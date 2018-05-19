بن يوسف ... مرياح أو المحسني.. الترجي يخطط لانتداب أحد مدافعي المنتخب

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بالتوازي مع مُعالجة ملف الانتدابات والنّظر في وضعيات بعض اللاعبين المُنتهية عقودهم مثل الطالبي والربيع تُوجد عدّة مسائل مُهمّة تتطلّب تدخّلات ناجعة وتحرّكات قوية كما هو الحال بالنسبة إلى «قضية» الحضور الجماهيري.
وتُشير بعض التقديرات إلى أن الخسائر الترجية تُناهز ثلاثة مليارات. وهذه الخسائر الجسيمة ناجمة عن عُقوبة «الويكلو» علاوة على ظاهرة «المُقاطعات» لمقابلات الجمعية احتجاجا من بعض «مجموعات الأحباء» على المُعاملة «القمعية» المُنتهجة من الجهات الأمنية ومن باب التمسّك بمبدأ «الحرية» في «الفيراج» المُغلق إلى أجل غير مُسمّى.
في مهب الريح
تؤكد المعلومات التي بحوزتنا أن العقوبات الإجبارية تارة و»الاختيارية» تارة أخرى رافقتها جملة من «القيود» المفروضة على ترويج الاشتراكات السنوية ليرتفع نزيف الخسائر المالية إلى ثلاثة مليارات أويزيد. وهو مبلغ ضَخم كان بوسعه أن يُساهم في إنعاش الخزينة الترجية وربّما يسمح للجمعية بإبرام صَفقة أوأكثر من العيار الثقيل في هذه الفترة التي يستعدّ فيها النادي لفتح ملف التعزيزات الهادفة إلى تحسين الأداء في المُنافسات القارية.
هذه الأموال المهدورة تفرض على مُختلف الجهات المَعنية وفي مُقدّمتها «مجموعات الأحباء» مراجعة الكثير من الحسابات لتملأ مُستقبلا المدرّجات وتدفع الجمعية نحو الانتصارات في سنة تَتأهّب فيها العائلة الترجية لإقامة احتفالات «أسطورية» بمناسبة المائوية وربّما الاحتفاء كذلك برابطة الإفريقية إن كُتب لها الرّجوع إلى ساحة «باب سويقة».
تحت المجهر
وَضع الترجي كما هو معروف عددا من المدافعين المحليين و»المُحترفين» تحت المجهر قصد «إصطياد» أحدهم بحثا عن الصّلابة المنشودة في المنطقة الخلفية ويبدو أن لاعبنا الدولي الناشط في «داندي يونايتد» الأسكتلندي بلال المحسني سيكون آخر المُلتحقين بقائمة المطلوبين التي تَضمّ كذلك صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) وأيمن بن محمود (الستيدة) علاوة على نجم «السي .آس .آس» والمنتخب ياسين مرياح ولو أنّ شروطه المالية المُجحفة ورغبته الشديدة في خوض مُغامرة أوروبية قد تُعقّد وربّما تُعطّل قُدومه إلى «باب سويقة».
بالتوازي مع مُعالجة ملف الانتدابات والنّظر في وضعيات بعض اللاعبين المُنتهية عقودهم مثل الطالبي والربيع تُوجد عدّة مسائل مُهمّة تتطلّب تدخّلات ناجعة وتحرّكات قوية كما هو الحال بالنسبة إلى «قضية» الحضور الجماهيري.
وتُشير بعض التقديرات إلى أن الخسائر الترجية تُناهز ثلاثة مليارات. وهذه الخسائر الجسيمة ناجمة عن عُقوبة «الويكلو» علاوة على ظاهرة «المُقاطعات» لمقابلات الجمعية احتجاجا من بعض «مجموعات الأحباء» على المُعاملة «القمعية» المُنتهجة من الجهات الأمنية ومن باب التمسّك بمبدأ «الحرية» في «الفيراج» المُغلق إلى أجل غير مُسمّى.
في مهب الريح
تؤكد المعلومات التي بحوزتنا أن العقوبات الإجبارية تارة و»الاختيارية» تارة أخرى رافقتها جملة من «القيود» المفروضة على ترويج الاشتراكات السنوية ليرتفع نزيف الخسائر المالية إلى ثلاثة مليارات أويزيد. وهو مبلغ ضَخم كان بوسعه أن يُساهم في إنعاش الخزينة الترجية وربّما يسمح للجمعية بإبرام صَفقة أوأكثر من العيار الثقيل في هذه الفترة التي يستعدّ فيها النادي لفتح ملف التعزيزات الهادفة إلى تحسين الأداء في المُنافسات القارية.
هذه الأموال المهدورة تفرض على مُختلف الجهات المَعنية وفي مُقدّمتها «مجموعات الأحباء» مراجعة الكثير من الحسابات لتملأ مُستقبلا المدرّجات وتدفع الجمعية نحو الانتصارات في سنة تَتأهّب فيها العائلة الترجية لإقامة احتفالات «أسطورية» بمناسبة المائوية وربّما الاحتفاء كذلك برابطة الإفريقية إن كُتب لها الرّجوع إلى ساحة «باب سويقة».
تحت المجهر
وَضع الترجي كما هو معروف عددا من المدافعين المحليين و»المُحترفين» تحت المجهر قصد «إصطياد» أحدهم بحثا عن الصّلابة المنشودة في المنطقة الخلفية ويبدو أن لاعبنا الدولي الناشط في «داندي يونايتد» الأسكتلندي بلال المحسني سيكون آخر المُلتحقين بقائمة المطلوبين التي تَضمّ كذلك صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) وأيمن بن محمود (الستيدة) علاوة على نجم «السي .آس .آس» والمنتخب ياسين مرياح ولو أنّ شروطه المالية المُجحفة ورغبته الشديدة في خوض مُغامرة أوروبية قد تُعقّد وربّما تُعطّل قُدومه إلى «باب سويقة».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018