متقاعدون في رمضان.. نزيهة صفر المازني .. تجنبــــــــوا اللهفــــــــــة

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قالت نزيهة صفر المازني ان رمضان هو شهر العبادة في المقام الاول لذلك احرص الى جانب الصيام على الصلاة وقراءة القران ومن جهة اخرى انا ناشطة صلب المجتمع المدني منذ ما يزيد عن 30 سنة صلب الجمعية التونسية للمتقاعدين لذلك امنح الجمعية جزءا من وقتي خاصة لتنظيم الانشطة الخيرية وتقديم المساعدات لمستحقيها في هذا الشهر الكريم. واضافت انا ام وربة بيت واتولى يوميا الاهتمام بشؤون المنزل واعداد طعام الافطار والسحور وشراء جميع المستلزمات لذلك لا اشعر بمرور الوقت طيلة يوم كامل كما لا يفوتني ان استغل الليل في الصلاة وقراءة القران بعد مشاهدة بعض البرامج التلفزية وتنصح بضرورة اتباع نظام غذائي سليم وتجنب اللهفة والافراط في المصروف فرمضان للعبادة لا للتبذير.
ولم تفوت ضيفتنا الفرصة لتعود بذاكرتها الى مرحلة الصبا حيث راوغت عمتها التي فرضت عليها الصيام وهي صغيرة السن فشربت الماء في غفلة منها ذات يوم حار من ايام رمضان وأُكلت قطعة من البطيخ ولان العمة كانت تحتسب الأجزاء لتكتشف المفطرين قامت الفتاة الصغيرة باقتسام قطعة كبيرة الى جزءين حتى لا يكتشف امرها عند الافطار.
قالت نزيهة صفر المازني ان رمضان هو شهر العبادة في المقام الاول لذلك احرص الى جانب الصيام على الصلاة وقراءة القران ومن جهة اخرى انا ناشطة صلب المجتمع المدني منذ ما يزيد عن 30 سنة صلب الجمعية التونسية للمتقاعدين لذلك امنح الجمعية جزءا من وقتي خاصة لتنظيم الانشطة الخيرية وتقديم المساعدات لمستحقيها في هذا الشهر الكريم. واضافت انا ام وربة بيت واتولى يوميا الاهتمام بشؤون المنزل واعداد طعام الافطار والسحور وشراء جميع المستلزمات لذلك لا اشعر بمرور الوقت طيلة يوم كامل كما لا يفوتني ان استغل الليل في الصلاة وقراءة القران بعد مشاهدة بعض البرامج التلفزية وتنصح بضرورة اتباع نظام غذائي سليم وتجنب اللهفة والافراط في المصروف فرمضان للعبادة لا للتبذير.
ولم تفوت ضيفتنا الفرصة لتعود بذاكرتها الى مرحلة الصبا حيث راوغت عمتها التي فرضت عليها الصيام وهي صغيرة السن فشربت الماء في غفلة منها ذات يوم حار من ايام رمضان وأُكلت قطعة من البطيخ ولان العمة كانت تحتسب الأجزاء لتكتشف المفطرين قامت الفتاة الصغيرة باقتسام قطعة كبيرة الى جزءين حتى لا يكتشف امرها عند الافطار.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018