؟
كانت كبريات النادي الافريقي أفضل أندية افريقيا أيام عزة الفريضي وجاوة بن زعرة وهاجر ونة وسنية بن زينب وغيرهن لكن تم حل الفريق من طرف الهيئة المديرة سنة 1997. لكن بعد عشرين سنة يعود الفريق للنشاط في الوطني «ب» وبسرعة وفي موسم واحد ضمن الصعود الى الوطني «أ. كان ذلك منذ أيام قليلة حيث فاز في اياب «الباراج» على نادي المدينة الجديدة بثلاثة أشواط لواحد بعد أن هزمه في الذهاب بثلاثة أشواط لواحد أيضا.
نهائي الكبريات غدا في حلق الوادي
تعيش قاعة حلق الوادي انطلاقا من الساعة العاشرة مساء غد الأحد سهرة رمضانية شيقة بمناسبة الدور النهائي للكأس للكبريات بين فريقي النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي و هو حوار جديد بين الفريقين اللذين يسيطران على الكرة الطائرة النسائية التونسية. فهل يكون ثنائيا جديدا للنادي النسائي لقرطاج أم يفرض النادي الصفاقسي اقتسام الألقاب يوم غد ويفتك الكأس التي بحث عنها كثيرا؟
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018