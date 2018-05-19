رمضان سياسي:خولة بن عائشة (نائب من كتلة الحرة لمشروع تونس):رمضان مناسبة للم الشمل العائلة وللعمل

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يستضيف اليوم ركن «رمضان سياسي» القيادية الشابّة الناجحة في حزب حركة مشروع تونس خولة بن عائشة والنائب في كتلته البرلمانية حيث نتقاسم معها اليوم الأجواء الحميمية لشهر رمضان المعظم.
واستهلت خولة بن عائشة حديثها «للشروق» بالتشديد على أن رمضان علاوة على انه شهر فضيل هو مناسبة للم شمل العائلة خاصة وأن هذا الجانب كانت محرومة منه بحكم إقامتها في فرنسا، وهو مناسبة ايضا في رأيها للتزاور بين الاصدقاء والاحبة سيما وأن الشهر الكريم تقريبا يوحد توقيت اعمال الجميع.
وتقضي خولة بن عائشة يومها بشكل عادي خاصة وان مجلس نواب الشعب يواصل عمله بطريقة عادية بين أشغال لجانه وجلساتها العامة بما يعني ان نسق العمل يحافظ على وتيرته مع تغيير في أوقات العمل، وتشدد محدثتنا على إبراز قيمة العمل خلال الشهر الكريم حيث قالت: «أنا نؤمن انو رمضان لازم يكون شهر عمل ومافماش داعي انو نتقاعسو فيه ولا نأجلو خدمتنا ولا غيرو...».
وبنفس التلقائية والصراحة التي عهدناها على محدثتنا تنقل لنا خولة بن عائشة علاقتها المنقطعة بالمطبخ حيث قالت:«حقيقة لست من هواة المطبخ ولا الطبخ وربي يفضلي والدتي وعمتي (كل مرة نشق الفطر بحذا وحدة منهم حسب رزنامة العمل)، الحق مدللينا وما يخليو ما يصنفو...».
وقالت بن عائشة بأنه ليس لها شهوات خاصة في رمضان حيث ردت ضاحكة:«نؤمن بمقولة لي يشتهي شهوة يديرها في عشاه وبما أني لا اطبخ فاني نقبل كل ما يطبخ لي»، مضيفة بأنها ليست من هواة التلفاز والمسلسلات على الاطلاق لا في شهر رمضان ولا في باقي ايام السنة قائلة: «لا احب مطلقا هذه التبعية والتقيد بمتابعة برنامج أو مسلسل معين ، ومنذ أربع سنوات ونحن نقضي معظم سهراتنا في رحاب المجلس لمناقشة مشاريع قوانين معروضة على اللجان ... وان لم يكن ذلك فأنا أميل اكثر الى الخروج أو التنزه او قضاء السهرة مع العائلة والأصدقاء...».
يستضيف اليوم ركن «رمضان سياسي» القيادية الشابّة الناجحة في حزب حركة مشروع تونس خولة بن عائشة والنائب في كتلته البرلمانية حيث نتقاسم معها اليوم الأجواء الحميمية لشهر رمضان المعظم.
واستهلت خولة بن عائشة حديثها «للشروق» بالتشديد على أن رمضان علاوة على انه شهر فضيل هو مناسبة للم شمل العائلة خاصة وأن هذا الجانب كانت محرومة منه بحكم إقامتها في فرنسا، وهو مناسبة ايضا في رأيها للتزاور بين الاصدقاء والاحبة سيما وأن الشهر الكريم تقريبا يوحد توقيت اعمال الجميع.
وتقضي خولة بن عائشة يومها بشكل عادي خاصة وان مجلس نواب الشعب يواصل عمله بطريقة عادية بين أشغال لجانه وجلساتها العامة بما يعني ان نسق العمل يحافظ على وتيرته مع تغيير في أوقات العمل، وتشدد محدثتنا على إبراز قيمة العمل خلال الشهر الكريم حيث قالت: «أنا نؤمن انو رمضان لازم يكون شهر عمل ومافماش داعي انو نتقاعسو فيه ولا نأجلو خدمتنا ولا غيرو...».
وبنفس التلقائية والصراحة التي عهدناها على محدثتنا تنقل لنا خولة بن عائشة علاقتها المنقطعة بالمطبخ حيث قالت:«حقيقة لست من هواة المطبخ ولا الطبخ وربي يفضلي والدتي وعمتي (كل مرة نشق الفطر بحذا وحدة منهم حسب رزنامة العمل)، الحق مدللينا وما يخليو ما يصنفو...».
وقالت بن عائشة بأنه ليس لها شهوات خاصة في رمضان حيث ردت ضاحكة:«نؤمن بمقولة لي يشتهي شهوة يديرها في عشاه وبما أني لا اطبخ فاني نقبل كل ما يطبخ لي»، مضيفة بأنها ليست من هواة التلفاز والمسلسلات على الاطلاق لا في شهر رمضان ولا في باقي ايام السنة قائلة: «لا احب مطلقا هذه التبعية والتقيد بمتابعة برنامج أو مسلسل معين ، ومنذ أربع سنوات ونحن نقضي معظم سهراتنا في رحاب المجلس لمناقشة مشاريع قوانين معروضة على اللجان ... وان لم يكن ذلك فأنا أميل اكثر الى الخروج أو التنزه او قضاء السهرة مع العائلة والأصدقاء...».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018