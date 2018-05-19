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يوم السبت 19 ماي 2018
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في نزول:جوهر بن مبارك:(ناشط سياسي وحقوقي)
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السياسي
في نزول:جوهر بن مبارك:(ناشط سياسي وحقوقي)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

يُواصل جوهر بن امبارك النشاط السياسي والحقوقي وتصريحاته ومواقفه المليئة بالتهجم على الواقع السياسي الحالي وادانة الفاعلين السياسيّين، ومن اخر مواقفه قوله أنّه «إلى حد الآن نحن في تونس في وضعية خرق مستمر للدستور منذ 2015 نتيجة غياب المحكمة الدستورية»، ولكن الجميع يعلم أنّ الاحزاب السياسية جميعها في الحكم وفي المعارضة هي التي كانت وراء ما يجري بخصوص المحكمة الدستوريّة وذلك ربّما لسوء صياغة قانون انتخاب أعضائها.

وهذا الامر من التجني على الواقع يضع الاستاذ جوهر بن امبارك في موضع سلبي في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يقدّم تصورات وبدائل ممكنة لتجاوز الوضع القائم لا الاكتفاء بالتشهير والإدانة.

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السياسي
في نزول:جوهر بن مبارك:(ناشط سياسي وحقوقي)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

يُواصل جوهر بن امبارك النشاط السياسي والحقوقي وتصريحاته ومواقفه المليئة بالتهجم على الواقع السياسي الحالي وادانة الفاعلين السياسيّين، ومن اخر مواقفه قوله أنّه «إلى حد الآن نحن في تونس في وضعية خرق مستمر للدستور منذ 2015 نتيجة غياب المحكمة الدستورية»، ولكن الجميع يعلم أنّ الاحزاب السياسية جميعها في الحكم وفي المعارضة هي التي كانت وراء ما يجري بخصوص المحكمة الدستوريّة وذلك ربّما لسوء صياغة قانون انتخاب أعضائها.

وهذا الامر من التجني على الواقع يضع الاستاذ جوهر بن امبارك في موضع سلبي في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يقدّم تصورات وبدائل ممكنة لتجاوز الوضع القائم لا الاكتفاء بالتشهير والإدانة.

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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير الداخلية لطفي براهم أن مخاطر الارهاب...
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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