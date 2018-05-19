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يوم السبت 19 ماي 2018
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أكلة السحور.. احرص على تناول الخضر
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شروق الجهات
أكلة السحور.. احرص على تناول الخضر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

ما تأكله في السحور يحدد مستوى نشاطك في رمضان. تناول بعض الاطعمة و تجنب أطعمة أخرى يزيد من قدرة تحملك للصيام والعطش. إليك هذه النصائح لسحور صحي:
- تناول مصدر غني بالبروتين مثل بيض، جبنة، زبادي، فول. إحرص أن تكون خالية من الدسم حتى لا تستهلك دهون غير مرغوبة. تجنب الأطعمة المحضرة بكثير من الزيت أو المقلية. قلل من المعجنات أو مناقيش لانها مشبعة بالسعرات الحرارية و قد تزيد إحساسك بالجوع خلال النهار.
- ابتعد عن الحلويات و العصائر لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. و تؤدي الى ارتفاع حاد و سريع للسكر في الدم مما يؤدي الى الإحساس بالجوع و يزيد من استهلاكك للوحدات الحرارية.
- احرص على تناول الخضر و فواكه ذلك يؤخر الجوع و العطش لكونها غنية بالماء و الألياف. يمكن تناول 3 حبات تمر عند السحور لانه غني بألياف .

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أكلة السحور.. احرص على تناول الخضر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

ما تأكله في السحور يحدد مستوى نشاطك في رمضان. تناول بعض الاطعمة و تجنب أطعمة أخرى يزيد من قدرة تحملك للصيام والعطش. إليك هذه النصائح لسحور صحي:
- تناول مصدر غني بالبروتين مثل بيض، جبنة، زبادي، فول. إحرص أن تكون خالية من الدسم حتى لا تستهلك دهون غير مرغوبة. تجنب الأطعمة المحضرة بكثير من الزيت أو المقلية. قلل من المعجنات أو مناقيش لانها مشبعة بالسعرات الحرارية و قد تزيد إحساسك بالجوع خلال النهار.
- ابتعد عن الحلويات و العصائر لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. و تؤدي الى ارتفاع حاد و سريع للسكر في الدم مما يؤدي الى الإحساس بالجوع و يزيد من استهلاكك للوحدات الحرارية.
- احرص على تناول الخضر و فواكه ذلك يؤخر الجوع و العطش لكونها غنية بالماء و الألياف. يمكن تناول 3 حبات تمر عند السحور لانه غني بألياف .

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أكلة السحور.. احرص على تناول الخضر
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2018، هي محور الجلسة التي أشرف عليها والي بن عروس، السيد عبد اللطيف...
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19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
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