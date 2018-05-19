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يوم السبت 19 ماي 2018
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على مائدة أمك صنافة... اعداد الشاف منال دلاعي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

دبـــــــارة اليوم :
سلاطة مفورة، شربة شعير،
كفتة

سلطة مفورة
المكوّنات:
ـ حبات بطاطاصغيرة الحجم اومتوسطة
ـحبات جزر
ـ زيتون اسود
ـ علبة تون
ـ بيضتان
ـ جبن ابيض
ـ معدنوس
ـ بصل اخضر
ـ جلبانة مفورة اختياري
ـ خل
ـ ملح
ـ زيت الزيتون
ـ موتارد
ـ للتزييين
ـ مايوناز
طريقة التّحضير:
نغسل حبات البطاطا والجزر جيدابدون تقشير ثم نضعها في الماء+ملعقة صغيرة ملح وعندما تنضج نصفيها من الماء ونقشرها.
ثم نقطع دوائر البيض نغليها ونقطعها دوائر نخلط معها قليلا من البصل المقطع وورقات معدنوس مقطع رقيق نضيف حبات الزيتون الاسود وعلبة التون وقطع من الجبن الابيض ثم تضيفين التتبيلة بالخل وزيت الزيتون والموتارد و الملح وتزينين بالمايوناز.
شربة شعير
المكوّنات:
ـ 150 غ شربة (الشعير ذو الحبات الصغيرة المحمص والمنخول )
ـ 500 غ لحم خروف
ـ معدنوس
ـ 50 غ كرفس (كرافس)
ـ 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ـ 1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
ـ 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
ـ نصف ملعقة كبيرة هريسة (اختيارية)
ـ 1 فلفل احمر (اختياري)
ـ ثوم مفروم
طريقة التحضير:
ـ ضعي في القدر الزيت مع اللحم المقطع قطعا صغيرة، البصل والفلفل الأحمر المرحي ثم اضيفي الطماطم ونصف كوب ماء واتركيهم 10 دقائق.
ـ اغسلي الفريك واضيفيها للمرق مع لتر ونصف ماء واتركيها ساعتين مع التحريك حتى لا تلتصق حبات الفريك.
ـ اضيفي بعدها الثوم، الهريسة، الفلفل، الكرفس، المعدنوس واتركيه نصف ساعة اخرى علئ النار
ـ نسكب الخليط في إناء خاص ونقدمه ساخنا مع الليمون.
كفتة
المكونات:
ـ 150 غراماً من اللحم المفروم.
ـ حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.
ـ حبة جزر متوسطة الحجم مفرومة. ملعقة صغيرة من الملح.
ـ نصف ملعقة صغيرة من كلٍ من: الفلفل الأسود المطحون والبهار المشكل.
ـ بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى جوانح.
ـ حبتان من الطماطم المقشرة. ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
ـ عود من القرفة.
ـ حبة بطاطا كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات.
ـ ربع كوب من الزيت.
ـ نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.
ـ ملعقتان كبيرتان من المعدنوس المفروم. فصان من الثوم.
طريقة التحضير:
ـ خلط اللحم المفروم مع البصل والجزر المفروم وكمية البهارات والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير حتى تختلط المكوِّنات جيداً.
ـ تشكيل خليط الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم.
ـ دهن الأصابع بالقليل من الزيت ووضعها في صينية فرن وتحميرها في الفرن مدَّة ربع ساعة.
ـ قلي جوانح البصل في القليل من الزيت في هذه الأثناء حتى يلين.
ـ إضافة الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم وعود القرفة وتتبيلها بالملح والفلفل الأسود، وإضافة القليل من الماء في حال كان الصلصة كثيفة جداً وتركها على نار هادئة حتى تغلي.
ـ قلي مكعبات البطاطا حتى تتحمر.
ـ وضع أصابع الكفتة المحمَّرة في صلصة الطماطم وتركها حتى تعود للغليان، ثمَّ إزالة عود القرفة.
ـ سكب الصلصة مع أصابع الكفتة في صينية فرن، ووضع مكعبَّات البطاطا المحمرة على الوجه وإدخالها إلى الفرن حتى تتحمر جيداً مدَّة عشر دقائق

