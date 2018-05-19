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حجز بضائع مهربة بقيمة 175 الف دينار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بولايات صفاقس وسوسة والقيروان أمس ، من ضبط 4 شاحنات نقل خفيف محملة ببضائع مهربة مختلفة (أحذية رياضية، ملابس جاهزة، لفافات قماش، معسل وسجائر).
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حجز بضائع مهربة بقيمة 175 الف دينار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية،...المزيد >>
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حجز بضائع مهربة بقيمة 175 الف دينار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بولايات صفاقس وسوسة والقيروان أمس ، من ضبط 4 شاحنات نقل خفيف محملة ببضائع مهربة مختلفة (أحذية رياضية، ملابس جاهزة، لفافات قماش، معسل وسجائر).
ارتياح لظهور قارئ النشرة الجوية أسمر البشرة في القناة الوطنية
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
خلف ظهور مقدم النشرة الجوية أسمر البشرة على القناة الوطنية الأولى الكثير من الترحاب في صفوف الفايسبوكيين...المزيد >>
حجز بضائع مهربة بقيمة 175 الف دينار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية،...المزيد >>
وفاة راعي أغنام في ظروف غامضـــــة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
توفي يوم الخميس 17 ماي 2018 راعي أغنام عمره 65 سنة في ظروف غامضة، حيث عثرت عليه امرأة داخل ضيعة فلاحية بأحواز...المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
التونسي ﻋﻨﺪو ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻛﺴﻜﺮوت.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻧﻮﻣﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ ﻣﺸﻴﺎ.. ﻧﻀﺮﺑﻠﻬﺎ...المزيد >>
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
سفيان الأسودرمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة