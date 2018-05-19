أخبار النادي الصفاقسي.. مرياح يرغب في فسخ عقده

علمنا ان اللاعب ياسين مرياح بصدد اعداد ملف قانوني يتعلق بعدم حصوله على مستحقاته المالية في الأجل المحدد لايداعه في الجامعة التونسية لكرة القدم والنسج على منوال حسام الحباسي وبالتالي فسخ عقده من جانب واحد وتسهيل تغيير وجهته الى فريق اخر قد يكون على الأرجح الترجي التونسي الذي يريد التعاقد معه بأي ثمن وعلى هذا الاساس يطالب الاحباء بتسوية الوضعية المالية لهذا اللاعب في أقرب الآجال حتى لا يغادر النادي الصفاقسي بدون مقابل.

هنيد مصر على البقاء

مدافع اخر يسعى القائم باعماله لدفعه الى فسخ عقده من جانب واحد هو اللاعب الشاب نسيم هنيد لكن هذا اللاعب رفض القيام بذلك وتشبث بالبقاء بالنادي الصفاقسي.

خلاصة القول أن الهيئة المديرة أصبحت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية تجنبا للمفاجآت غير السارة من بعض اللاعبين .

ويذكر ان الهيئة ساعية لتمكين اللاعبين من مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن .

ديلاهي في تونس

من بين اللاعبين الاجانب الذين اختارهم النادي الصفاقسي ليكونوا ضمن رصيده البشري في الموسم الجديد بعد ان امضوا في وقت سابق عقودا أولية نجد صانع العاب المنتخب الموريتاني محمد ديلاهي البالغ من العمر 21 سنة وقد تم السماح له بعد امضائه للعقد الاولي بالنشاط مع فريقه الام الوئام الموريتاني وبما ان الوئام سيواجه يوم الاحد القادم النادي الافريقي في نطاق تصفيات البطولة العربية فقد علمنا ان النادي الصفاقسي سيقوم بمعاينة اللاعب ديلاهي الذي ينتظر ان يمضي عقدا للسي اس اس مدته 4 سنوات.





نورالدين البكوش