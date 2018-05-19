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يوم السبت 19 ماي 2018
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المهندسون التونسيون يتذمرون ويتمسكون بمطالبهم
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النقابي
المهندسون التونسيون يتذمرون ويتمسكون بمطالبهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

لا زالت أزمة المهندسين التونسيين الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات تراوح مكانها بعد مفاوضات ماراطونية انتهت بتعهدات لم تنفذ وبتطمينات لم ترتق إلى مستوى التطبيق.

تونس «الشروق»:
رغم انطلاق اعمال اللجنة المكلفة بالنظر في ملف المهندسين التونسيين منذ تاريخ 23 نوفمبر الفارط ورغم تعهد وزير التجهيز بصفته رئيسا لها بفض الاشكال في غضون عشرة ايام من تاريخ انعقاد اجتماعها الاول ، الا ان مطالب هذه الشريحة من موظفي الدولة لا زالت عالقة وهو ما أعاد التوتر من جديد في صفوف ابناء القطاع ممن حملوا مسؤولية التراخي في الحسم في ملفهم الى رئاسة الحكومة.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين فخر الدين خليفة في تصريح للشروق ان هناك تراخيا متعمدا من قبل الاطراف القائمة على هذا الملف حيث انها وفي كل مرة تقدم تبريرات وصفها بالواهية وهذه التبريرات ان دلت على شيء فهي تدل على سعيها نحو مزيد ربح الوقت على حد تعبيره غير عابئة بما يعيشه ابناء القطاع من احتقان وغضب ترجمته تحركاتهم الاحتجاجية المختلفة التي وصلت حد الاضراب القطاعي.
وأضاف فخر الدين خليفة ان تحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندسين التونسيين واعادة النظر في القانون الخاص بالمهندسين وتنقيحه ومعالجة ملف المدارس الخاصة في الهندسة (قرابة 29 مؤسسة خاصة منها 5% فقط تحترم كراس الشروط) الى جانب العمل على ايقاف ضرب التعليم والتكوين في تونس وايقاف نزيف إسناد الرخص خاصة في قطاع الهندسة هي استحقاقات لا تنازل عنها ايا كانت المبررات مشيرا الى ان عدم الاستقرار السياسي ألقى بظلاله على مطالب القطاع.
وقال رئيس النقابة ان كل سبل التفاوض بين الهياكل النقابية للقطاع ومختلف الاطراف المعنية وعلى رأسها رئيسا الجمهورية والحكومة باءت بالفشل بعد ان اقتصرت على مجرد تطمينات لا ترتقي الى مستوى التنفيذ رغم أنّ مختلف المطالب المرفوعة وقع تبنيها من كافة هذه الاطراف التي تعهدت بالدفع نحو الاستجابة لها وإلحاق هذه الشريحة بركب سائر القطاعات المشابهة من حيث التأجير وظروف العمل الا ان شيئا لم يتحقق .
من جانبه افاد عميد المهندسين التونسيين اسامة الخريجي ان البطء المسجل في الحسم في هذا الملف غير مبرر خاصة بالنظر الى الموقف الإيجابي لمختلف الاطراف المتدخلة حول مطالب المهندسين وتعهدهم بالدفع نحو الحل.
وحمل الخريجي المسؤولية الكاملة للحكومة التي كان عليها وفق تعبيره الدفع نحو التسريع في حل الاشكال لتجنب المزيد من التوتر.
كما حمل الخريجي مسؤولية الاخلال الحاصل في سلم التأجير الى مختلف الحكومات المتعاقبة التي خضعت وفق تعبيره لمطلبيات قطاعية مختلفة شملت اغلب القطاعات ليحرم غيرها من الأسلاك الاخرى من مستحقاتهم على غرار المهندسين مشددا على ضرورة توخي منهجية رصينة لرد الاعتبار للمهندس والنهوض بوضعيته.
وكان المهندسون التونسيون قد طالبوا بضرورة تحسين اوضاعهم المادية والمعنوية والتسريع في تمرير مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة الهندسة إلى مجلس النواب وتنقيح الأمر عدد 819 لسنة 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بإقرار الارتقاء الآلي لكل مهندس له 8 سنوات أقدمية وبإحداث رتبة جديدة الى جانب المطالبة بمنع المؤسسات والمنشآت العمومية من إعطاء صفة مهندس بعنوان ترقية لأعوان ليس لهم شهادة مهندس .

