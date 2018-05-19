ارتياح لظهور قارئ النشرة الجوية أسمر البشرة في القناة الوطنية

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خلف ظهور مقدم النشرة الجوية أسمر البشرة على القناة الوطنية الأولى الكثير من الترحاب في صفوف الفايسبوكيين خاصة وأن هذا الظهور هو الأول من نوعه.
وأكد محمد القبلاوي في تدوينة له: الحاجة الوحيدة المزيانة اللي رايتها اليوم في التلفزة.
الحمد لله عليهم كيف فهموا أننا الكلنا توانسة وأن المعيار الوحيد لازم يكون الكفاءة موش حاجة أخرى.
هذا الإختيار هو بداية رد إعتبار لفئة طالما همشت وظلمت في هذا الوطن.
واعتبرت منية الحمروني في تدوينة لها انها لحظة تاريخية لأن التلفزة التونسية طالما حرصت على تغييب ذوي البشرة السوداء رغم أنهم يمثلون نسبة هامة من التونسيين وآمل أن يتم تدعيم هذا التوجه ويتم فتح الأبواب أمام جميع الكفاءات دون تمييز.
ورحب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك بظهور مقدم نشرة جوية مؤكدين أنه يفتح الأبواب على مصرعيها ودون تمييز.
واعتبر ماهر عبد الرحمان في تدوينه له : أخيرا في الإعلام السمعي البصري العمومي... نرجو أنها بداية لمشاركة أهم
وأكدت مها عبد الحميد في تدوينة لها : نهاركم زين وصباح الخير
الحقيقة رجعت للفايس باش نزف هالخبير، كيما تقول امي حمد الله علينا، وربي يدوم النعمة.
ودونت سميرة الطرابلسي : منذ شهر نقدت الاعلام في تعامل مع السمر وخاصة غيابها في تلفزة على اثر حوار أجرته الوطنية لتوثيق برنامج موضوعه العنصرية وها النتيجة بدت تظهر
واشار خالد لطرش في تدوينة له أن أصحاب البشرة السوداء حرموا لفترة طويلة من التواجد في البلاتوهات التلفزية والتنشيط وتقديم نشرات الأخبار وآمل أن يتم تعزيز هذه الخطوة وتعمميها على جل التلفزات الأخرى . ولكن هناك من الفايسبوكيين ولئن باركوا هذا التوجه الا أنهم اعتبروا أنها خطوة عادية وهذا ما قصده علي التوكابرى الذي دون: «في الحقيقة تونس بلد صغير المساحة والسكان ولا أعتقد أنه يوجد تمييز أو عنصرية خاصة في مجتمع اسلامي يحث على عدم التمييز والتفرقة «.
وأضاف علي التوكابري الأصل في الشيء أن لا تثار مسألة التمييز والعنصرية في مجتمع مسلم يؤمن بالحقوق والمساواة.
واعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن اعتماد التلفزة على قارئ نشرة جوية لحظة تاريخية وتساهم في القضاء على التمييز والتفرقة والعنصرية والجهوية.
خلف ظهور مقدم النشرة الجوية أسمر البشرة على القناة الوطنية الأولى الكثير من الترحاب في صفوف الفايسبوكيين خاصة وأن هذا الظهور هو الأول من نوعه.
وأكد محمد القبلاوي في تدوينة له: الحاجة الوحيدة المزيانة اللي رايتها اليوم في التلفزة.
الحمد لله عليهم كيف فهموا أننا الكلنا توانسة وأن المعيار الوحيد لازم يكون الكفاءة موش حاجة أخرى.
هذا الإختيار هو بداية رد إعتبار لفئة طالما همشت وظلمت في هذا الوطن.
واعتبرت منية الحمروني في تدوينة لها انها لحظة تاريخية لأن التلفزة التونسية طالما حرصت على تغييب ذوي البشرة السوداء رغم أنهم يمثلون نسبة هامة من التونسيين وآمل أن يتم تدعيم هذا التوجه ويتم فتح الأبواب أمام جميع الكفاءات دون تمييز.
ورحب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك بظهور مقدم نشرة جوية مؤكدين أنه يفتح الأبواب على مصرعيها ودون تمييز.
واعتبر ماهر عبد الرحمان في تدوينه له : أخيرا في الإعلام السمعي البصري العمومي... نرجو أنها بداية لمشاركة أهم
وأكدت مها عبد الحميد في تدوينة لها : نهاركم زين وصباح الخير
الحقيقة رجعت للفايس باش نزف هالخبير، كيما تقول امي حمد الله علينا، وربي يدوم النعمة.
ودونت سميرة الطرابلسي : منذ شهر نقدت الاعلام في تعامل مع السمر وخاصة غيابها في تلفزة على اثر حوار أجرته الوطنية لتوثيق برنامج موضوعه العنصرية وها النتيجة بدت تظهر
واشار خالد لطرش في تدوينة له أن أصحاب البشرة السوداء حرموا لفترة طويلة من التواجد في البلاتوهات التلفزية والتنشيط وتقديم نشرات الأخبار وآمل أن يتم تعزيز هذه الخطوة وتعمميها على جل التلفزات الأخرى . ولكن هناك من الفايسبوكيين ولئن باركوا هذا التوجه الا أنهم اعتبروا أنها خطوة عادية وهذا ما قصده علي التوكابرى الذي دون: «في الحقيقة تونس بلد صغير المساحة والسكان ولا أعتقد أنه يوجد تمييز أو عنصرية خاصة في مجتمع اسلامي يحث على عدم التمييز والتفرقة «.
وأضاف علي التوكابري الأصل في الشيء أن لا تثار مسألة التمييز والعنصرية في مجتمع مسلم يؤمن بالحقوق والمساواة.
واعتبر البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن اعتماد التلفزة على قارئ نشرة جوية لحظة تاريخية وتساهم في القضاء على التمييز والتفرقة والعنصرية والجهوية.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018