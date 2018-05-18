خضر وغلال رمضان.. الخيــــــــار

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الفوائد الصحية للخيار
- يعتبر الخيار من النباتات منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 غ منه على 15 سعر حراري فقط، ولا يوجد به دهون مشبعة أو كوليسترول، وقشر الخيار يعتبر مصدر جيدا جدا للألياف النباتية التي تمنع الإمساك وتحمي من الإصابة بسرطان القولون من خلال القضاء على المواد السامة الموجودة بالأمعاء.
- يعتبر الخيار مصدرا هاما جدا للبوتاسيوم حيث يحتوي 100 غ من الخيار على 147 ملغ من البوتاسيوم و3 ملغ من الصوديوم، وهو يعمل على خفض معدلات ضغط الدم ونبض القلب عن طريق مكافحة آثار الصوديوم.
- يحتوي الخيار على نسبة من المواد المضادة للأكسدة مثل البيتا كاروتين والجاما كاروتين وفيتامين ج وفيتامين أ، وهذه المواد تساعد بشكل كبير جدا على تخليض الجسم من الشقائق الحرة الضارة والأكسجين النشط، التي تتسبب في حدوث الشيخوخة وأمراض الجلد والعديد من الأمراض الأخرى
الفوائد الصحية للخيار
- يعتبر الخيار من النباتات منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 غ منه على 15 سعر حراري فقط، ولا يوجد به دهون مشبعة أو كوليسترول، وقشر الخيار يعتبر مصدر جيدا جدا للألياف النباتية التي تمنع الإمساك وتحمي من الإصابة بسرطان القولون من خلال القضاء على المواد السامة الموجودة بالأمعاء.
- يعتبر الخيار مصدرا هاما جدا للبوتاسيوم حيث يحتوي 100 غ من الخيار على 147 ملغ من البوتاسيوم و3 ملغ من الصوديوم، وهو يعمل على خفض معدلات ضغط الدم ونبض القلب عن طريق مكافحة آثار الصوديوم.
- يحتوي الخيار على نسبة من المواد المضادة للأكسدة مثل البيتا كاروتين والجاما كاروتين وفيتامين ج وفيتامين أ، وهذه المواد تساعد بشكل كبير جدا على تخليض الجسم من الشقائق الحرة الضارة والأكسجين النشط، التي تتسبب في حدوث الشيخوخة وأمراض الجلد والعديد من الأمراض الأخرى
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-