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يوم السبت 19 ماي 2018
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رمضان سياسي:خولة بن عائشة (نائب من كتلة الحرة لمشروع تونس):رمضان مناسبة للم الشمل العائلة وللعمل
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السياسي
رمضان سياسي:خولة بن عائشة (نائب من كتلة الحرة لمشروع تونس):رمضان مناسبة للم الشمل العائلة وللعمل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

يستضيف اليوم ركن «رمضان سياسي» القيادية الشابّة الناجحة في حزب حركة مشروع تونس خولة بن عائشة والنائب في كتلته البرلمانية حيث نتقاسم معها اليوم الأجواء الحميمية لشهر رمضان المعظم.
واستهلت خولة بن عائشة حديثها «للشروق» بالتشديد على أن رمضان علاوة على انه شهر فضيل هو مناسبة للم شمل العائلة خاصة وأن هذا الجانب كانت محرومة منه بحكم إقامتها في فرنسا، وهو مناسبة ايضا في رأيها للتزاور بين الاصدقاء والاحبة سيما وأن الشهر الكريم تقريبا يوحد توقيت اعمال الجميع.
وتقضي خولة بن عائشة يومها بشكل عادي خاصة وان مجلس نواب الشعب يواصل عمله بطريقة عادية بين أشغال لجانه وجلساتها العامة بما يعني ان نسق العمل يحافظ على وتيرته مع تغيير في أوقات العمل، وتشدد محدثتنا على إبراز قيمة العمل خلال الشهر الكريم حيث قالت: «أنا نؤمن انو رمضان لازم يكون شهر عمل ومافماش داعي انو نتقاعسو فيه ولا نأجلو خدمتنا ولا غيرو...».
وبنفس التلقائية والصراحة التي عهدناها على محدثتنا تنقل لنا خولة بن عائشة علاقتها المنقطعة بالمطبخ حيث قالت:«حقيقة لست من هواة المطبخ ولا الطبخ وربي يفضلي والدتي وعمتي (كل مرة نشق الفطر بحذا وحدة منهم حسب رزنامة العمل)، الحق مدللينا وما يخليو ما يصنفو...».
وقالت بن عائشة بأنه ليس لها شهوات خاصة في رمضان حيث ردت ضاحكة:«نؤمن بمقولة لي يشتهي شهوة يديرها في عشاه وبما أني لا اطبخ فاني نقبل كل ما يطبخ لي»، مضيفة بأنها ليست من هواة التلفاز والمسلسلات على الاطلاق لا في شهر رمضان ولا في باقي ايام السنة قائلة: «لا احب مطلقا هذه التبعية والتقيد بمتابعة برنامج أو مسلسل معين ، ومنذ أربع سنوات ونحن نقضي معظم سهراتنا في رحاب المجلس لمناقشة مشاريع قوانين معروضة على اللجان ... وان لم يكن ذلك فأنا أميل اكثر الى الخروج أو التنزه او قضاء السهرة مع العائلة والأصدقاء...».

أشرف الرياحي
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السياسي
رمضان سياسي:خولة بن عائشة (نائب من كتلة الحرة لمشروع تونس):رمضان مناسبة للم الشمل العائلة وللعمل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

يستضيف اليوم ركن «رمضان سياسي» القيادية الشابّة الناجحة في حزب حركة مشروع تونس خولة بن عائشة والنائب في كتلته البرلمانية حيث نتقاسم معها اليوم الأجواء الحميمية لشهر رمضان المعظم.
واستهلت خولة بن عائشة حديثها «للشروق» بالتشديد على أن رمضان علاوة على انه شهر فضيل هو مناسبة للم شمل العائلة خاصة وأن هذا الجانب كانت محرومة منه بحكم إقامتها في فرنسا، وهو مناسبة ايضا في رأيها للتزاور بين الاصدقاء والاحبة سيما وأن الشهر الكريم تقريبا يوحد توقيت اعمال الجميع.
وتقضي خولة بن عائشة يومها بشكل عادي خاصة وان مجلس نواب الشعب يواصل عمله بطريقة عادية بين أشغال لجانه وجلساتها العامة بما يعني ان نسق العمل يحافظ على وتيرته مع تغيير في أوقات العمل، وتشدد محدثتنا على إبراز قيمة العمل خلال الشهر الكريم حيث قالت: «أنا نؤمن انو رمضان لازم يكون شهر عمل ومافماش داعي انو نتقاعسو فيه ولا نأجلو خدمتنا ولا غيرو...».
وبنفس التلقائية والصراحة التي عهدناها على محدثتنا تنقل لنا خولة بن عائشة علاقتها المنقطعة بالمطبخ حيث قالت:«حقيقة لست من هواة المطبخ ولا الطبخ وربي يفضلي والدتي وعمتي (كل مرة نشق الفطر بحذا وحدة منهم حسب رزنامة العمل)، الحق مدللينا وما يخليو ما يصنفو...».
وقالت بن عائشة بأنه ليس لها شهوات خاصة في رمضان حيث ردت ضاحكة:«نؤمن بمقولة لي يشتهي شهوة يديرها في عشاه وبما أني لا اطبخ فاني نقبل كل ما يطبخ لي»، مضيفة بأنها ليست من هواة التلفاز والمسلسلات على الاطلاق لا في شهر رمضان ولا في باقي ايام السنة قائلة: «لا احب مطلقا هذه التبعية والتقيد بمتابعة برنامج أو مسلسل معين ، ومنذ أربع سنوات ونحن نقضي معظم سهراتنا في رحاب المجلس لمناقشة مشاريع قوانين معروضة على اللجان ... وان لم يكن ذلك فأنا أميل اكثر الى الخروج أو التنزه او قضاء السهرة مع العائلة والأصدقاء...».

أشرف الرياحي
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
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