النّمُوّ بلغ ٪2,5 .. وتضخم الأسعار ناهز ٪8:أرقام حكومة الشاهد لا تعكس حقيقة معيشة التونسيين!

-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018
تونس – الشروق:
ما يهم المواطن هو انخفاض الأسعار.. أما ارتفاع نسبة النمو وتطور الصناعات المعملية فانه لا يعني شيئا بالنسبة إليه.
أعلنت الحكومة في المدة الاخيرة عن بعض المؤشرات الاقتصادية وقالت انها شهدت تحسّنا ملحوظا. غير أن ما يثير الحيرة لدى الرأي العام هو عدم انعكاس هذا التحسن على المعيشة اليومية للمواطن في مجال الأسعار والتشغيل والتنمية..
تحدثت الحكومة في الايام الاخيرة عن تحسّن نسبة النمو خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية لتبلغ 2,5 بالمائة وتطور مؤشر الصادرات والصناعات المعملية والانتاج الفلاحي والصيد البحري والخدمات المُسوّقة، الى جانب تحسن منتظر في الموسم السياحي الجديد..
بالتوازي مع ذلك، لم يلمس التونسيون لهذا الارتفاع في نسبة النمو وفي بعض المؤشرات الاقتصادية الاخرى أي أثر على ارض الواقع وذلك من حيث الأسعار والتشغيل والتنمية في الجهات.. وهو ما يدفع إلى التساؤل عن الفائدة من تحسن المؤشرات الاقتصادية ونسبة النّمو ما لم يستفد منها المواطن بشكل مباشر في معيشته اليومية.
8 بالمائة تضخم
رغم التحسن الذي ذكرته الحكومة مؤخرا في بعض المؤشرات الاقتصادية إلا أن الاسعار مازالت مرتفعة للغاية في نظر المواطن. فقد بلغ مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل من السنة الحالية 7.7% بحساب الانزلاق السنوي، ومن المنتظر ان تواصل الاسعار الارتفاع خلال شهر ماي بالتزامن مع شهر رمضان خاصة ان اغلب الاسعار زادت في اليومين الاخيرين بما في ذلك بعض المواد الأساسية (البيض – اللحوم البيضاء والحمراء – الاسماك – بعض الخضر – اغلب الغلال- المصبرات الغذائية – مواد التنظيف والغسيل..). وبالتالي يتوقع مختصون ان تتجاوز نسبة التضخم موفى ماي أوجوان عتبة 8 بالمائة وقد تصل الى 9 بالمائة ما لم تتخذ الحكومة الاجراءات المناسبة للحد منه. وهي أرقام «مُخيفة» لم يسبق ان عرفتها تونس على مر التاريخ حتى في أصعب الفترات الاقتصادية قبل الثورة وبعدها.
لم يلمس المواطن كذلك أي انعكاس على مستوى التشغيل باعتبار ان كل نقطة نمو تعني آليا خلق آلاف مواطن الشغل الاضافية. ورغم اعلان الحكومة ان نسبة البطالة تراجعت من 15.5% خلال الثلاثي الرابع لسنة 2017 إلى 15.4% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، إلا ان ذلك يبقى دون المأمول لا سيما بالنسبة لحاملي الشهائد العليا التي مازالت مرتفعة ومرشحة لمزيد الارتفاع في الفترة القادمة خاصة بعد غلق باب الانتداب في القطاع العام.. ويبقى مشكل البطالة من اكبر المشاكل التي تمثل في اغلب دول العالم كابوسا للسلطة وتبدو اليوم كذلك بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد في ظل ما تتسبب فيه باستمرار من احتقان اجتماعي وغضب شعبي وذلك مهما بلغت نسب النمو والتطور في مختلف المجالات.
تنمية
المجال الثالث الذي لم يلمس فيه المواطن تحسنا رغم ارتفاع نسبة النمو هو التنمية خاصة بعث المشاريع التنموية بالجهات المحرومة حيث لا يزال الوضع التنموي على ما هو عليه في عدة مجالات ( البنية التحتية – المؤسسات التربوية والصحّية – غياب المشاريع الخاصة..). وكل ذلك يساهم ايضا في تواصل حالات الاحتقان والغضب لدى سكان هذه المناطق ما لم تتخذ الحكومة الاجراءات الكفيلة بتحويل الارقام الاقتصادية الكبرى الى اشياء ملموسة من المواطن من حيث الاسعار والتشغيل والتنمية في الجهات..
البنك المركزي يُحذّر
حذّر البنك المركزي التونسي في بيانه الاخير من تواصل هذا النسق الذي تعيشه البلاد في مجال تطور الأسعار. وقال ان ذلك من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.
