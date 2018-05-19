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يوم السبت 19 ماي 2018
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أسرار التمر .. مضاد للالتهاب ويحارب الامساك
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رمضان الشروق
أسرار التمر .. مضاد للالتهاب ويحارب الامساك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تساعد المكونات المتوفرة في التمر على محاربة مشكلة الإمساك، ويعتبر تناول 3 حبات من التمر يومياً مفيداً للغاية. ويعمل التمر على تنظيم دقات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم، فمعدن البوتاسيوم المتوفر بداخله يقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالقلب. ويحتوي التمر على موادّ مضادّة للتأكسد، ويتحلّى بخصائص مضادّة للالتهابات، يمكن أن تساعد على التخفيف من التهاب وألم المفاصل. ويعتبر التمر من العناصر الغذائية المغذية والمفيدة جداً. يحبذ تناوله بكميّات معتدلة يومياً ( نحو 3 -5 حبات في اليوم) للحصول أيضاً على النكهة اللذيذة، التي تغنيك عن تناول بعض أنواع الحلويات الدسمة خلال شهر رمضان

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رمضان الشروق
أسرار التمر .. مضاد للالتهاب ويحارب الامساك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تساعد المكونات المتوفرة في التمر على محاربة مشكلة الإمساك، ويعتبر تناول 3 حبات من التمر يومياً مفيداً للغاية. ويعمل التمر على تنظيم دقات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم، فمعدن البوتاسيوم المتوفر بداخله يقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالقلب. ويحتوي التمر على موادّ مضادّة للتأكسد، ويتحلّى بخصائص مضادّة للالتهابات، يمكن أن تساعد على التخفيف من التهاب وألم المفاصل. ويعتبر التمر من العناصر الغذائية المغذية والمفيدة جداً. يحبذ تناوله بكميّات معتدلة يومياً ( نحو 3 -5 حبات في اليوم) للحصول أيضاً على النكهة اللذيذة، التي تغنيك عن تناول بعض أنواع الحلويات الدسمة خلال شهر رمضان

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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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في السيرة النبوية ... رسول الله في شبابه
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان الشباب في مكة يلهون ويعبثون، أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يعمل ولا يتكاسل؛ يرعى الأغنام طوال النهار،...
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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