كيف تواجه ارتفاع ضغط الدم في رمضان؟

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(الشروق) ـ مكتب الساحل:
قدمت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين جملة من التوصيات تهم مرضى ارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان بما أن حالات أغلبهم تتطلب علاجا منتظما، ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية التي تُسبب أمراض القلب والشرايين.
وتم ضبط هذه التوصيات بناء على دراسة أخذت في الاعتبار نسبة الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والتي قدرت بـ 30,6 % سنة 2012 وهو ما يستوجب على كل مريض يعاني ارتفاع ضغط الدم أن يراجع طبيبه للحصول على ترخيص للصيام وعلى توزيع جديد وتنظيم لمواعيد تناول الأدوية.
وحذرت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين من مغبة الصوم وخاصة لدى المرضى الذين لا يراقبون ضغط الدم باستمرار لما ينجر عنه من مخاطر مختلفة تحدث أثناء الصوم مثل الجلطة الدماغية والجلطة القلبية والفشل الكلوي.
الصيام فرصة جيدة
وعرضت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية بمناسبة شهر رمضان الكريم جملة من التوصيات التي يجب اتباعها في حالة الصيام المسموح به لبعض مرضى ارتفاع ضغط الدم حتى لا يتأزم الوضع الصحي للمريض.
كما أكدت مجموعة عمل الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية أن شهر الصيام يمكن أن يمثل فرصة جيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم حيث يمكّن من توازن أفضل في ضغط الدم، واتباع نظام غذائي صحي وتجنب الأكلات الدهنية والمالحة.
وفي هذا الصدد قدمت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية بعض التوصيات فيما يتعلق بمرض ارتفاع ضغط الدم ومنها:
ينصح بالرعاية الطبية الفردية لكل مريض يجب استشارة الطبيب المباشر قبل حلول شهر رمضان حتى يتمكن من فحص المريض وتحديد جرعات الدواء اللازمة.
- وضع تعليم علاجي للمرضى واحترام القواعد الصحية والغذائية وتعديل نمط الحياة.
- تجنب مدرات البول خاصة أثناء الصوم في فصل الصيف ينصح بالدواء طويل المفعول
- على المريض أن يكون على بينة من مختلف الآثار الجانبية التي قد تحدث بسبب الصوم ويكون على اتصال دائم مع طبيبه وتتمثل الأعراض في التشنجات والصداع الشديد والقيء وفقدان الوعي والغيبوبة أو نزيف حاد في الدماغ.
- لا يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم أداء فريضة الصوم قبل موازنة ضغطهم
- يجب أن يفطر كل مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم المستوجب لحقن الأدوية الوريدية
وبينت مجموعة عمل الجمعية أن الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تحدث خلال شهر الصيام ليست بالضرورة في علاقة سببية مع ارتفاع ضغط الدم ولكن يمكن ربطها مباشرة بالصيام ولذلك يجب على المريض أن يعلم طبيبه بكل التغيرات التي تطرأ على صحته حتى يقرر بمفرده طريقة العلاج المثلى.
وتأتي هذه التوصيات بمناسبة احتفال الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم تحت شعار "معا نتحكم في ارتفاع ضغط الدم" والذي يوافق 17 ماي من كل سنة.
(الشروق) ـ مكتب الساحل:
قدمت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين جملة من التوصيات تهم مرضى ارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان بما أن حالات أغلبهم تتطلب علاجا منتظما، ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية التي تُسبب أمراض القلب والشرايين.
وتم ضبط هذه التوصيات بناء على دراسة أخذت في الاعتبار نسبة الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والتي قدرت بـ 30,6 % سنة 2012 وهو ما يستوجب على كل مريض يعاني ارتفاع ضغط الدم أن يراجع طبيبه للحصول على ترخيص للصيام وعلى توزيع جديد وتنظيم لمواعيد تناول الأدوية.
وحذرت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين من مغبة الصوم وخاصة لدى المرضى الذين لا يراقبون ضغط الدم باستمرار لما ينجر عنه من مخاطر مختلفة تحدث أثناء الصوم مثل الجلطة الدماغية والجلطة القلبية والفشل الكلوي.
الصيام فرصة جيدة
وعرضت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية بمناسبة شهر رمضان الكريم جملة من التوصيات التي يجب اتباعها في حالة الصيام المسموح به لبعض مرضى ارتفاع ضغط الدم حتى لا يتأزم الوضع الصحي للمريض.
كما أكدت مجموعة عمل الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية أن شهر الصيام يمكن أن يمثل فرصة جيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم حيث يمكّن من توازن أفضل في ضغط الدم، واتباع نظام غذائي صحي وتجنب الأكلات الدهنية والمالحة.
وفي هذا الصدد قدمت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية بعض التوصيات فيما يتعلق بمرض ارتفاع ضغط الدم ومنها:
ينصح بالرعاية الطبية الفردية لكل مريض يجب استشارة الطبيب المباشر قبل حلول شهر رمضان حتى يتمكن من فحص المريض وتحديد جرعات الدواء اللازمة.
- وضع تعليم علاجي للمرضى واحترام القواعد الصحية والغذائية وتعديل نمط الحياة.
- تجنب مدرات البول خاصة أثناء الصوم في فصل الصيف ينصح بالدواء طويل المفعول
- على المريض أن يكون على بينة من مختلف الآثار الجانبية التي قد تحدث بسبب الصوم ويكون على اتصال دائم مع طبيبه وتتمثل الأعراض في التشنجات والصداع الشديد والقيء وفقدان الوعي والغيبوبة أو نزيف حاد في الدماغ.
- لا يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم أداء فريضة الصوم قبل موازنة ضغطهم
- يجب أن يفطر كل مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم المستوجب لحقن الأدوية الوريدية
وبينت مجموعة عمل الجمعية أن الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تحدث خلال شهر الصيام ليست بالضرورة في علاقة سببية مع ارتفاع ضغط الدم ولكن يمكن ربطها مباشرة بالصيام ولذلك يجب على المريض أن يعلم طبيبه بكل التغيرات التي تطرأ على صحته حتى يقرر بمفرده طريقة العلاج المثلى.
وتأتي هذه التوصيات بمناسبة احتفال الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم تحت شعار "معا نتحكم في ارتفاع ضغط الدم" والذي يوافق 17 ماي من كل سنة.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018