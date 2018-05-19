المنتخب الوطني.. تركيز على الجاهزية... وللمساكني جائزة معنوية

النّجاح في الكأس العالمية يحتاج حتما إلى تحضيرات استثنائية على كلّ المستويات التنظيمية والتكتيكية والبدنية ولاشك في أن الجاهزية تُشكّل احدى الهواجس الكبيرة التي تُسيطر على تحضيرات عناصرنا الدولية قبل فترة وجيزة من انطلاق رحلة البحث عن المجد في الملاعب الروسية.

الإطار الفني لـ «النسور» بقيادة نبيل معلول جَمع خليطا من اللاعبين «المُحترفين» في جمعيات وبطولات مُستوياتها الفنية مُتباينة كما أن فئة منهم التحقت بتربّص الفريق الوطني وهي مُحمّلة بإصابات. هذا الوضع أفرز اختلافا كبيرا في مستوى الجاهزية ما يستدعي عَملا جبّارا من قبل الأطبّاء والمُعدين البدنيين وهم بالأساس سهيل الشملي وجلال الهرقلي وخليل الجبابلي ومحمّد التونسي.

وضعيات مختلفة

تبدو وضعيات اللاعبين الدوليين المعنيين بالدفاع عن راية البلاد في المونديال مختلفة ذلك أن بعض العناصر حَاضرة بنسبة عالية لخوض الوديات والرسميات وفي المقابل تُعاني بعض الأقدام الأخرى من إصابات تجعلها في حاجة إلى عناية خاصّة من الإطارات الطبية والمشرفين على عمليات التأهيل البدني الذي يستهدف أسماءً ذات ثقل في التشكيلة التونسية كما هو شأن محمّد أمين بن عمر وعلي معلول.

وهُناك فئة أخرى تحتاج بدورها إلى اكتساب حضورا أكبر بفعل المشاكل الصحية والرياضية التي تعرّضت لها في وقت سابق ما قد يؤثر بصفة سلبية في لياقتها البدنية كما هو الحال بالنسبة إلى الشعلالي والخزري وبن علوان ومرياح.

«مُهاجرونا» في المَملكة العربية السعودية يَحظون بدورهم بعناية مُشدّدة خاصّة في ظل إنتهاء التزاماتهم بصفة مبكّرة نسبيا (منذ شهر أفريل) الشيء الذي دفع الإطار الفني للمنتخب إلى إقامة تربّص «مُصغّر» شارك فيه «البلبولي» وساسي وبن يوسف وبن مصطفى وذلك قبل أن يلتحق بهم بن عمر وعدد من لاعبينا المحليين و»المُهاجرين» في انتظار اكتمال النّصاب خلال السّاعات القليلة القادمة.

بالأرقام

لو قُمنا بإنتقاء عَيّنات «عشوائية» من القائمة الأولية للمونديال سنكتشف دون صعوبات تُذكر الاختلافات الواضحة في نسبة الجاهزية.

«نجمنا» المتألق في «مونبليي» الفرنسي إلياس السخيري مثلا خَاض 3563 دقيقة مع ناديه في حين أنّ مدافعنا في «ليستر سيتي» يُوهان بن علوان لم يلعب سوى 369 دقيقة مقابل 1365 دقيقة لغيلان الشعلالي مع الترجي الرياضي.

الاختلاف في الجاهزية بارز للعيان ولاشك في أن الإطار الفني يضع الجانب البدني في صدارة أولوياته وسيراهن على العمل المُنجز في التمارين وعلى الوديات المُرتقبة لتحسين لياقة المُصابين و»المَوجوعين» وهؤلاء الذين لم يشاركوا بإنتظام مع الجمعيات الحَاضنة.

ومن المعلوم أنّ سلسلة الوديات تتضمّن ثلاث مواجهات قوية أمام البرتغال وتركيا وإسبانيا أيّام 28 ماي و1 و9 جوان وذلك في البرتغال وسويسرا وروسيا.

جائزة معنوية للمساكني

فاز مُحترفنا في «الدحيل» يوسف المساكني بجائزة اللاعب الأفضل في الدوري القطري خاصّة أنّه لفت الأنظار وساهم بقسط كبير في حصول ناديه على اللّقب المحلي بعد أن سجل لاعبنا الدولي 25 هدفا. يوسف تُوّج «ملكا» على لاعبي البطولة القطرية مُتفوّقا على النجم الإسباني الشهير لفريق «السدّ» «تشافي هرنانديز» وقد تسلّم المساكني لقبه «عن بُعد» بما أنه تخلّف عن حفل توزيع الجوائز لتواجده في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يخضع للتأهيل بعد العملية الجراحية على مستوى الرباط الصليبي.

يوسف سيكون من أبرز المُتغيّبين عن التشكيلة التونسية في النهائيات المونديالية ولاشك في أن حصوله على هذه الجائزة يشكّل حافزا معنويا جيدا من شأنه أن يُخفّف من أوجاعه ومن حَسرته على عدم المُشاركة في الرحلة الروسية.





سامي حمّاني