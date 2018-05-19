وفاة راعي أغنام في ظروف غامضـــــة

توفي يوم الخميس 17 ماي 2018 راعي أغنام عمره 65 سنة في ظروف غامضة، حيث عثرت عليه امرأة داخل ضيعة فلاحية بأحواز معتمدية عين جلولة مغشيا عليه. وتم نقله على جناج السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقيروان إلا أنّه فارق الحياة قبل وصوله.