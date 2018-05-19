أسرار التمر .. مضاد للالتهاب ويحارب الامساك

تساعد المكونات المتوفرة في التمر على محاربة مشكلة الإمساك، ويعتبر تناول 3 حبات من التمر يومياً مفيداً للغاية. ويعمل التمر على تنظيم دقات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم، فمعدن البوتاسيوم المتوفر بداخله يقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالقلب. ويحتوي التمر على موادّ مضادّة للتأكسد، ويتحلّى بخصائص مضادّة للالتهابات، يمكن أن تساعد على التخفيف من التهاب وألم المفاصل. ويعتبر التمر من العناصر الغذائية المغذية والمفيدة جداً. يحبذ تناوله بكميّات معتدلة يومياً ( نحو 3 -5 حبات في اليوم) للحصول أيضاً على النكهة اللذيذة، التي تغنيك عن تناول بعض أنواع الحلويات الدسمة خلال شهر رمضان