في سبيل تنقية الأجواء قبل المونديال.. مصالحة بين الجامعة والوزارة

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بعد مَوجة من الاتّهامات المُتبادلة استغلّت الوزارة والجامعة «شهر التّسامح والغفران» لفتح صفحة جديدة خدمة للمصلحة العامة وإيمانا بحاجة الفريق الوطني إلى أجواء نقية وقلوب صافية في هذه المرحلة المِفصلية التي تسبق مشاركته في النهائيات المونديالية. ماجدولين الشارني ووديع الجريء جلسا خلال الساعات الأخيرة على طاولة الحوار واتّفقا على وضع اليد في اليد «نُصرةً» للمنتخب.
وكان رئيس الجامعة «المُتسلّح» بالترشح للمونديال قد هاجم مؤخرا الوزارة في مختلف المنابر الإعلامية مُتّهما إيّاها بـ»التقصير» في إعانة المنتخب وبـ»تعطيل» الحصول على تجهيزاته الرياضية القادمة من الخارج وذلك بدل تقديم التّسهيلات و»التجنّد» لخدمة «النسور».
عموما من الجيّد أن تكون الوزارة والجامعة على متن القارب نفسه وأن تُغلّبا مصلحة المنتخب على مَشاكلهما الجانبية وصراعاتهما «الخفيّة». والأمل كلّه أن يستمرّ «الصّيام» عن التراشق بالتّهم إلى ما بعد رحلة روسيا ونقول هذا الكلام بسبب «سوابق» الهيكلين في نَقض التعهّدات وخَرق «الهدنات» ويكفي أن نستحضر ما حصل في عهد طارق ذياب عندما تصافح وتصالح مع الجريء أثناء تمارين المنتخب وبحضور علي العريض لكن بعد ساعات معدودة من إطلاق «حمامة السلام» في رادس عادت حليمة إلى عادتها القَديمة وذلك ما لا نَتمنّاه بعد لقاء وديع وماجدولين.
بعد مَوجة من الاتّهامات المُتبادلة استغلّت الوزارة والجامعة «شهر التّسامح والغفران» لفتح صفحة جديدة خدمة للمصلحة العامة وإيمانا بحاجة الفريق الوطني إلى أجواء نقية وقلوب صافية في هذه المرحلة المِفصلية التي تسبق مشاركته في النهائيات المونديالية. ماجدولين الشارني ووديع الجريء جلسا خلال الساعات الأخيرة على طاولة الحوار واتّفقا على وضع اليد في اليد «نُصرةً» للمنتخب.
وكان رئيس الجامعة «المُتسلّح» بالترشح للمونديال قد هاجم مؤخرا الوزارة في مختلف المنابر الإعلامية مُتّهما إيّاها بـ»التقصير» في إعانة المنتخب وبـ»تعطيل» الحصول على تجهيزاته الرياضية القادمة من الخارج وذلك بدل تقديم التّسهيلات و»التجنّد» لخدمة «النسور».
عموما من الجيّد أن تكون الوزارة والجامعة على متن القارب نفسه وأن تُغلّبا مصلحة المنتخب على مَشاكلهما الجانبية وصراعاتهما «الخفيّة». والأمل كلّه أن يستمرّ «الصّيام» عن التراشق بالتّهم إلى ما بعد رحلة روسيا ونقول هذا الكلام بسبب «سوابق» الهيكلين في نَقض التعهّدات وخَرق «الهدنات» ويكفي أن نستحضر ما حصل في عهد طارق ذياب عندما تصافح وتصالح مع الجريء أثناء تمارين المنتخب وبحضور علي العريض لكن بعد ساعات معدودة من إطلاق «حمامة السلام» في رادس عادت حليمة إلى عادتها القَديمة وذلك ما لا نَتمنّاه بعد لقاء وديع وماجدولين.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018