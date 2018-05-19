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يوم السبت 19 ماي 2018
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أخبار النجم الساحلي .. .بن عمر عائد والحناشي يمضي لموسمين
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. .بن عمر عائد والحناشي يمضي لموسمين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

كشفت المواجهة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزمبي عن عدة نقائص في الهجوم والدفاع واعتبر خير الدين مضوي أن الفريق يبقى في حاجة ملحّة الى العديد من التعزيزات في مراكز معيّنة حتى يتسنى له استعادة توازنه ونجاعته والذهاب أبعد ما يكون في مختلف الاستحقاقات التي تنتظره في الموسم القادم سواء بقي على رأس المجموعة او ذهب في حال سبيله. ولا تعد «الغصرات» التي عاشها النجم داخل دياره وأمام جمهوره وفي لقاء سهل على الورق وأمام خصم في المتناول سوى دليل على المشاكل الدفاعية والمتاعب الهجومية التي ينبغي تداركها بسرعة قياسية.
بن عمر أولى التعزيزات
انطلاقة الميركاتو الصيفي المقبل ستشهد كما هو معلوم عودة لاعب الارتكاز الدولي محمد أمين بن عمر بعد انتهاء فترة اعارته بصفة رسمية لفائدة نادي أهلي جدة مثلما أكدت ذلك صحيفة «سبورت» السعودية في عددها الصادر أول أمس حيث أشارت الى أن مسؤولي أهلي جدة قرروا عدم تمديد عقد إعارة بن عمر.
الحناشي يختار النجم
كنا في عدد سابق قد أشرنا الى أن مسؤولي النجم اقتنعوا أكثر من اي وقت مضى بضرورة اثراء الرصيد البشري ببعض الانتدابات الموجهة خاصة على مستوى الدفاع والهجوم حتى يتسنى للفريق استعادة توازنه ونجاعته إذا ما كانت لديه رغبة صادقة في المراهنة على لقب رابطة الأبطال الافريقية وبقية الاستحقاقات الأخرى الوطنية والاقليمية.
وفي الآونة الأخيرة حصر النجم خياره في اللاعب السابق للنادي الصفاقسي ماهر الحناشي (32 سنة) من أجل انتدابه وآخر تطوّرات هذا الملف أشارت الى أن اللاعب المذكور أمضى أول أمس عقدا بموسمين ليكون على ذمة فريقه الجديد بداية من غرة جويلية القادم على أمل ادراج اسمه ضمن القائمة التحكيمية .
عقوبة بـ 50 مليون
بات من المؤكد ان تسلط لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبة مالية ثقيلة هذه المرة على النجم الساحلي في ظل تعمد جمهور ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة رابطة الابطال رشق ميدان الملعب الاولمبي بسوسة مساء الاربعاء الماضي بشتى أنواع المقذوفات قبل وأثناء وبعد المباراة ضد زيسكو يونايتد الزمبي. جميع هذه الأحداث دوّنها طاقم التحكيم ومراقب اللقاء الذي أكد أيضا في تقريره أن الفريق الزمبي وجد كل الترحاب من الجمهور الحاضر ولم تتم مضايقته بالمرة وهي ملاحظة من المؤكد انه سيقع أخذها بعين الاعتبار علما بان النجم الساحلي سيكون عرضة لعقوبة مالية لا تقل عن العشرين ألف دولار ما يعادل 50 ألف دينار.

محمد باللطيفة
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. .بن عمر عائد والحناشي يمضي لموسمين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

كشفت المواجهة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزمبي عن عدة نقائص في الهجوم والدفاع واعتبر خير الدين مضوي أن الفريق يبقى في حاجة ملحّة الى العديد من التعزيزات في مراكز معيّنة حتى يتسنى له استعادة توازنه ونجاعته والذهاب أبعد ما يكون في مختلف الاستحقاقات التي تنتظره في الموسم القادم سواء بقي على رأس المجموعة او ذهب في حال سبيله. ولا تعد «الغصرات» التي عاشها النجم داخل دياره وأمام جمهوره وفي لقاء سهل على الورق وأمام خصم في المتناول سوى دليل على المشاكل الدفاعية والمتاعب الهجومية التي ينبغي تداركها بسرعة قياسية.
بن عمر أولى التعزيزات
انطلاقة الميركاتو الصيفي المقبل ستشهد كما هو معلوم عودة لاعب الارتكاز الدولي محمد أمين بن عمر بعد انتهاء فترة اعارته بصفة رسمية لفائدة نادي أهلي جدة مثلما أكدت ذلك صحيفة «سبورت» السعودية في عددها الصادر أول أمس حيث أشارت الى أن مسؤولي أهلي جدة قرروا عدم تمديد عقد إعارة بن عمر.
الحناشي يختار النجم
كنا في عدد سابق قد أشرنا الى أن مسؤولي النجم اقتنعوا أكثر من اي وقت مضى بضرورة اثراء الرصيد البشري ببعض الانتدابات الموجهة خاصة على مستوى الدفاع والهجوم حتى يتسنى للفريق استعادة توازنه ونجاعته إذا ما كانت لديه رغبة صادقة في المراهنة على لقب رابطة الأبطال الافريقية وبقية الاستحقاقات الأخرى الوطنية والاقليمية.
وفي الآونة الأخيرة حصر النجم خياره في اللاعب السابق للنادي الصفاقسي ماهر الحناشي (32 سنة) من أجل انتدابه وآخر تطوّرات هذا الملف أشارت الى أن اللاعب المذكور أمضى أول أمس عقدا بموسمين ليكون على ذمة فريقه الجديد بداية من غرة جويلية القادم على أمل ادراج اسمه ضمن القائمة التحكيمية .
عقوبة بـ 50 مليون
بات من المؤكد ان تسلط لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبة مالية ثقيلة هذه المرة على النجم الساحلي في ظل تعمد جمهور ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة رابطة الابطال رشق ميدان الملعب الاولمبي بسوسة مساء الاربعاء الماضي بشتى أنواع المقذوفات قبل وأثناء وبعد المباراة ضد زيسكو يونايتد الزمبي. جميع هذه الأحداث دوّنها طاقم التحكيم ومراقب اللقاء الذي أكد أيضا في تقريره أن الفريق الزمبي وجد كل الترحاب من الجمهور الحاضر ولم تتم مضايقته بالمرة وهي ملاحظة من المؤكد انه سيقع أخذها بعين الاعتبار علما بان النجم الساحلي سيكون عرضة لعقوبة مالية لا تقل عن العشرين ألف دولار ما يعادل 50 ألف دينار.

محمد باللطيفة
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