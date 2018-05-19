المكتب التنفيذي لحركة النهضة:استعراض تقرير حول أعمال لجنة وثيقة قرطاج

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تونس ـ الشروق:
استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له أمس ما تعرض له القيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي من استفزاز ومحاولة اعتداء اثناء مشاركته في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واعتبر المكتب التنفيذي ان من قاموا بتلك الممارسات عناصر لا مسؤولة ومعادية لمبادئ الحرية والديمقراطية. كما استعرض المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء بإشراف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد وبالتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمجزرة التي ارتكبت على حدود قطاع غزة.
وجدد المكتب حرص حركة النهضة على ان تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسوية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة، لتتوفر لها مقومات النجاعة والتجانس والفاعلية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالآمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين.
وأعلن المكتب التنفيذي ان الحزب سيعمل على تكوين وتدريب الفائزين على قائماته للرفع من قدراتهم في مجالات التسيير والإدارة والحوكمة المحلية.
ومن جهة أخرى استعرض المكتب تقريرا حول نتائج جلسة الخبراء التي انعقدت أخيرا ودقق النظر في الوثيقة النهائية المزمع عرضها عَلى اجتماع الرؤساء في قادم الأيام، ضمن رؤية تراعي أولويات الإصلاح وتزيد من فاعلية ونجاعة كل مؤسسات الدولة.
وفي اتجاه آخر هنأت حركة النهضة التونسيات والتونسيين والأمة الإسلامية بحلول الشهر الكريم، مؤملة ان يكون شهر عمل واجتهاد وعطاء يعكس قيم ديننا الحنيف ومراميه الإنسانية العظيمة ويشيد بكل مظاهر التضامن والتكافل والتراحم التي تشهدها البلاد، وبمناسبة اجتياز الامتحانات والمناظرات الوطنية، قال المكتب التنفيذي لحركة النهضة «تشدّ حركة النهضة على أيدي أبنائنا من التلاميذ والطلبة وترجو لهم فائق النجاح وتتوجه بالشكر والتحية للأسرة التربويّة الموسّعة».
تونس ـ الشروق:
استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له أمس ما تعرض له القيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي من استفزاز ومحاولة اعتداء اثناء مشاركته في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واعتبر المكتب التنفيذي ان من قاموا بتلك الممارسات عناصر لا مسؤولة ومعادية لمبادئ الحرية والديمقراطية. كما استعرض المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء بإشراف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد وبالتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمجزرة التي ارتكبت على حدود قطاع غزة.
وجدد المكتب حرص حركة النهضة على ان تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسوية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة، لتتوفر لها مقومات النجاعة والتجانس والفاعلية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالآمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين.
وأعلن المكتب التنفيذي ان الحزب سيعمل على تكوين وتدريب الفائزين على قائماته للرفع من قدراتهم في مجالات التسيير والإدارة والحوكمة المحلية.
ومن جهة أخرى استعرض المكتب تقريرا حول نتائج جلسة الخبراء التي انعقدت أخيرا ودقق النظر في الوثيقة النهائية المزمع عرضها عَلى اجتماع الرؤساء في قادم الأيام، ضمن رؤية تراعي أولويات الإصلاح وتزيد من فاعلية ونجاعة كل مؤسسات الدولة.
وفي اتجاه آخر هنأت حركة النهضة التونسيات والتونسيين والأمة الإسلامية بحلول الشهر الكريم، مؤملة ان يكون شهر عمل واجتهاد وعطاء يعكس قيم ديننا الحنيف ومراميه الإنسانية العظيمة ويشيد بكل مظاهر التضامن والتكافل والتراحم التي تشهدها البلاد، وبمناسبة اجتياز الامتحانات والمناظرات الوطنية، قال المكتب التنفيذي لحركة النهضة «تشدّ حركة النهضة على أيدي أبنائنا من التلاميذ والطلبة وترجو لهم فائق النجاح وتتوجه بالشكر والتحية للأسرة التربويّة الموسّعة».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018