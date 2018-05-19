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يوم السبت 19 ماي 2018
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ارتياح لظهور قارئ النشرة الجوية أسمر البشرة في القناة الوطنية
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الفايس بوك
ارتياح لظهور قارئ النشرة الجوية أسمر البشرة في القناة الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

خلف ظهور مقدم النشرة الجوية أسمر البشرة على القناة الوطنية الأولى الكثير من الترحاب في صفوف الفايسبوكيين خاصة وأن هذا الظهور هو الأول من نوعه.
وأكد محمد القبلاوي في تدوينة له: الحاجة الوحيدة المزيانة اللي رايتها اليوم في التلفزة.
الحمد لله عليهم كيف فهموا أننا الكلنا توانسة وأن المعيار الوحيد لازم يكون الكفاءة موش حاجة أخرى.
هذا الإختيار هو بداية رد إعتبار لفئة طالما همشت وظلمت في هذا الوطن.
واعتبرت منية الحمروني في تدوينة لها انها لحظة تاريخية لأن التلفزة التونسية طالما حرصت على تغييب ذوي البشرة السوداء رغم أنهم يمثلون نسبة هامة من التونسيين وآمل أن يتم تدعيم هذا التوجه ويتم فتح الأبواب أمام جميع الكفاءات دون تمييز.
ورحب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك بظهور مقدم نشرة جوية مؤكدين أنه يفتح الأبواب على مصرعيها ودون تمييز.
واعتبر ماهر عبد الرحمان في تدوينه له : أخيرا في الإعلام السمعي البصري العمومي... نرجو أنها بداية لمشاركة أهم
وأكدت مها عبد الحميد في تدوينة لها : نهاركم زين وصباح الخير 
الحقيقة رجعت للفايس باش نزف هالخبير، كيما تقول امي حمد الله علينا، وربي يدوم النعمة.
ودونت سميرة الطرابلسي : منذ شهر نقدت الاعلام في تعامل مع السمر وخاصة غيابها في تلفزة على اثر حوار أجرته الوطنية لتوثيق برنامج موضوعه العنصرية وها النتيجة بدت تظهر
واشار خالد لطرش في تدوينة له أن أصحاب البشرة السوداء حرموا لفترة طويلة من التواجد في البلاتوهات التلفزية والتنشيط وتقديم نشرات الأخبار وآمل أن يتم تعزيز هذه الخطوة وتعمميها على جل التلفزات الأخرى . ولكن هناك من الفايسبوكيين ولئن باركوا هذا التوجه الا أنهم اعتبروا أنها خطوة عادية وهذا ما قصده علي التوكابرى الذي دون: «في الحقيقة تونس بلد صغير المساحة والسكان ولا أعتقد أنه يوجد تمييز أو عنصرية خاصة في مجتمع اسلامي يحث على عدم التمييز والتفرقة «.
وأضاف علي التوكابري الأصل في الشيء أن لا تثار مسألة التمييز والعنصرية في مجتمع مسلم يؤمن بالحقوق والمساواة.
واعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن اعتماد التلفزة على قارئ نشرة جوية لحظة تاريخية وتساهم في القضاء على التمييز والتفرقة والعنصرية والجهوية.

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الفايس بوك
ارتياح لظهور قارئ النشرة الجوية أسمر البشرة في القناة الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

خلف ظهور مقدم النشرة الجوية أسمر البشرة على القناة الوطنية الأولى الكثير من الترحاب في صفوف الفايسبوكيين خاصة وأن هذا الظهور هو الأول من نوعه.
وأكد محمد القبلاوي في تدوينة له: الحاجة الوحيدة المزيانة اللي رايتها اليوم في التلفزة.
الحمد لله عليهم كيف فهموا أننا الكلنا توانسة وأن المعيار الوحيد لازم يكون الكفاءة موش حاجة أخرى.
هذا الإختيار هو بداية رد إعتبار لفئة طالما همشت وظلمت في هذا الوطن.
واعتبرت منية الحمروني في تدوينة لها انها لحظة تاريخية لأن التلفزة التونسية طالما حرصت على تغييب ذوي البشرة السوداء رغم أنهم يمثلون نسبة هامة من التونسيين وآمل أن يتم تدعيم هذا التوجه ويتم فتح الأبواب أمام جميع الكفاءات دون تمييز.
ورحب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك بظهور مقدم نشرة جوية مؤكدين أنه يفتح الأبواب على مصرعيها ودون تمييز.
واعتبر ماهر عبد الرحمان في تدوينه له : أخيرا في الإعلام السمعي البصري العمومي... نرجو أنها بداية لمشاركة أهم
وأكدت مها عبد الحميد في تدوينة لها : نهاركم زين وصباح الخير 
الحقيقة رجعت للفايس باش نزف هالخبير، كيما تقول امي حمد الله علينا، وربي يدوم النعمة.
ودونت سميرة الطرابلسي : منذ شهر نقدت الاعلام في تعامل مع السمر وخاصة غيابها في تلفزة على اثر حوار أجرته الوطنية لتوثيق برنامج موضوعه العنصرية وها النتيجة بدت تظهر
واشار خالد لطرش في تدوينة له أن أصحاب البشرة السوداء حرموا لفترة طويلة من التواجد في البلاتوهات التلفزية والتنشيط وتقديم نشرات الأخبار وآمل أن يتم تعزيز هذه الخطوة وتعمميها على جل التلفزات الأخرى . ولكن هناك من الفايسبوكيين ولئن باركوا هذا التوجه الا أنهم اعتبروا أنها خطوة عادية وهذا ما قصده علي التوكابرى الذي دون: «في الحقيقة تونس بلد صغير المساحة والسكان ولا أعتقد أنه يوجد تمييز أو عنصرية خاصة في مجتمع اسلامي يحث على عدم التمييز والتفرقة «.
وأضاف علي التوكابري الأصل في الشيء أن لا تثار مسألة التمييز والعنصرية في مجتمع مسلم يؤمن بالحقوق والمساواة.
واعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن اعتماد التلفزة على قارئ نشرة جوية لحظة تاريخية وتساهم في القضاء على التمييز والتفرقة والعنصرية والجهوية.

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