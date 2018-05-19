أخبار النادي الافريقي.. حجز جواز سفر الجزيري.. ومساع لتسريع بيع أوبوكو

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فوت النادي الإفريقي ليلة أمس الأول في فوز كان في متناوله إلى غاية الوقت البديل عندما تمكن فريق الفيصلي السعودي من اختطاف هدف التعادل في الدقيقة 91..
يشار إلى أن الأحمر والأبيض سيلاقي غدا الوئام الموريتاني المنهزم برباعية كاملة ليلة أمس الأول أمام النجمة اللبناني.
إرهاق ورطوبة
خاض النادي الإفريقي مقابلة ليلة أمس الأول في درجة رطوبة بلغت نسبتها 90% وهو ما جعل حكم المقابلة يمنح متنفسين من الوقت للاعبين في شوطي المقابلة من أجل استنشاق الهواء وشرب الماء.الرطوبة في هذه الفترة تبلغ مستويات قياسية بالمملكة وهو ما ترك أثرا بالغا على لاعبي الإفريقي.
نادي باب الجديد أجرى 3 مقابلات قوية للغاية أمام السي أس أس والنجم الساحلي والفيصلي في غضون 7 أيام دون نسيان تعب التنقل إلى صفاقس والرحلة الطويلة إلى جدة وبالتالي فإن انهياره بدنيا في نهاية لقاء أمس الأول كان متوقعا وما على كمال القلصي إلا البحث عن صيغة للتخلص من هذه الورطة قبل المواجهتين المتبقيتين ليضمن تجاوزه لهذه الدورة التشريحية ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في الدور القادم.
تسريح أوبوكو
كنا قد أشرنا في وقت سابق إلى أن تسريح الغاني نيكولاس أوبوكو للالتحاق بمنتخب بلاده لم يكن خيارا موفقا من الهيئة التسييرية باعتبار أن الترخيص جاء خارج أيام الفيفا.
رحيل أوبوكو افتقده القلصي الذي لم يكن ليضطر للتعويل على سامي الهمامي لو لا غياب مدافعه الغاني الذي يبقى أفضل منه في كل الحالات.
وقد أكد مصدر خاص أن الهيئة ساعية لتسريح اللاعب للاستفادة من عائداته المالية.
تصعيد مع الجزيري
تتجه نية الهيئة التسييرية إلى مقاضاة المدافع فخر الدين الجزيري من أجل الإخلال بالتزاماته وهي خطوة عبّر عنها الناطق الرسمي علي علولو الذي يبدو أنه قد غرر به ليدلي بتصريحات بلا روح.
وفي سياق متصل سألنا مصدرا قانونيا حول مدى وجاهة دعوى الإفريقي – إن تم تقديمها طبعا- فأفادنا بأن الفريق لن يستفيد شيئا باعتبار أن الفيفا تمنح للاعب حرية تقرير مصيره بمجرد حصوله على حكم ابتدائي بالفسخ وهو ما يفسر مثلا توقيع الذوادي للإفريقي هذا الموسم مباشرة بعد حصوله على حكم من لجنة النزاعات ومشاركته مع الفريق خارج آجال الميركاتو رغم أن لجنة الاستئناف لم تفصل في نزاعه مع النجم الساحلي إلا قبل أيام.
ووفق ما سبق فإن دعوى الإفريقي ضد الجزيري بتعلة إخلاله بالتزاماته لن تقود الهيئة التسييرية إلى أية نتيجة ليبقى مصير عودة اللاعب من جديد مرتبطا بما ستنتهي إليه الهيئة الجديدة.
بقي أن نشير إلى أن الهيئة التسييرية قد حجزت جواز سفر الجزيري بالتوازي مع خطوة التقاضي في حركة انفعالية نتيجة تصريحاته التي ورط فيها المسؤولين وكشف فيها تهاونهم وتقصيريهم.
فوت النادي الإفريقي ليلة أمس الأول في فوز كان في متناوله إلى غاية الوقت البديل عندما تمكن فريق الفيصلي السعودي من اختطاف هدف التعادل في الدقيقة 91..
يشار إلى أن الأحمر والأبيض سيلاقي غدا الوئام الموريتاني المنهزم برباعية كاملة ليلة أمس الأول أمام النجمة اللبناني.
إرهاق ورطوبة
خاض النادي الإفريقي مقابلة ليلة أمس الأول في درجة رطوبة بلغت نسبتها 90% وهو ما جعل حكم المقابلة يمنح متنفسين من الوقت للاعبين في شوطي المقابلة من أجل استنشاق الهواء وشرب الماء.الرطوبة في هذه الفترة تبلغ مستويات قياسية بالمملكة وهو ما ترك أثرا بالغا على لاعبي الإفريقي.
نادي باب الجديد أجرى 3 مقابلات قوية للغاية أمام السي أس أس والنجم الساحلي والفيصلي في غضون 7 أيام دون نسيان تعب التنقل إلى صفاقس والرحلة الطويلة إلى جدة وبالتالي فإن انهياره بدنيا في نهاية لقاء أمس الأول كان متوقعا وما على كمال القلصي إلا البحث عن صيغة للتخلص من هذه الورطة قبل المواجهتين المتبقيتين ليضمن تجاوزه لهذه الدورة التشريحية ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في الدور القادم.
تسريح أوبوكو
كنا قد أشرنا في وقت سابق إلى أن تسريح الغاني نيكولاس أوبوكو للالتحاق بمنتخب بلاده لم يكن خيارا موفقا من الهيئة التسييرية باعتبار أن الترخيص جاء خارج أيام الفيفا.
رحيل أوبوكو افتقده القلصي الذي لم يكن ليضطر للتعويل على سامي الهمامي لو لا غياب مدافعه الغاني الذي يبقى أفضل منه في كل الحالات.
وقد أكد مصدر خاص أن الهيئة ساعية لتسريح اللاعب للاستفادة من عائداته المالية.
تصعيد مع الجزيري
تتجه نية الهيئة التسييرية إلى مقاضاة المدافع فخر الدين الجزيري من أجل الإخلال بالتزاماته وهي خطوة عبّر عنها الناطق الرسمي علي علولو الذي يبدو أنه قد غرر به ليدلي بتصريحات بلا روح.
وفي سياق متصل سألنا مصدرا قانونيا حول مدى وجاهة دعوى الإفريقي – إن تم تقديمها طبعا- فأفادنا بأن الفريق لن يستفيد شيئا باعتبار أن الفيفا تمنح للاعب حرية تقرير مصيره بمجرد حصوله على حكم ابتدائي بالفسخ وهو ما يفسر مثلا توقيع الذوادي للإفريقي هذا الموسم مباشرة بعد حصوله على حكم من لجنة النزاعات ومشاركته مع الفريق خارج آجال الميركاتو رغم أن لجنة الاستئناف لم تفصل في نزاعه مع النجم الساحلي إلا قبل أيام.
ووفق ما سبق فإن دعوى الإفريقي ضد الجزيري بتعلة إخلاله بالتزاماته لن تقود الهيئة التسييرية إلى أية نتيجة ليبقى مصير عودة اللاعب من جديد مرتبطا بما ستنتهي إليه الهيئة الجديدة.
بقي أن نشير إلى أن الهيئة التسييرية قد حجزت جواز سفر الجزيري بالتوازي مع خطوة التقاضي في حركة انفعالية نتيجة تصريحاته التي ورط فيها المسؤولين وكشف فيها تهاونهم وتقصيريهم.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018