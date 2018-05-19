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يوم السبت 19 ماي 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. مرياح يرغب في فسخ عقده
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. مرياح يرغب في فسخ عقده
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

علمنا ان اللاعب ياسين مرياح بصدد اعداد ملف قانوني يتعلق بعدم حصوله على مستحقاته المالية في الأجل المحدد لايداعه في الجامعة التونسية لكرة القدم والنسج على منوال حسام الحباسي وبالتالي فسخ عقده من جانب واحد وتسهيل تغيير وجهته الى فريق اخر قد يكون على الأرجح الترجي التونسي الذي يريد التعاقد معه بأي ثمن وعلى هذا الاساس يطالب الاحباء بتسوية الوضعية المالية لهذا اللاعب في أقرب الآجال حتى لا يغادر النادي الصفاقسي بدون مقابل. 

هنيد مصر على البقاء
مدافع اخر يسعى القائم باعماله لدفعه الى فسخ عقده من جانب واحد هو اللاعب الشاب نسيم هنيد لكن هذا اللاعب رفض القيام بذلك وتشبث بالبقاء بالنادي الصفاقسي.
خلاصة القول أن الهيئة المديرة أصبحت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية تجنبا للمفاجآت غير السارة من بعض اللاعبين .
ويذكر ان الهيئة ساعية لتمكين اللاعبين من مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن .
ديلاهي في تونس
من بين اللاعبين الاجانب الذين اختارهم النادي الصفاقسي ليكونوا ضمن رصيده البشري في الموسم الجديد بعد ان امضوا في وقت سابق عقودا أولية نجد صانع العاب المنتخب الموريتاني محمد ديلاهي البالغ من العمر 21 سنة وقد تم السماح له بعد امضائه للعقد الاولي بالنشاط مع فريقه الام الوئام الموريتاني وبما ان الوئام سيواجه يوم الاحد القادم النادي الافريقي في نطاق تصفيات البطولة العربية فقد علمنا ان النادي الصفاقسي سيقوم بمعاينة اللاعب ديلاهي الذي ينتظر ان يمضي عقدا للسي اس اس مدته 4 سنوات.

نورالدين البكوش
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. مرياح يرغب في فسخ عقده
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

علمنا ان اللاعب ياسين مرياح بصدد اعداد ملف قانوني يتعلق بعدم حصوله على مستحقاته المالية في الأجل المحدد لايداعه في الجامعة التونسية لكرة القدم والنسج على منوال حسام الحباسي وبالتالي فسخ عقده من جانب واحد وتسهيل تغيير وجهته الى فريق اخر قد يكون على الأرجح الترجي التونسي الذي يريد التعاقد معه بأي ثمن وعلى هذا الاساس يطالب الاحباء بتسوية الوضعية المالية لهذا اللاعب في أقرب الآجال حتى لا يغادر النادي الصفاقسي بدون مقابل. 

هنيد مصر على البقاء
مدافع اخر يسعى القائم باعماله لدفعه الى فسخ عقده من جانب واحد هو اللاعب الشاب نسيم هنيد لكن هذا اللاعب رفض القيام بذلك وتشبث بالبقاء بالنادي الصفاقسي.
خلاصة القول أن الهيئة المديرة أصبحت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية تجنبا للمفاجآت غير السارة من بعض اللاعبين .
ويذكر ان الهيئة ساعية لتمكين اللاعبين من مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن .
ديلاهي في تونس
من بين اللاعبين الاجانب الذين اختارهم النادي الصفاقسي ليكونوا ضمن رصيده البشري في الموسم الجديد بعد ان امضوا في وقت سابق عقودا أولية نجد صانع العاب المنتخب الموريتاني محمد ديلاهي البالغ من العمر 21 سنة وقد تم السماح له بعد امضائه للعقد الاولي بالنشاط مع فريقه الام الوئام الموريتاني وبما ان الوئام سيواجه يوم الاحد القادم النادي الافريقي في نطاق تصفيات البطولة العربية فقد علمنا ان النادي الصفاقسي سيقوم بمعاينة اللاعب ديلاهي الذي ينتظر ان يمضي عقدا للسي اس اس مدته 4 سنوات.

نورالدين البكوش
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المنتخب الوطني.. تركيز على الجاهزية... وللمساكني جائزة معنوية
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في سبيل تنقية الأجواء قبل المونديال.. مصالحة بين الجامعة والوزارة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد مَوجة من الاتّهامات المُتبادلة استغلّت الوزارة والجامعة «شهر التّسامح والغفران» لفتح صفحة جديدة خدمة...
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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