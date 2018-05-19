أخبار الأحزاب

التيار الديمقراطي

اعتبر غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي أنّ حكومة يوسف الشاهد انتهت صلاحيتها وأصبحت حكومة تصريف أعمال وأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد يزداد تأزما نظرا لغياب رؤيا واضحة وبرنامجا واضحا تتبعه الحكومة، وشدّد على أنّ النداء والنهضة مطالبان بإعلان الفشل وعدم التخفي وراء وثيقة قرطاج».

حركة النهضة

استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الأربعاء الفارط سفير العراق الجديد بتونس، السيد ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي بحضور نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، وتناول اللقاء علاقات الأخوة والصداقة بين تونس والعراق وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

آفاق تونس

أفاد كريم الهلالي رئيس المكتب السياسي لآفاق تونس أنّ تونس نجحت في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بإيجابياته وسلبياته وبالرغم من بعض التجاوزات، مضيفا:» لا بد من الوقوف على نتائج الانتخابات البلدية فثلث التونسيين فقط ذهبوا إلى التصويت ومسألة العزوف مسؤولية الجميع، وأغلب الأحزاب لم تعد لديها القدرة للسيطرة على الشارع وتحريكه نظرا لقلة ذات اليد».

الاتحاد الوطني الحر

أكد نبيل السبعي المدير التنفيذي للاتحاد الوطني الحر انّ وثيقة قرطاج 2 جاهزة ومن المنتظر إمضاؤها ثم عرضها وتسليمها إلى لجنة رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج، وأضاف: «اخترنا ترقيم الوثيقة في 86 نقطة بعد أن قمنا بتقليصها نظرا إلى الوقت الضيق المتبقي وهو 20 شهرا، الحكومة التي ستتولى تنفيذ وثيقة قرطاج 2 ستلقى الدعم لأن بعض النقاط تتطلب الدعم التشريعي والقانوني وغيره».