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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

دبـــــــارة اليوم :
سلاطة مفورة، شربة شعير،
كفتة

سلطة مفورة
المكوّنات:
ـ حبات بطاطاصغيرة الحجم اومتوسطة
ـحبات جزر
ـ زيتون اسود
ـ علبة تون
ـ بيضتان
ـ جبن ابيض
ـ معدنوس
ـ بصل اخضر
ـ جلبانة مفورة اختياري
ـ خل
ـ ملح
ـ زيت الزيتون
ـ موتارد
ـ للتزييين
ـ مايوناز
طريقة التّحضير:
نغسل حبات البطاطا والجزر جيدابدون تقشير ثم نضعها في الماء+ملعقة صغيرة ملح وعندما تنضج نصفيها من الماء ونقشرها.
ثم نقطع دوائر البيض نغليها ونقطعها دوائر نخلط معها قليلا من البصل المقطع وورقات معدنوس مقطع رقيق نضيف حبات الزيتون الاسود وعلبة التون وقطع من الجبن الابيض ثم تضيفين التتبيلة بالخل وزيت الزيتون والموتارد و الملح وتزينين بالمايوناز.
شربة شعير
المكوّنات:
ـ 150 غ شربة (الشعير ذو الحبات الصغيرة المحمص والمنخول )
ـ 500 غ لحم خروف
ـ معدنوس
ـ 50 غ كرفس (كرافس)
ـ 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ـ 1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
ـ 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
ـ نصف ملعقة كبيرة هريسة (اختيارية)
ـ 1 فلفل احمر (اختياري)
ـ ثوم مفروم
طريقة التحضير:
ـ ضعي في القدر الزيت مع اللحم المقطع قطعا صغيرة، البصل والفلفل الأحمر المرحي ثم اضيفي الطماطم ونصف كوب ماء واتركيهم 10 دقائق.
ـ اغسلي الفريك واضيفيها للمرق مع لتر ونصف ماء واتركيها ساعتين مع التحريك حتى لا تلتصق حبات الفريك.
ـ اضيفي بعدها الثوم، الهريسة، الفلفل، الكرفس، المعدنوس واتركيه نصف ساعة اخرى علئ النار
ـ نسكب الخليط في إناء خاص ونقدمه ساخنا مع الليمون.
كفتة
المكونات:
ـ 150 غراماً من اللحم المفروم.
ـ حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.
ـ حبة جزر متوسطة الحجم مفرومة. ملعقة صغيرة من الملح.
ـ نصف ملعقة صغيرة من كلٍ من: الفلفل الأسود المطحون والبهار المشكل.
ـ بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى جوانح.
ـ حبتان من الطماطم المقشرة. ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
ـ عود من القرفة.
ـ حبة بطاطا كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات.
ـ ربع كوب من الزيت.
ـ نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.
ـ ملعقتان كبيرتان من المعدنوس المفروم. فصان من الثوم.
طريقة التحضير:
ـ خلط اللحم المفروم مع البصل والجزر المفروم وكمية البهارات والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير حتى تختلط المكوِّنات جيداً.
ـ تشكيل خليط الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم.
ـ دهن الأصابع بالقليل من الزيت ووضعها في صينية فرن وتحميرها في الفرن مدَّة ربع ساعة.
ـ قلي جوانح البصل في القليل من الزيت في هذه الأثناء حتى يلين.
ـ إضافة الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم وعود القرفة وتتبيلها بالملح والفلفل الأسود، وإضافة القليل من الماء في حال كان الصلصة كثيفة جداً وتركها على نار هادئة حتى تغلي.
ـ قلي مكعبات البطاطا حتى تتحمر.
ـ وضع أصابع الكفتة المحمَّرة في صلصة الطماطم وتركها حتى تعود للغليان، ثمَّ إزالة عود القرفة.
ـ سكب الصلصة مع أصابع الكفتة في صينية فرن، ووضع مكعبَّات البطاطا المحمرة على الوجه وإدخالها إلى الفرن حتى تتحمر جيداً مدَّة عشر دقائق

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