أخبار النجم الساحلي .. .بن عمر عائد والحناشي يمضي لموسمين

-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
كشفت المواجهة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزمبي عن عدة نقائص في الهجوم والدفاع واعتبر خير الدين مضوي أن الفريق يبقى في حاجة ملحّة الى العديد من التعزيزات في مراكز معيّنة حتى يتسنى له استعادة توازنه ونجاعته والذهاب أبعد ما يكون في مختلف الاستحقاقات التي تنتظره في الموسم القادم سواء بقي على رأس المجموعة او ذهب في حال سبيله. ولا تعد «الغصرات» التي عاشها النجم داخل دياره وأمام جمهوره وفي لقاء سهل على الورق وأمام خصم في المتناول سوى دليل على المشاكل الدفاعية والمتاعب الهجومية التي ينبغي تداركها بسرعة قياسية.
بن عمر أولى التعزيزات
انطلاقة الميركاتو الصيفي المقبل ستشهد كما هو معلوم عودة لاعب الارتكاز الدولي محمد أمين بن عمر بعد انتهاء فترة اعارته بصفة رسمية لفائدة نادي أهلي جدة مثلما أكدت ذلك صحيفة «سبورت» السعودية في عددها الصادر أول أمس حيث أشارت الى أن مسؤولي أهلي جدة قرروا عدم تمديد عقد إعارة بن عمر.
الحناشي يختار النجم
كنا في عدد سابق قد أشرنا الى أن مسؤولي النجم اقتنعوا أكثر من اي وقت مضى بضرورة اثراء الرصيد البشري ببعض الانتدابات الموجهة خاصة على مستوى الدفاع والهجوم حتى يتسنى للفريق استعادة توازنه ونجاعته إذا ما كانت لديه رغبة صادقة في المراهنة على لقب رابطة الأبطال الافريقية وبقية الاستحقاقات الأخرى الوطنية والاقليمية.
وفي الآونة الأخيرة حصر النجم خياره في اللاعب السابق للنادي الصفاقسي ماهر الحناشي (32 سنة) من أجل انتدابه وآخر تطوّرات هذا الملف أشارت الى أن اللاعب المذكور أمضى أول أمس عقدا بموسمين ليكون على ذمة فريقه الجديد بداية من غرة جويلية القادم على أمل ادراج اسمه ضمن القائمة التحكيمية .
عقوبة بـ 50 مليون
بات من المؤكد ان تسلط لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبة مالية ثقيلة هذه المرة على النجم الساحلي في ظل تعمد جمهور ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة رابطة الابطال رشق ميدان الملعب الاولمبي بسوسة مساء الاربعاء الماضي بشتى أنواع المقذوفات قبل وأثناء وبعد المباراة ضد زيسكو يونايتد الزمبي. جميع هذه الأحداث دوّنها طاقم التحكيم ومراقب اللقاء الذي أكد أيضا في تقريره أن الفريق الزمبي وجد كل الترحاب من الجمهور الحاضر ولم تتم مضايقته بالمرة وهي ملاحظة من المؤكد انه سيقع أخذها بعين الاعتبار علما بان النجم الساحلي سيكون عرضة لعقوبة مالية لا تقل عن العشرين ألف دولار ما يعادل 50 ألف دينار.
كشفت المواجهة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزمبي عن عدة نقائص في الهجوم والدفاع واعتبر خير الدين مضوي أن الفريق يبقى في حاجة ملحّة الى العديد من التعزيزات في مراكز معيّنة حتى يتسنى له استعادة توازنه ونجاعته والذهاب أبعد ما يكون في مختلف الاستحقاقات التي تنتظره في الموسم القادم سواء بقي على رأس المجموعة او ذهب في حال سبيله. ولا تعد «الغصرات» التي عاشها النجم داخل دياره وأمام جمهوره وفي لقاء سهل على الورق وأمام خصم في المتناول سوى دليل على المشاكل الدفاعية والمتاعب الهجومية التي ينبغي تداركها بسرعة قياسية.
بن عمر أولى التعزيزات
انطلاقة الميركاتو الصيفي المقبل ستشهد كما هو معلوم عودة لاعب الارتكاز الدولي محمد أمين بن عمر بعد انتهاء فترة اعارته بصفة رسمية لفائدة نادي أهلي جدة مثلما أكدت ذلك صحيفة «سبورت» السعودية في عددها الصادر أول أمس حيث أشارت الى أن مسؤولي أهلي جدة قرروا عدم تمديد عقد إعارة بن عمر.
الحناشي يختار النجم
كنا في عدد سابق قد أشرنا الى أن مسؤولي النجم اقتنعوا أكثر من اي وقت مضى بضرورة اثراء الرصيد البشري ببعض الانتدابات الموجهة خاصة على مستوى الدفاع والهجوم حتى يتسنى للفريق استعادة توازنه ونجاعته إذا ما كانت لديه رغبة صادقة في المراهنة على لقب رابطة الأبطال الافريقية وبقية الاستحقاقات الأخرى الوطنية والاقليمية.
وفي الآونة الأخيرة حصر النجم خياره في اللاعب السابق للنادي الصفاقسي ماهر الحناشي (32 سنة) من أجل انتدابه وآخر تطوّرات هذا الملف أشارت الى أن اللاعب المذكور أمضى أول أمس عقدا بموسمين ليكون على ذمة فريقه الجديد بداية من غرة جويلية القادم على أمل ادراج اسمه ضمن القائمة التحكيمية .
عقوبة بـ 50 مليون
بات من المؤكد ان تسلط لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبة مالية ثقيلة هذه المرة على النجم الساحلي في ظل تعمد جمهور ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة رابطة الابطال رشق ميدان الملعب الاولمبي بسوسة مساء الاربعاء الماضي بشتى أنواع المقذوفات قبل وأثناء وبعد المباراة ضد زيسكو يونايتد الزمبي. جميع هذه الأحداث دوّنها طاقم التحكيم ومراقب اللقاء الذي أكد أيضا في تقريره أن الفريق الزمبي وجد كل الترحاب من الجمهور الحاضر ولم تتم مضايقته بالمرة وهي ملاحظة من المؤكد انه سيقع أخذها بعين الاعتبار علما بان النجم الساحلي سيكون عرضة لعقوبة مالية لا تقل عن العشرين ألف دولار ما يعادل 50 ألف دينار.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018