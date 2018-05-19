كيف تواجه ارتفاع ضغط الدم في رمضان؟

(الشروق) ـ مكتب الساحل:

قدمت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين جملة من التوصيات تهم مرضى ارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان بما أن حالات أغلبهم تتطلب علاجا منتظما، ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية التي تُسبب أمراض القلب والشرايين.

وتم ضبط هذه التوصيات بناء على دراسة أخذت في الاعتبار نسبة الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والتي قدرت بـ 30,6 % سنة 2012 وهو ما يستوجب على كل مريض يعاني ارتفاع ضغط الدم أن يراجع طبيبه للحصول على ترخيص للصيام وعلى توزيع جديد وتنظيم لمواعيد تناول الأدوية.

وحذرت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين من مغبة الصوم وخاصة لدى المرضى الذين لا يراقبون ضغط الدم باستمرار لما ينجر عنه من مخاطر مختلفة تحدث أثناء الصوم مثل الجلطة الدماغية والجلطة القلبية والفشل الكلوي.

الصيام فرصة جيدة

وعرضت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية بمناسبة شهر رمضان الكريم جملة من التوصيات التي يجب اتباعها في حالة الصيام المسموح به لبعض مرضى ارتفاع ضغط الدم حتى لا يتأزم الوضع الصحي للمريض.

كما أكدت مجموعة عمل الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية أن شهر الصيام يمكن أن يمثل فرصة جيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم حيث يمكّن من توازن أفضل في ضغط الدم، واتباع نظام غذائي صحي وتجنب الأكلات الدهنية والمالحة.

وفي هذا الصدد قدمت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية بعض التوصيات فيما يتعلق بمرض ارتفاع ضغط الدم ومنها:

ينصح بالرعاية الطبية الفردية لكل مريض يجب استشارة الطبيب المباشر قبل حلول شهر رمضان حتى يتمكن من فحص المريض وتحديد جرعات الدواء اللازمة.

- وضع تعليم علاجي للمرضى واحترام القواعد الصحية والغذائية وتعديل نمط الحياة.

- تجنب مدرات البول خاصة أثناء الصوم في فصل الصيف ينصح بالدواء طويل المفعول

- على المريض أن يكون على بينة من مختلف الآثار الجانبية التي قد تحدث بسبب الصوم ويكون على اتصال دائم مع طبيبه وتتمثل الأعراض في التشنجات والصداع الشديد والقيء وفقدان الوعي والغيبوبة أو نزيف حاد في الدماغ.

- لا يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم أداء فريضة الصوم قبل موازنة ضغطهم

- يجب أن يفطر كل مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم المستوجب لحقن الأدوية الوريدية

وبينت مجموعة عمل الجمعية أن الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تحدث خلال شهر الصيام ليست بالضرورة في علاقة سببية مع ارتفاع ضغط الدم ولكن يمكن ربطها مباشرة بالصيام ولذلك يجب على المريض أن يعلم طبيبه بكل التغيرات التي تطرأ على صحته حتى يقرر بمفرده طريقة العلاج المثلى.

وتأتي هذه التوصيات بمناسبة احتفال الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم تحت شعار "معا نتحكم في ارتفاع ضغط الدم" والذي يوافق 17 ماي من كل سنة.





محمد علي خليفة