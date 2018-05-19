من ذكريات مناضل وطني (157):محمد الكيلاني:القريبــــــون مــن السلطـــــة

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كانت علاقاتي مع كل القريبين من السلطة وباستثناء النقاشات حول تأشيرة الحزب مع وزارة الداخلية التي تدخل فيها منذر الزنايدي والصادق شعبان وباستثناء ذلك البقية كلها كانت لمعالجة مشاكل آنية وخاصة مشاكل اتحاد الطلبة مع سالم المكي بالخصوص الذي كان في علاقة بعاصف اليحياوي باعتباره أمين عام اتحاد الطلبة ولم يطلب أي شيء لنفسه وكذلك الأمر لنوفل الزيادي سواء مع محمد الشرفي أو الصادق شعبان كانت لقاءاتهم حول مشاكل الطلبة وكذلك عز الدين زعتور مع سالم المكي.
رفاقنا في حزب العمال لديهم وهم أن السلطة مفتوحة لكل مار لتتناقش معه وحتى المنصف عاشور عندما أصبح مستشارا لدى الدالي الجازي ساعد اتحاد الطلبة مثلما ساعد الدولة لأنه في علاقة بكلاهما وقد ساعد السلطة لكي لا تدخل في صراع مع الاتحاد كما ساعد الاتحاد على حل مشاكله وقد لعبت دورا في ذلك في علاقة بالمنصف عاشور حيث كنا في «العامل التونسي» معا وكان ممن يعتبرون الكيلاني احد رموز العامل التونسي ويحترمه وأنا أيضا ساعدته على لعب دوره في السلطة وكنت مهتما بنجاحه ولم يكن همي الصراع في البلاد وإنما خدمة البلاد والطلبة.
هم يتصورون أن علاقتي بالسلطة هي علاقة «تدبير راس» أو مثلما قالوا إني اخرج برزم الأموال من الداخلية وكأنها أمي أو أبي وهذا مصدره الجهل السلطة لا تعطي مليما إلا بفواتير وإثباتات وأنا أيضا لا اقبل ذلك، لكن بتلك الأمور الصادرة عن الحالة المرضية أرهقوا المناضلين ودمروا مناضلين آخرين وجعلوهم يتألمون ومنهم نوفل الزيادي وعاصف اليحياوي الذي دمروه رغم انه خلال المفاوضات مع سلطة الإشراف لم يكن قد اختار ذلك الموضع وإنما نحن فعلنا فعاصف ليس عنصرا جماهيريا وإنما وضعناه هناك حماية له وتحدثت عن ذلك سابقا.
اتحاد الطلبة يتطلب عناصر جماهيرية ليكون قادرا على التفاوض وضمان مصالح الطلبة لكن حتى العثرات التي تحصل ليست خيانات وإنما أخطاء ويتم إصلاحها بالعودة إلى رأي الأغلبية والانضباط له.
أخيرا أقول رفاقنا لديهم صورة واهمة عن المفاوضات ولا يوجد إلا المواجهة في أذهانهم كشكل نضالي، وقد نسوا أن السياسة والحرب كر وفر ولم تكن أي منهما يوما خطا متواصلا ومثلما تعلموا سياسة الهجوم عليهم أن يتعلموا سياسة الحوار والتنازل وهاهم حتى في النقابات هم أسوأ المفاوضين ليس لأنهم يطالبون بالأقصى ولكن لأنهم لا يعرفون متى يتراجعون أو يقدمون التنازلات كما لا يعرفون حتى كيف يكونون تحالفا نقابيا ويحمونه من الاختراقات وبالتالي لا يمكنهم أن يقدموا دروسا في النضال او الثورية وحتى في علاقة بالسلطة.
هم أسوأ المفاوضين فالناس الذين هم اقل منهم تمثيلية تمكنوا من التأثير في الحياة السياسية أكثر منهم وحتى في الانتخابات البلدية أن يكونوا كتلة متماسكة ليس ذلك هو الهدف وإنما كيفية التأثير في السلطة وخياراتها او المشاركة فيها أو أخذها وعليهم ان يتعلموا الدروس من حركة النهضة التي أصبحت تقدمية بعد ان كانت سلفية وهي اليوم تقدمية أكثر من الكثير من المحسوبين على اليسار وأنا متأكد انه لو جاؤوا في عهد لينين وعمل معهم السياسة الاقتصادية الجديدة لجاؤوا ضده.
كمثال على ذلك عندما تكون لديهم مشكلة في علاقة بوزارة الداخلية جواز سفر أو ترسيم أو حتى الإيقافات كانوا يتجهون إما لنوفل الزيادي أو إلي أنا وكنا نستغل قنوات الحوار لنساعد ما أمكننا لكن لماذا لا يتوجهون هم ولماذا كانوا يتوجهون لنا؟ هي ازدواجية مطلقة وخاصة في علاقة بنوفل الزيادي كانوا يتصلون به في ابسط الأمور ومن الجميع دون استثناء وكل من قدم لهم خدمات وكل من حل مشاكلهم هم أول من روج حوله تلك الاتهامات.
