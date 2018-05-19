أخبار النادي الصفاقسي.. مرياح يرغب في فسخ عقده

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علمنا ان اللاعب ياسين مرياح بصدد اعداد ملف قانوني يتعلق بعدم حصوله على مستحقاته المالية في الأجل المحدد لايداعه في الجامعة التونسية لكرة القدم والنسج على منوال حسام الحباسي وبالتالي فسخ عقده من جانب واحد وتسهيل تغيير وجهته الى فريق اخر قد يكون على الأرجح الترجي التونسي الذي يريد التعاقد معه بأي ثمن وعلى هذا الاساس يطالب الاحباء بتسوية الوضعية المالية لهذا اللاعب في أقرب الآجال حتى لا يغادر النادي الصفاقسي بدون مقابل.
هنيد مصر على البقاء
مدافع اخر يسعى القائم باعماله لدفعه الى فسخ عقده من جانب واحد هو اللاعب الشاب نسيم هنيد لكن هذا اللاعب رفض القيام بذلك وتشبث بالبقاء بالنادي الصفاقسي.
خلاصة القول أن الهيئة المديرة أصبحت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية تجنبا للمفاجآت غير السارة من بعض اللاعبين .
ويذكر ان الهيئة ساعية لتمكين اللاعبين من مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن .
ديلاهي في تونس
من بين اللاعبين الاجانب الذين اختارهم النادي الصفاقسي ليكونوا ضمن رصيده البشري في الموسم الجديد بعد ان امضوا في وقت سابق عقودا أولية نجد صانع العاب المنتخب الموريتاني محمد ديلاهي البالغ من العمر 21 سنة وقد تم السماح له بعد امضائه للعقد الاولي بالنشاط مع فريقه الام الوئام الموريتاني وبما ان الوئام سيواجه يوم الاحد القادم النادي الافريقي في نطاق تصفيات البطولة العربية فقد علمنا ان النادي الصفاقسي سيقوم بمعاينة اللاعب ديلاهي الذي ينتظر ان يمضي عقدا للسي اس اس مدته 4 سنوات.
علمنا ان اللاعب ياسين مرياح بصدد اعداد ملف قانوني يتعلق بعدم حصوله على مستحقاته المالية في الأجل المحدد لايداعه في الجامعة التونسية لكرة القدم والنسج على منوال حسام الحباسي وبالتالي فسخ عقده من جانب واحد وتسهيل تغيير وجهته الى فريق اخر قد يكون على الأرجح الترجي التونسي الذي يريد التعاقد معه بأي ثمن وعلى هذا الاساس يطالب الاحباء بتسوية الوضعية المالية لهذا اللاعب في أقرب الآجال حتى لا يغادر النادي الصفاقسي بدون مقابل.
هنيد مصر على البقاء
مدافع اخر يسعى القائم باعماله لدفعه الى فسخ عقده من جانب واحد هو اللاعب الشاب نسيم هنيد لكن هذا اللاعب رفض القيام بذلك وتشبث بالبقاء بالنادي الصفاقسي.
خلاصة القول أن الهيئة المديرة أصبحت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية تجنبا للمفاجآت غير السارة من بعض اللاعبين .
ويذكر ان الهيئة ساعية لتمكين اللاعبين من مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن .
ديلاهي في تونس
من بين اللاعبين الاجانب الذين اختارهم النادي الصفاقسي ليكونوا ضمن رصيده البشري في الموسم الجديد بعد ان امضوا في وقت سابق عقودا أولية نجد صانع العاب المنتخب الموريتاني محمد ديلاهي البالغ من العمر 21 سنة وقد تم السماح له بعد امضائه للعقد الاولي بالنشاط مع فريقه الام الوئام الموريتاني وبما ان الوئام سيواجه يوم الاحد القادم النادي الافريقي في نطاق تصفيات البطولة العربية فقد علمنا ان النادي الصفاقسي سيقوم بمعاينة اللاعب ديلاهي الذي ينتظر ان يمضي عقدا للسي اس اس مدته 4 سنوات.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018