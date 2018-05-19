أكلة السحور.. احرص على تناول الخضر

ما تأكله في السحور يحدد مستوى نشاطك في رمضان. تناول بعض الاطعمة و تجنب أطعمة أخرى يزيد من قدرة تحملك للصيام والعطش. إليك هذه النصائح لسحور صحي:

- تناول مصدر غني بالبروتين مثل بيض، جبنة، زبادي، فول. إحرص أن تكون خالية من الدسم حتى لا تستهلك دهون غير مرغوبة. تجنب الأطعمة المحضرة بكثير من الزيت أو المقلية. قلل من المعجنات أو مناقيش لانها مشبعة بالسعرات الحرارية و قد تزيد إحساسك بالجوع خلال النهار.

- ابتعد عن الحلويات و العصائر لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. و تؤدي الى ارتفاع حاد و سريع للسكر في الدم مما يؤدي الى الإحساس بالجوع و يزيد من استهلاكك للوحدات الحرارية.

- احرص على تناول الخضر و فواكه ذلك يؤخر الجوع و العطش لكونها غنية بالماء و الألياف. يمكن تناول 3 حبات تمر عند السحور لانه غني بألياف .