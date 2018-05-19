في صعود:عبـــد الفتــــاح مـــــــورو

ظهوره الإعلامي دائما ما تتبعه أصداء ايجابية في التفاعل مع مضامين تصريحاته ومواقفه، حديثه الأخير عن الوضع العام في تونس والذي يستدعي فعليا ضرورة تثمين المكاسب والإيجابيات وتجاوز حالة التيئيس والاحباط التي يسعى البعض الى غرسها، حديث مهم جدا.

عبد الفتاح مورو يُواصل تحدّثه بنفس الجرأة والشجاعة وهو يؤكّد على مواقفه السابقة بضرورة أن تكون هناك توافقات مكتوبة لكي تحقق سياسة التوافق نتائج ايجابية، وهو يرى أنّ وثيقة قرطاج 2 يُمكن أن تملأ الفراغ الموجود وتحقق تلك الغاية التي بقيت مفقودة طيلة الفترات السابقة.