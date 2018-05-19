الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 19 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
في صعود:عبـــد الفتــــاح مـــــــورو
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
السياسي
في صعود:عبـــد الفتــــاح مـــــــورو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

ظهوره الإعلامي دائما ما تتبعه أصداء ايجابية في التفاعل مع مضامين تصريحاته ومواقفه، حديثه الأخير عن الوضع العام في تونس والذي يستدعي فعليا ضرورة تثمين المكاسب والإيجابيات وتجاوز حالة التيئيس والاحباط التي يسعى البعض الى غرسها، حديث مهم جدا.

عبد الفتاح مورو يُواصل تحدّثه بنفس الجرأة والشجاعة وهو يؤكّد على مواقفه السابقة بضرورة أن تكون هناك توافقات مكتوبة لكي تحقق سياسة التوافق نتائج ايجابية، وهو يرى أنّ وثيقة قرطاج 2 يُمكن أن تملأ الفراغ الموجود وتحقق تلك الغاية التي بقيت مفقودة طيلة الفترات السابقة.

تقرؤون أيضا
حدث وحديث:«وقتاش اتجي كار الـعشرة ؟»
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
على كامل مدى الأسبوع المنقضي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تكفّ تذكر حادثة القطار الياباني الذي...
المزيد >>
رئيس هيئة الانتخابات:لدينا 24 نزاعا فقط على 349 دائرة بلدية وهذا انجاز
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
حول الانتقادات الموجهة له داخل الهيئة ونتائج...
المزيد >>
النّمُوّ بلغ ٪2,5 .. وتضخم الأسعار ناهز ٪8:أرقام حكومة الشاهد لا تعكس حقيقة معيشة التونسيين!
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
ما يهم المواطن هو انخفاض الأسعار.. أما ارتفاع...
المزيد >>
دعا اليها وزير الداخلية في البرلمان:مكافئات مالية للمبلّغين عن الفساد
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير الداخلية لطفي براهم أن مخاطر الارهاب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
في صعود:عبـــد الفتــــاح مـــــــورو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

ظهوره الإعلامي دائما ما تتبعه أصداء ايجابية في التفاعل مع مضامين تصريحاته ومواقفه، حديثه الأخير عن الوضع العام في تونس والذي يستدعي فعليا ضرورة تثمين المكاسب والإيجابيات وتجاوز حالة التيئيس والاحباط التي يسعى البعض الى غرسها، حديث مهم جدا.

عبد الفتاح مورو يُواصل تحدّثه بنفس الجرأة والشجاعة وهو يؤكّد على مواقفه السابقة بضرورة أن تكون هناك توافقات مكتوبة لكي تحقق سياسة التوافق نتائج ايجابية، وهو يرى أنّ وثيقة قرطاج 2 يُمكن أن تملأ الفراغ الموجود وتحقق تلك الغاية التي بقيت مفقودة طيلة الفترات السابقة.

تقرؤون أيضا
حدث وحديث:«وقتاش اتجي كار الـعشرة ؟»
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
على كامل مدى الأسبوع المنقضي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تكفّ تذكر حادثة القطار الياباني الذي...
المزيد >>
رئيس هيئة الانتخابات:لدينا 24 نزاعا فقط على 349 دائرة بلدية وهذا انجاز
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
حول الانتقادات الموجهة له داخل الهيئة ونتائج...
المزيد >>
النّمُوّ بلغ ٪2,5 .. وتضخم الأسعار ناهز ٪8:أرقام حكومة الشاهد لا تعكس حقيقة معيشة التونسيين!
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
ما يهم المواطن هو انخفاض الأسعار.. أما ارتفاع...
المزيد >>
دعا اليها وزير الداخلية في البرلمان:مكافئات مالية للمبلّغين عن الفساد
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير الداخلية لطفي براهم أن مخاطر الارهاب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
﻿