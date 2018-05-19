دوّنوا على جدرانهم

رجاء بن سلامة:

كلّ ثروات البلاد تنتمي إلى كلّ التّونسيّين

العدالة في تقسيم ثروات البلاد لا يمكن أن تتأسّس على المحاصصة ولا على المزايدة، والنّعرات الجهويّة. الانتماء إلى دولة واحدة عقد رمزيّ عميق يعني من بين ما يعنيه إرادة العيش معا على أرض واحدة، والاشتراك في المصير، وفي الرّاية الواحدة والدّستور، وفي الماء والتراب، وكل الثروات التي هي ملك عامّ.

أرفض، ويجب ان نرفض جميعا، هذا النّوع الآخر من التّغوّل على الدّولة.

على أن تبدأ الإصلاحات التي تضمن الكرامة للجميع.

التعليقات

عبد الخالق لسود :

للأسف يا أستاذة رجاء المحاصصة اليوم لم تعد تقتصر على السياسية بل شملت جل المجالات.

عمر الماجري :

سعادة سفير دولة أوسلو الفلسطينية بتونس يعترض على وصف الصراع بالعربي الصهيوني ويعتبره صراعا بين الشعب الفلسطيني والصهيونية ويركز على مكاسب الدبلوماسية الفلسطينية في مسيرة الاستسلام .القيادة الرسمية الفلسطينية التي اختارت مسار التفاوض لم تعد تحتاج إلى الحاضنة الشعبية العربية ولكن الشعب الفلسطيني المنتفض لإعادة الصراع الى خيار التحرير الكامل سيظل مرتبطا بالتحولات التي تتحقق في المنطقة

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صلاح زيدان:

ان شله اسلو هي من يعمل على اسقاط شرعيه النضال الفلسطيني الاخطر هو السكوت على ما يجري بغزه والمشكله انها رسالة الفلسطينين لم تصل اذانهم معلش نحن لم تسق لنا الا الأكاذيب التي ادخلوها على عقولنا ولكن الن لا لا لا

الجنيدي عبد الحواد:

رمضانكم مبروك وقلوبنا في غزة

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جيهان ليمام :

رمضان مبارك سي جنيدي... فلسطين ستبقى جرحنا النازف مالم يتحصل الشعب الفلسطينى على كل حقوقه.