خضر وغلال رمضان.. الخيــــــــار



الفوائد الصحية للخيار

- يعتبر الخيار من النباتات منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 غ منه على 15 سعر حراري فقط، ولا يوجد به دهون مشبعة أو كوليسترول، وقشر الخيار يعتبر مصدر جيدا جدا للألياف النباتية التي تمنع الإمساك وتحمي من الإصابة بسرطان القولون من خلال القضاء على المواد السامة الموجودة بالأمعاء.

- يعتبر الخيار مصدرا هاما جدا للبوتاسيوم حيث يحتوي 100 غ من الخيار على 147 ملغ من البوتاسيوم و3 ملغ من الصوديوم، وهو يعمل على خفض معدلات ضغط الدم ونبض القلب عن طريق مكافحة آثار الصوديوم.

- يحتوي الخيار على نسبة من المواد المضادة للأكسدة مثل البيتا كاروتين والجاما كاروتين وفيتامين ج وفيتامين أ، وهذه المواد تساعد بشكل كبير جدا على تخليض الجسم من الشقائق الحرة الضارة والأكسجين النشط، التي تتسبب في حدوث الشيخوخة وأمراض الجلد والعديد من الأمراض الأخرى