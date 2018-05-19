دوّنوا على جدرانهم

-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
رجاء بن سلامة:
كلّ ثروات البلاد تنتمي إلى كلّ التّونسيّين
العدالة في تقسيم ثروات البلاد لا يمكن أن تتأسّس على المحاصصة ولا على المزايدة، والنّعرات الجهويّة. الانتماء إلى دولة واحدة عقد رمزيّ عميق يعني من بين ما يعنيه إرادة العيش معا على أرض واحدة، والاشتراك في المصير، وفي الرّاية الواحدة والدّستور، وفي الماء والتراب، وكل الثروات التي هي ملك عامّ.
أرفض، ويجب ان نرفض جميعا، هذا النّوع الآخر من التّغوّل على الدّولة.
على أن تبدأ الإصلاحات التي تضمن الكرامة للجميع.
التعليقات
عبد الخالق لسود :
للأسف يا أستاذة رجاء المحاصصة اليوم لم تعد تقتصر على السياسية بل شملت جل المجالات.
عمر الماجري :
سعادة سفير دولة أوسلو الفلسطينية بتونس يعترض على وصف الصراع بالعربي الصهيوني ويعتبره صراعا بين الشعب الفلسطيني والصهيونية ويركز على مكاسب الدبلوماسية الفلسطينية في مسيرة الاستسلام .القيادة الرسمية الفلسطينية التي اختارت مسار التفاوض لم تعد تحتاج إلى الحاضنة الشعبية العربية ولكن الشعب الفلسطيني المنتفض لإعادة الصراع الى خيار التحرير الكامل سيظل مرتبطا بالتحولات التي تتحقق في المنطقة
التعليقات
صلاح زيدان:
ان شله اسلو هي من يعمل على اسقاط شرعيه النضال الفلسطيني الاخطر هو السكوت على ما يجري بغزه والمشكله انها رسالة الفلسطينين لم تصل اذانهم معلش نحن لم تسق لنا الا الأكاذيب التي ادخلوها على عقولنا ولكن الن لا لا لا
الجنيدي عبد الحواد:
رمضانكم مبروك وقلوبنا في غزة
التعليقات
جيهان ليمام :
رمضان مبارك سي جنيدي... فلسطين ستبقى جرحنا النازف مالم يتحصل الشعب الفلسطينى على كل حقوقه.
رجاء بن سلامة:
كلّ ثروات البلاد تنتمي إلى كلّ التّونسيّين
العدالة في تقسيم ثروات البلاد لا يمكن أن تتأسّس على المحاصصة ولا على المزايدة، والنّعرات الجهويّة. الانتماء إلى دولة واحدة عقد رمزيّ عميق يعني من بين ما يعنيه إرادة العيش معا على أرض واحدة، والاشتراك في المصير، وفي الرّاية الواحدة والدّستور، وفي الماء والتراب، وكل الثروات التي هي ملك عامّ.
أرفض، ويجب ان نرفض جميعا، هذا النّوع الآخر من التّغوّل على الدّولة.
على أن تبدأ الإصلاحات التي تضمن الكرامة للجميع.
التعليقات
عبد الخالق لسود :
للأسف يا أستاذة رجاء المحاصصة اليوم لم تعد تقتصر على السياسية بل شملت جل المجالات.
عمر الماجري :
سعادة سفير دولة أوسلو الفلسطينية بتونس يعترض على وصف الصراع بالعربي الصهيوني ويعتبره صراعا بين الشعب الفلسطيني والصهيونية ويركز على مكاسب الدبلوماسية الفلسطينية في مسيرة الاستسلام .القيادة الرسمية الفلسطينية التي اختارت مسار التفاوض لم تعد تحتاج إلى الحاضنة الشعبية العربية ولكن الشعب الفلسطيني المنتفض لإعادة الصراع الى خيار التحرير الكامل سيظل مرتبطا بالتحولات التي تتحقق في المنطقة
التعليقات
صلاح زيدان:
ان شله اسلو هي من يعمل على اسقاط شرعيه النضال الفلسطيني الاخطر هو السكوت على ما يجري بغزه والمشكله انها رسالة الفلسطينين لم تصل اذانهم معلش نحن لم تسق لنا الا الأكاذيب التي ادخلوها على عقولنا ولكن الن لا لا لا
الجنيدي عبد الحواد:
رمضانكم مبروك وقلوبنا في غزة
التعليقات
جيهان ليمام :
رمضان مبارك سي جنيدي... فلسطين ستبقى جرحنا النازف مالم يتحصل الشعب الفلسطينى على كل حقوقه.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018