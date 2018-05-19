حجز بضائع مهربة بقيمة 175 الف دينار

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بولايات صفاقس وسوسة والقيروان أمس ، من ضبط 4 شاحنات نقل خفيف محملة ببضائع مهربة مختلفة (أحذية رياضية، ملابس جاهزة، لفافات قماش، معسل وسجائر).