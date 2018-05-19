الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 19 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نكتة من الفايسبوك
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
الفايس بوك
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

التونسي ﻋﻨﺪو ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮب
ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻛﺴﻜﺮوت.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻧﻮﻣﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻣﺸﻴﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﺷﻄﺤﺎ ..
ووﻗﺖ اﻟﻀﺮب ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻫﻮش

تقرؤون أيضا
ارتياح لظهور قارئ النشرة الجوية أسمر البشرة في القناة الوطنية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
خلف ظهور مقدم النشرة الجوية أسمر البشرة على القناة الوطنية الأولى الكثير من الترحاب في صفوف الفايسبوكيين...
المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة 175 الف دينار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية،...
المزيد >>
وفاة راعي أغنام في ظروف غامضـــــة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
توفي يوم الخميس 17 ماي 2018 راعي أغنام عمره 65 سنة في ظروف غامضة، حيث عثرت عليه امرأة داخل ضيعة فلاحية بأحواز...
المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
التونسي ﻋﻨﺪو ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻛﺴﻜﺮوت.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻧﻮﻣﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻣﺸﻴﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

التونسي ﻋﻨﺪو ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮب
ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻛﺴﻜﺮوت.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻧﻮﻣﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻣﺸﻴﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﺷﻄﺤﺎ ..
ووﻗﺖ اﻟﻀﺮب ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻫﻮش

تقرؤون أيضا
ارتياح لظهور قارئ النشرة الجوية أسمر البشرة في القناة الوطنية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
خلف ظهور مقدم النشرة الجوية أسمر البشرة على القناة الوطنية الأولى الكثير من الترحاب في صفوف الفايسبوكيين...
المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة 175 الف دينار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية،...
المزيد >>
وفاة راعي أغنام في ظروف غامضـــــة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
توفي يوم الخميس 17 ماي 2018 راعي أغنام عمره 65 سنة في ظروف غامضة، حيث عثرت عليه امرأة داخل ضيعة فلاحية بأحواز...
المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
التونسي ﻋﻨﺪو ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻛﺴﻜﺮوت.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻧﻮﻣﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻣﺸﻴﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
﻿