كانت علاقاتي مع كل القريبين من السلطة وباستثناء النقاشات حول تأشيرة الحزب مع وزارة الداخلية التي تدخل فيها منذر الزنايدي والصادق شعبان وباستثناء ذلك البقية كلها كانت لمعالجة مشاكل آنية وخاصة مشاكل اتحاد الطلبة مع سالم المكي بالخصوص الذي كان في علاقة بعاصف اليحياوي باعتباره أمين عام اتحاد الطلبة ولم يطلب أي شيء لنفسه وكذلك الأمر لنوفل الزيادي سواء مع محمد الشرفي أو الصادق شعبان كانت لقاءاتهم حول مشاكل الطلبة وكذلك عز الدين زعتور مع سالم المكي.
رفاقنا في حزب العمال لديهم وهم أن السلطة مفتوحة لكل مار لتتناقش معه وحتى المنصف عاشور عندما أصبح مستشارا لدى الدالي الجازي ساعد اتحاد الطلبة مثلما ساعد الدولة لأنه في علاقة بكلاهما وقد ساعد السلطة لكي لا تدخل في صراع مع الاتحاد كما ساعد الاتحاد على حل مشاكله وقد لعبت دورا في ذلك في علاقة بالمنصف عاشور حيث كنا في «العامل التونسي» معا وكان ممن يعتبرون الكيلاني احد رموز العامل التونسي ويحترمه وأنا أيضا ساعدته على لعب دوره في السلطة وكنت مهتما بنجاحه ولم يكن همي الصراع في البلاد وإنما خدمة البلاد والطلبة.
هم يتصورون أن علاقتي بالسلطة هي علاقة «تدبير راس» أو مثلما قالوا إني اخرج برزم الأموال من الداخلية وكأنها أمي أو أبي وهذا مصدره الجهل السلطة لا تعطي مليما إلا بفواتير وإثباتات وأنا أيضا لا اقبل ذلك، لكن بتلك الأمور الصادرة عن الحالة المرضية أرهقوا المناضلين ودمروا مناضلين آخرين وجعلوهم يتألمون ومنهم نوفل الزيادي وعاصف اليحياوي الذي دمروه رغم انه خلال المفاوضات مع سلطة الإشراف لم يكن قد اختار ذلك الموضع وإنما نحن فعلنا فعاصف ليس عنصرا جماهيريا وإنما وضعناه هناك حماية له وتحدثت عن ذلك سابقا.
اتحاد الطلبة يتطلب عناصر جماهيرية ليكون قادرا على التفاوض وضمان مصالح الطلبة لكن حتى العثرات التي تحصل ليست خيانات وإنما أخطاء ويتم إصلاحها بالعودة إلى رأي الأغلبية والانضباط له.
أخيرا أقول رفاقنا لديهم صورة واهمة عن المفاوضات ولا يوجد إلا المواجهة في أذهانهم كشكل نضالي، وقد نسوا أن السياسة والحرب كر وفر ولم تكن أي منهما يوما خطا متواصلا ومثلما تعلموا سياسة الهجوم عليهم أن يتعلموا سياسة الحوار والتنازل وهاهم حتى في النقابات هم أسوأ المفاوضين ليس لأنهم يطالبون بالأقصى ولكن لأنهم لا يعرفون متى يتراجعون أو يقدمون التنازلات كما لا يعرفون حتى كيف يكونون تحالفا نقابيا ويحمونه من الاختراقات وبالتالي لا يمكنهم أن يقدموا دروسا في النضال او الثورية وحتى في علاقة بالسلطة.
هم أسوأ المفاوضين فالناس الذين هم اقل منهم تمثيلية تمكنوا من التأثير في الحياة السياسية أكثر منهم وحتى في الانتخابات البلدية أن يكونوا كتلة متماسكة ليس ذلك هو الهدف وإنما كيفية التأثير في السلطة وخياراتها او المشاركة فيها أو أخذها وعليهم ان يتعلموا الدروس من حركة النهضة التي أصبحت تقدمية بعد ان كانت سلفية وهي اليوم تقدمية أكثر من الكثير من المحسوبين على اليسار وأنا متأكد انه لو جاؤوا في عهد لينين وعمل معهم السياسة الاقتصادية الجديدة لجاؤوا ضده.
كمثال على ذلك عندما تكون لديهم مشكلة في علاقة بوزارة الداخلية جواز سفر أو ترسيم أو حتى الإيقافات كانوا يتجهون إما لنوفل الزيادي أو إلي أنا وكنا نستغل قنوات الحوار لنساعد ما أمكننا لكن لماذا لا يتوجهون هم ولماذا كانوا يتوجهون لنا؟ هي ازدواجية مطلقة وخاصة في علاقة بنوفل الزيادي كانوا يتصلون به في ابسط الأمور ومن الجميع دون استثناء وكل من قدم لهم خدمات وكل من حل مشاكلهم هم أول من روج حوله تلك الاتهامات.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018