دعا اليها وزير الداخلية في البرلمان:مكافئات مالية للمبلّغين عن الفساد

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أكّد وزير الداخلية لطفي براهم أن مخاطر الارهاب مازالت قائمة في تونس بالرغم من تقلّص الظاهرة الارهابية في السنتين الاخيرتين وتلقي قيادات المجموعات الارهابية ضربات موجعة.
تونس «الشروق»:
وأضاف الوزير أنّه تمّ منذ بداية السنة الحالية تفكيك عديد الخلايا من بينها المسلحة والمتعلقة بالاستقطاب والتسفير، والقضاء على 6 إرهابيين (مقابل 7 ارهابيين خلال نفس الفترة من سنة 2017) وإحالة 322 عنصرا على القضاء بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، كما اشار إلى أنّ عدد القضايا الإرهابية المُسجّلة بلغ 507 قضية (مقابل 536 قضية خلال سنة 2017).
القطب الامني
لطفي براهم الذي حضر أمس في لجنة التشريع العام بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون احالته الحكومة للبرلمان لتنقيح قانون مكافحة الارهاب الصادر في 7 اوت 2015، أضاف أن القانون لم يتضمن تنصيصا على الهياكل المختصة في مكافحة الارهاب،ولم يتضمن القطب الامني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والذي كان إحداثه من بين الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب,، وطالب وزير الداخلية بادراجه ضمن تنقيحات القانون .
اجتياز الحدود
كما دعا وزير الداخلية الى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بجريمة اجتياز الحدود والارتقاء بها الى مرتبة الجنحة عوضا عن مخالفة، مؤكدا أن الابقاء عليها في مرتبة المخالفة لن يردع الراغبين في الاجتياز، واعتبر الوزير ان جريمة الاجتياز خطيرة جدا وحان الوقت للتشدد في التعاطي معها، وأضاف في هذا السياق أن قوات الامن تمكنت من احباط عمليات اجتياز لحوالي 3800 شخص على الحدود البرية والبحرية.
مكافآت مالية
كما دعا الوزير إلى سن قانون يتعلق بإسناد مكافآت مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية واعتبر براهم ان اعتماد المكافات المالية مهم جدا لاضفاء فعالية اكبر على مكافحة الارهاب واضاف قائلا «المكافآت المالية من أهم الآليات المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه في جل دول العالم وهي تساهم بصورة فعالة في التحفيز على الإبلاغ عن مرتكبي تلك الجرائم».
الحاضرون والمتغيبون
دامت جلسة الاستماع الى وزير الداخلية ا يقارب الساعتين وحضرها كل من نور الدين البحيري، البشير الخليفي، أحمد الصديق، حسن العماري، الطيب المدني، هاجر بالشيخ أحمد، الخنساء بن حراث، النذير بن عمو، ابتسام جبابلي، سامية عبو، فريدة عبيدي.. كما حضرها نواب من خارج اللجنة وهم مصطفى بن أحمد، مراد حمايدي، سفيان طوبال
وتغيب عن حضور الجلسة كل من ألفة الجويني، عماد الخميري، فتحي العيادي، صابرين الغبنتني، سلاف القسنطيني، سماح بوحوال، كمال ذوادي، سناء مرسني.
فتح المقاهي في رمضان
قال وزير الداخلية لطفي براهم في اجابته حول الجدل الذي اثير مؤخرا حول غلق المقاهي في رمضان، أن هذا الملف يخضع الى قوانين معمول بها، وأضاف ان وزارة الداخلية قامت بحماية اليهود التونسيين في زيارة معبد الغريبة في جربة من كل التهديدات فمن واجبها أيضا حماية شعائر الأغلبية من التونسيين في شهر رمضان.
أكّد وزير الداخلية لطفي براهم أن مخاطر الارهاب مازالت قائمة في تونس بالرغم من تقلّص الظاهرة الارهابية في السنتين الاخيرتين وتلقي قيادات المجموعات الارهابية ضربات موجعة.
تونس «الشروق»:
وأضاف الوزير أنّه تمّ منذ بداية السنة الحالية تفكيك عديد الخلايا من بينها المسلحة والمتعلقة بالاستقطاب والتسفير، والقضاء على 6 إرهابيين (مقابل 7 ارهابيين خلال نفس الفترة من سنة 2017) وإحالة 322 عنصرا على القضاء بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، كما اشار إلى أنّ عدد القضايا الإرهابية المُسجّلة بلغ 507 قضية (مقابل 536 قضية خلال سنة 2017).
القطب الامني
لطفي براهم الذي حضر أمس في لجنة التشريع العام بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون احالته الحكومة للبرلمان لتنقيح قانون مكافحة الارهاب الصادر في 7 اوت 2015، أضاف أن القانون لم يتضمن تنصيصا على الهياكل المختصة في مكافحة الارهاب،ولم يتضمن القطب الامني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والذي كان إحداثه من بين الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب,، وطالب وزير الداخلية بادراجه ضمن تنقيحات القانون .
اجتياز الحدود
كما دعا وزير الداخلية الى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بجريمة اجتياز الحدود والارتقاء بها الى مرتبة الجنحة عوضا عن مخالفة، مؤكدا أن الابقاء عليها في مرتبة المخالفة لن يردع الراغبين في الاجتياز، واعتبر الوزير ان جريمة الاجتياز خطيرة جدا وحان الوقت للتشدد في التعاطي معها، وأضاف في هذا السياق أن قوات الامن تمكنت من احباط عمليات اجتياز لحوالي 3800 شخص على الحدود البرية والبحرية.
مكافآت مالية
كما دعا الوزير إلى سن قانون يتعلق بإسناد مكافآت مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية واعتبر براهم ان اعتماد المكافات المالية مهم جدا لاضفاء فعالية اكبر على مكافحة الارهاب واضاف قائلا «المكافآت المالية من أهم الآليات المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه في جل دول العالم وهي تساهم بصورة فعالة في التحفيز على الإبلاغ عن مرتكبي تلك الجرائم».
الحاضرون والمتغيبون
دامت جلسة الاستماع الى وزير الداخلية ا يقارب الساعتين وحضرها كل من نور الدين البحيري، البشير الخليفي، أحمد الصديق، حسن العماري، الطيب المدني، هاجر بالشيخ أحمد، الخنساء بن حراث، النذير بن عمو، ابتسام جبابلي، سامية عبو، فريدة عبيدي.. كما حضرها نواب من خارج اللجنة وهم مصطفى بن أحمد، مراد حمايدي، سفيان طوبال
وتغيب عن حضور الجلسة كل من ألفة الجويني، عماد الخميري، فتحي العيادي، صابرين الغبنتني، سلاف القسنطيني، سماح بوحوال، كمال ذوادي، سناء مرسني.
فتح المقاهي في رمضان
قال وزير الداخلية لطفي براهم في اجابته حول الجدل الذي اثير مؤخرا حول غلق المقاهي في رمضان، أن هذا الملف يخضع الى قوانين معمول بها، وأضاف ان وزارة الداخلية قامت بحماية اليهود التونسيين في زيارة معبد الغريبة في جربة من كل التهديدات فمن واجبها أيضا حماية شعائر الأغلبية من التونسيين في شهر رمضان.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018