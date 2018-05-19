في نزول:جوهر بن مبارك:(ناشط سياسي وحقوقي)

يُواصل جوهر بن امبارك النشاط السياسي والحقوقي وتصريحاته ومواقفه المليئة بالتهجم على الواقع السياسي الحالي وادانة الفاعلين السياسيّين، ومن اخر مواقفه قوله أنّه «إلى حد الآن نحن في تونس في وضعية خرق مستمر للدستور منذ 2015 نتيجة غياب المحكمة الدستورية»، ولكن الجميع يعلم أنّ الاحزاب السياسية جميعها في الحكم وفي المعارضة هي التي كانت وراء ما يجري بخصوص المحكمة الدستوريّة وذلك ربّما لسوء صياغة قانون انتخاب أعضائها.

وهذا الامر من التجني على الواقع يضع الاستاذ جوهر بن امبارك في موضع سلبي في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يقدّم تصورات وبدائل ممكنة لتجاوز الوضع القائم لا الاكتفاء بالتشهير والإدانة.