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يوم السبت 19 ماي 2018
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المكتب التنفيذي لحركة النهضة:استعراض تقرير حول أعمال لجنة وثيقة قرطاج
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السياسي
المكتب التنفيذي لحركة النهضة:استعراض تقرير حول أعمال لجنة وثيقة قرطاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له أمس ما تعرض له القيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي من استفزاز ومحاولة اعتداء اثناء مشاركته في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واعتبر المكتب التنفيذي ان من قاموا بتلك الممارسات عناصر لا مسؤولة ومعادية لمبادئ الحرية والديمقراطية. كما استعرض المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء بإشراف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد وبالتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمجزرة التي ارتكبت على حدود قطاع غزة.
وجدد المكتب حرص حركة النهضة على ان تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسوية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة، لتتوفر لها مقومات النجاعة والتجانس والفاعلية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالآمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين.
وأعلن المكتب التنفيذي ان الحزب سيعمل على تكوين وتدريب الفائزين على قائماته للرفع من قدراتهم في مجالات التسيير والإدارة والحوكمة المحلية.
ومن جهة أخرى استعرض المكتب تقريرا حول نتائج جلسة الخبراء التي انعقدت أخيرا ودقق النظر في الوثيقة النهائية المزمع عرضها عَلى اجتماع الرؤساء في قادم الأيام، ضمن رؤية تراعي أولويات الإصلاح وتزيد من فاعلية ونجاعة كل مؤسسات الدولة.
وفي اتجاه آخر هنأت حركة النهضة التونسيات والتونسيين والأمة الإسلامية بحلول الشهر الكريم، مؤملة ان يكون شهر عمل واجتهاد وعطاء يعكس قيم ديننا الحنيف ومراميه الإنسانية العظيمة ويشيد بكل مظاهر التضامن والتكافل والتراحم التي تشهدها البلاد، وبمناسبة اجتياز الامتحانات والمناظرات الوطنية، قال المكتب التنفيذي لحركة النهضة «تشدّ حركة النهضة على أيدي أبنائنا من التلاميذ والطلبة وترجو لهم فائق النجاح وتتوجه بالشكر والتحية للأسرة التربويّة الموسّعة».

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السياسي
المكتب التنفيذي لحركة النهضة:استعراض تقرير حول أعمال لجنة وثيقة قرطاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له أمس ما تعرض له القيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي من استفزاز ومحاولة اعتداء اثناء مشاركته في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واعتبر المكتب التنفيذي ان من قاموا بتلك الممارسات عناصر لا مسؤولة ومعادية لمبادئ الحرية والديمقراطية. كما استعرض المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء بإشراف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد وبالتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمجزرة التي ارتكبت على حدود قطاع غزة.
وجدد المكتب حرص حركة النهضة على ان تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسوية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة، لتتوفر لها مقومات النجاعة والتجانس والفاعلية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالآمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين.
وأعلن المكتب التنفيذي ان الحزب سيعمل على تكوين وتدريب الفائزين على قائماته للرفع من قدراتهم في مجالات التسيير والإدارة والحوكمة المحلية.
ومن جهة أخرى استعرض المكتب تقريرا حول نتائج جلسة الخبراء التي انعقدت أخيرا ودقق النظر في الوثيقة النهائية المزمع عرضها عَلى اجتماع الرؤساء في قادم الأيام، ضمن رؤية تراعي أولويات الإصلاح وتزيد من فاعلية ونجاعة كل مؤسسات الدولة.
وفي اتجاه آخر هنأت حركة النهضة التونسيات والتونسيين والأمة الإسلامية بحلول الشهر الكريم، مؤملة ان يكون شهر عمل واجتهاد وعطاء يعكس قيم ديننا الحنيف ومراميه الإنسانية العظيمة ويشيد بكل مظاهر التضامن والتكافل والتراحم التي تشهدها البلاد، وبمناسبة اجتياز الامتحانات والمناظرات الوطنية، قال المكتب التنفيذي لحركة النهضة «تشدّ حركة النهضة على أيدي أبنائنا من التلاميذ والطلبة وترجو لهم فائق النجاح وتتوجه بالشكر والتحية للأسرة التربويّة الموسّعة».

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