تونس – الشروق:
ما يهم المواطن هو انخفاض الأسعار.. أما ارتفاع نسبة النمو وتطور الصناعات المعملية فانه لا يعني شيئا بالنسبة إليه.
أعلنت الحكومة في المدة الاخيرة عن بعض المؤشرات الاقتصادية وقالت انها شهدت تحسّنا ملحوظا. غير أن ما يثير الحيرة لدى الرأي العام هو عدم انعكاس هذا التحسن على المعيشة اليومية للمواطن في مجال الأسعار والتشغيل والتنمية..
تحدثت الحكومة في الايام الاخيرة عن تحسّن نسبة النمو خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية لتبلغ 2,5 بالمائة وتطور مؤشر الصادرات والصناعات المعملية والانتاج الفلاحي والصيد البحري والخدمات المُسوّقة، الى جانب تحسن منتظر في الموسم السياحي الجديد..
بالتوازي مع ذلك، لم يلمس التونسيون لهذا الارتفاع في نسبة النمو وفي بعض المؤشرات الاقتصادية الاخرى أي أثر على ارض الواقع وذلك من حيث الأسعار والتشغيل والتنمية في الجهات.. وهو ما يدفع إلى التساؤل عن الفائدة من تحسن المؤشرات الاقتصادية ونسبة النّمو ما لم يستفد منها المواطن بشكل مباشر في معيشته اليومية.
8 بالمائة تضخم
رغم التحسن الذي ذكرته الحكومة مؤخرا في بعض المؤشرات الاقتصادية إلا أن الاسعار مازالت مرتفعة للغاية في نظر المواطن. فقد بلغ مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل من السنة الحالية 7.7% بحساب الانزلاق السنوي، ومن المنتظر ان تواصل الاسعار الارتفاع خلال شهر ماي بالتزامن مع شهر رمضان خاصة ان اغلب الاسعار زادت في اليومين الاخيرين بما في ذلك بعض المواد الأساسية (البيض – اللحوم البيضاء والحمراء – الاسماك – بعض الخضر – اغلب الغلال- المصبرات الغذائية – مواد التنظيف والغسيل..). وبالتالي يتوقع مختصون ان تتجاوز نسبة التضخم موفى ماي أوجوان عتبة 8 بالمائة وقد تصل الى 9 بالمائة ما لم تتخذ الحكومة الاجراءات المناسبة للحد منه. وهي أرقام «مُخيفة» لم يسبق ان عرفتها تونس على مر التاريخ حتى في أصعب الفترات الاقتصادية قبل الثورة وبعدها.
لم يلمس المواطن كذلك أي انعكاس على مستوى التشغيل باعتبار ان كل نقطة نمو تعني آليا خلق آلاف مواطن الشغل الاضافية. ورغم اعلان الحكومة ان نسبة البطالة تراجعت من 15.5% خلال الثلاثي الرابع لسنة 2017 إلى 15.4% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، إلا ان ذلك يبقى دون المأمول لا سيما بالنسبة لحاملي الشهائد العليا التي مازالت مرتفعة ومرشحة لمزيد الارتفاع في الفترة القادمة خاصة بعد غلق باب الانتداب في القطاع العام.. ويبقى مشكل البطالة من اكبر المشاكل التي تمثل في اغلب دول العالم كابوسا للسلطة وتبدو اليوم كذلك بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد في ظل ما تتسبب فيه باستمرار من احتقان اجتماعي وغضب شعبي وذلك مهما بلغت نسب النمو والتطور في مختلف المجالات.
تنمية
المجال الثالث الذي لم يلمس فيه المواطن تحسنا رغم ارتفاع نسبة النمو هو التنمية خاصة بعث المشاريع التنموية بالجهات المحرومة حيث لا يزال الوضع التنموي على ما هو عليه في عدة مجالات ( البنية التحتية – المؤسسات التربوية والصحّية – غياب المشاريع الخاصة..). وكل ذلك يساهم ايضا في تواصل حالات الاحتقان والغضب لدى سكان هذه المناطق ما لم تتخذ الحكومة الاجراءات الكفيلة بتحويل الارقام الاقتصادية الكبرى الى اشياء ملموسة من المواطن من حيث الاسعار والتشغيل والتنمية في الجهات..
البنك المركزي يُحذّر
حذّر البنك المركزي التونسي في بيانه الاخير من تواصل هذا النسق الذي تعيشه البلاد في مجال تطور الأسعار. وقال ان ذلك من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018