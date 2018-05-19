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يوم السبت 19 ماي 2018
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متقاعدون في رمضان.. نزيهة صفر المازني .. تجنبــــــــوا اللهفــــــــــة
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رمضان الشروق
متقاعدون في رمضان.. نزيهة صفر المازني .. تجنبــــــــوا اللهفــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

قالت نزيهة صفر المازني ان رمضان هو شهر العبادة في المقام الاول لذلك احرص الى جانب الصيام على الصلاة وقراءة القران ومن جهة اخرى انا ناشطة صلب المجتمع المدني منذ ما يزيد عن 30 سنة صلب الجمعية التونسية للمتقاعدين لذلك امنح الجمعية جزءا من وقتي خاصة لتنظيم الانشطة الخيرية وتقديم المساعدات لمستحقيها في هذا الشهر الكريم. واضافت انا ام وربة بيت واتولى يوميا الاهتمام بشؤون المنزل واعداد طعام الافطار والسحور وشراء جميع المستلزمات لذلك لا اشعر بمرور الوقت طيلة يوم كامل كما لا يفوتني ان استغل الليل في الصلاة وقراءة القران بعد مشاهدة بعض البرامج التلفزية وتنصح بضرورة اتباع نظام غذائي سليم وتجنب اللهفة والافراط في المصروف فرمضان للعبادة لا للتبذير.
ولم تفوت ضيفتنا الفرصة لتعود بذاكرتها الى مرحلة الصبا حيث راوغت عمتها التي فرضت عليها الصيام وهي صغيرة السن فشربت الماء في غفلة منها ذات يوم حار من ايام رمضان وأُكلت قطعة من البطيخ ولان العمة كانت تحتسب الأجزاء لتكتشف المفطرين قامت الفتاة الصغيرة باقتسام قطعة كبيرة الى جزءين حتى لا يكتشف امرها عند الافطار.

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رمضان الشروق
متقاعدون في رمضان.. نزيهة صفر المازني .. تجنبــــــــوا اللهفــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

قالت نزيهة صفر المازني ان رمضان هو شهر العبادة في المقام الاول لذلك احرص الى جانب الصيام على الصلاة وقراءة القران ومن جهة اخرى انا ناشطة صلب المجتمع المدني منذ ما يزيد عن 30 سنة صلب الجمعية التونسية للمتقاعدين لذلك امنح الجمعية جزءا من وقتي خاصة لتنظيم الانشطة الخيرية وتقديم المساعدات لمستحقيها في هذا الشهر الكريم. واضافت انا ام وربة بيت واتولى يوميا الاهتمام بشؤون المنزل واعداد طعام الافطار والسحور وشراء جميع المستلزمات لذلك لا اشعر بمرور الوقت طيلة يوم كامل كما لا يفوتني ان استغل الليل في الصلاة وقراءة القران بعد مشاهدة بعض البرامج التلفزية وتنصح بضرورة اتباع نظام غذائي سليم وتجنب اللهفة والافراط في المصروف فرمضان للعبادة لا للتبذير.
ولم تفوت ضيفتنا الفرصة لتعود بذاكرتها الى مرحلة الصبا حيث راوغت عمتها التي فرضت عليها الصيام وهي صغيرة السن فشربت الماء في غفلة منها ذات يوم حار من ايام رمضان وأُكلت قطعة من البطيخ ولان العمة كانت تحتسب الأجزاء لتكتشف المفطرين قامت الفتاة الصغيرة باقتسام قطعة كبيرة الى جزءين حتى لا يكتشف امرها عند الافطار.

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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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