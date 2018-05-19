أخبار الأحزاب

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التيار الديمقراطي
اعتبر غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي أنّ حكومة يوسف الشاهد انتهت صلاحيتها وأصبحت حكومة تصريف أعمال وأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد يزداد تأزما نظرا لغياب رؤيا واضحة وبرنامجا واضحا تتبعه الحكومة، وشدّد على أنّ النداء والنهضة مطالبان بإعلان الفشل وعدم التخفي وراء وثيقة قرطاج».
حركة النهضة
استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الأربعاء الفارط سفير العراق الجديد بتونس، السيد ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي بحضور نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، وتناول اللقاء علاقات الأخوة والصداقة بين تونس والعراق وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
آفاق تونس
أفاد كريم الهلالي رئيس المكتب السياسي لآفاق تونس أنّ تونس نجحت في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بإيجابياته وسلبياته وبالرغم من بعض التجاوزات، مضيفا:» لا بد من الوقوف على نتائج الانتخابات البلدية فثلث التونسيين فقط ذهبوا إلى التصويت ومسألة العزوف مسؤولية الجميع، وأغلب الأحزاب لم تعد لديها القدرة للسيطرة على الشارع وتحريكه نظرا لقلة ذات اليد».
الاتحاد الوطني الحر
أكد نبيل السبعي المدير التنفيذي للاتحاد الوطني الحر انّ وثيقة قرطاج 2 جاهزة ومن المنتظر إمضاؤها ثم عرضها وتسليمها إلى لجنة رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج، وأضاف: «اخترنا ترقيم الوثيقة في 86 نقطة بعد أن قمنا بتقليصها نظرا إلى الوقت الضيق المتبقي وهو 20 شهرا، الحكومة التي ستتولى تنفيذ وثيقة قرطاج 2 ستلقى الدعم لأن بعض النقاط تتطلب الدعم التشريعي والقانوني وغيره».
التيار الديمقراطي
اعتبر غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي أنّ حكومة يوسف الشاهد انتهت صلاحيتها وأصبحت حكومة تصريف أعمال وأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد يزداد تأزما نظرا لغياب رؤيا واضحة وبرنامجا واضحا تتبعه الحكومة، وشدّد على أنّ النداء والنهضة مطالبان بإعلان الفشل وعدم التخفي وراء وثيقة قرطاج».
حركة النهضة
استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الأربعاء الفارط سفير العراق الجديد بتونس، السيد ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي بحضور نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، وتناول اللقاء علاقات الأخوة والصداقة بين تونس والعراق وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
آفاق تونس
أفاد كريم الهلالي رئيس المكتب السياسي لآفاق تونس أنّ تونس نجحت في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بإيجابياته وسلبياته وبالرغم من بعض التجاوزات، مضيفا:» لا بد من الوقوف على نتائج الانتخابات البلدية فثلث التونسيين فقط ذهبوا إلى التصويت ومسألة العزوف مسؤولية الجميع، وأغلب الأحزاب لم تعد لديها القدرة للسيطرة على الشارع وتحريكه نظرا لقلة ذات اليد».
الاتحاد الوطني الحر
أكد نبيل السبعي المدير التنفيذي للاتحاد الوطني الحر انّ وثيقة قرطاج 2 جاهزة ومن المنتظر إمضاؤها ثم عرضها وتسليمها إلى لجنة رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج، وأضاف: «اخترنا ترقيم الوثيقة في 86 نقطة بعد أن قمنا بتقليصها نظرا إلى الوقت الضيق المتبقي وهو 20 شهرا، الحكومة التي ستتولى تنفيذ وثيقة قرطاج 2 ستلقى الدعم لأن بعض النقاط تتطلب الدعم التشريعي والقانوني وغيره».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018