شافية براهمي
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النقابي
المهندسون التونسيون يتذمرون ويتمسكون بمطالبهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

لا زالت أزمة المهندسين التونسيين الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات تراوح مكانها بعد مفاوضات ماراطونية انتهت بتعهدات لم تنفذ وبتطمينات لم ترتق إلى مستوى التطبيق.

تونس «الشروق»:
رغم انطلاق اعمال اللجنة المكلفة بالنظر في ملف المهندسين التونسيين منذ تاريخ 23 نوفمبر الفارط ورغم تعهد وزير التجهيز بصفته رئيسا لها بفض الاشكال في غضون عشرة ايام من تاريخ انعقاد اجتماعها الاول ، الا ان مطالب هذه الشريحة من موظفي الدولة لا زالت عالقة وهو ما أعاد التوتر من جديد في صفوف ابناء القطاع ممن حملوا مسؤولية التراخي في الحسم في ملفهم الى رئاسة الحكومة.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين فخر الدين خليفة في تصريح للشروق ان هناك تراخيا متعمدا من قبل الاطراف القائمة على هذا الملف حيث انها وفي كل مرة تقدم تبريرات وصفها بالواهية وهذه التبريرات ان دلت على شيء فهي تدل على سعيها نحو مزيد ربح الوقت على حد تعبيره غير عابئة بما يعيشه ابناء القطاع من احتقان وغضب ترجمته تحركاتهم الاحتجاجية المختلفة التي وصلت حد الاضراب القطاعي.
وأضاف فخر الدين خليفة ان تحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندسين التونسيين واعادة النظر في القانون الخاص بالمهندسين وتنقيحه ومعالجة ملف المدارس الخاصة في الهندسة (قرابة 29 مؤسسة خاصة منها 5% فقط تحترم كراس الشروط) الى جانب العمل على ايقاف ضرب التعليم والتكوين في تونس وايقاف نزيف إسناد الرخص خاصة في قطاع الهندسة هي استحقاقات لا تنازل عنها ايا كانت المبررات مشيرا الى ان عدم الاستقرار السياسي ألقى بظلاله على مطالب القطاع.
وقال رئيس النقابة ان كل سبل التفاوض بين الهياكل النقابية للقطاع ومختلف الاطراف المعنية وعلى رأسها رئيسا الجمهورية والحكومة باءت بالفشل بعد ان اقتصرت على مجرد تطمينات لا ترتقي الى مستوى التنفيذ رغم أنّ مختلف المطالب المرفوعة وقع تبنيها من كافة هذه الاطراف التي تعهدت بالدفع نحو الاستجابة لها وإلحاق هذه الشريحة بركب سائر القطاعات المشابهة من حيث التأجير وظروف العمل الا ان شيئا لم يتحقق .
من جانبه افاد عميد المهندسين التونسيين اسامة الخريجي ان البطء المسجل في الحسم في هذا الملف غير مبرر خاصة بالنظر الى الموقف الإيجابي لمختلف الاطراف المتدخلة حول مطالب المهندسين وتعهدهم بالدفع نحو الحل.
وحمل الخريجي المسؤولية الكاملة للحكومة التي كان عليها وفق تعبيره الدفع نحو التسريع في حل الاشكال لتجنب المزيد من التوتر.
كما حمل الخريجي مسؤولية الاخلال الحاصل في سلم التأجير الى مختلف الحكومات المتعاقبة التي خضعت وفق تعبيره لمطلبيات قطاعية مختلفة شملت اغلب القطاعات ليحرم غيرها من الأسلاك الاخرى من مستحقاتهم على غرار المهندسين مشددا على ضرورة توخي منهجية رصينة لرد الاعتبار للمهندس والنهوض بوضعيته.
وكان المهندسون التونسيون قد طالبوا بضرورة تحسين اوضاعهم المادية والمعنوية والتسريع في تمرير مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة الهندسة إلى مجلس النواب وتنقيح الأمر عدد 819 لسنة 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بإقرار الارتقاء الآلي لكل مهندس له 8 سنوات أقدمية وبإحداث رتبة جديدة الى جانب المطالبة بمنع المؤسسات والمنشآت العمومية من إعطاء صفة مهندس بعنوان ترقية لأعوان ليس لهم شهادة مهندس .

شافية براهمي
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