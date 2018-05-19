متقاعدون في رمضان.. نزيهة صفر المازني .. تجنبــــــــوا اللهفــــــــــة

قالت نزيهة صفر المازني ان رمضان هو شهر العبادة في المقام الاول لذلك احرص الى جانب الصيام على الصلاة وقراءة القران ومن جهة اخرى انا ناشطة صلب المجتمع المدني منذ ما يزيد عن 30 سنة صلب الجمعية التونسية للمتقاعدين لذلك امنح الجمعية جزءا من وقتي خاصة لتنظيم الانشطة الخيرية وتقديم المساعدات لمستحقيها في هذا الشهر الكريم. واضافت انا ام وربة بيت واتولى يوميا الاهتمام بشؤون المنزل واعداد طعام الافطار والسحور وشراء جميع المستلزمات لذلك لا اشعر بمرور الوقت طيلة يوم كامل كما لا يفوتني ان استغل الليل في الصلاة وقراءة القران بعد مشاهدة بعض البرامج التلفزية وتنصح بضرورة اتباع نظام غذائي سليم وتجنب اللهفة والافراط في المصروف فرمضان للعبادة لا للتبذير.

ولم تفوت ضيفتنا الفرصة لتعود بذاكرتها الى مرحلة الصبا حيث راوغت عمتها التي فرضت عليها الصيام وهي صغيرة السن فشربت الماء في غفلة منها ذات يوم حار من ايام رمضان وأُكلت قطعة من البطيخ ولان العمة كانت تحتسب الأجزاء لتكتشف المفطرين قامت الفتاة الصغيرة باقتسام قطعة كبيرة الى جزءين حتى لا يكتشف امرها عند الافطار.