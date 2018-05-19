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يوم السبت 19 ماي 2018
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حدث في رمضان .. 1994: أول فوازير تلفزيونية تونسية
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رمضان الشروق
حدث في رمضان .. 1994: أول فوازير تلفزيونية تونسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

شهد رمضان1994 على الوطنية الأولى ميلاد أول فوازير تلفزيونية تونسية في إعداد لرؤوف كوكة وإخراج صلاح الصغيري وبطولة الفنانة الاستعراضية عائدة بوبكر وتعد عائدة بوبكر أول فنانة تونسية تقدم الفوازير التونسية تحت اسم «فوانيس» ببادرة وفكرة رؤوف كوكة الذي برز في تلك الفترة أيضا بـ«الكاميرا الخفية» ليكون بذلك رائدا في المجالين.
ورؤوف كوكة الذي انطلق في تأثيث مسيرته في رحاب مؤسسة التلفزة الوطنية معدا ومنتجا ومقدما للعديد من البرامج والمنوعات نجح في تعبيد طريق إبداعي به متمثل في إعداد وإنتاج «فوانيس» استئناسا بفوازير نيللي وقدم في أولى تجاربه الفنانة الاستعراضية عائدة بوبكر ثم كان الموعد مع الممثلة ريم الرياحي وجاءت بعد ذلك الممثلة هاجر الستيتي.
وفي أوائل الألفينيات أشرف رؤوف كوكة على إعداد إنتاج برنامج «طريق النجوم» وهو برنامج يهتم باكتشاف المواهب الفنية وتكفي الإشارة في هذا المجال أن الفنانة وردة الغضبان هي احدى خريجات هذا البرنامج.
ومنذ 2003 اختفى رؤوف كوكة عن الأضواء غياب تواصل إلى رمضان 2014 عندما ظهر مرة أخرى بـ«كاميرا خفية» جديدة كاشفا في ذات الوقت أن سبب غيابه كان إقصاء متعمّدا له ولبرامجه.
وبالنسبة لعائدة بوبكر، فإن سعت جاهدة لاستثمار نجاحها في «فوانيس» وعملت على إعداد إنتاجات غنائية استعراضية غير أن هذه التجربة لم تدم طويلا... فكان أن خيّرت الانسحاب والابتعاد عن الأضواء.
ونشير من جهة أخرى إلى أن «فوانيس» رؤوف كوكة دفعت بالعديد إلى السير على منوالها من ذلك الشاعر الحبيب المحنوش الذي أعد فوازير «عرافة تسأل» وأسند دور البطولة إلى زوجته الفنانة هزار قبل الطلاق منها وعمل صلاح الصغيري من خلال «خديجة الصغيرة» على إعداد سلسلة فوازير غير أن التجربتين لم ترتقيا إلى ما كسبته وحققته «فوانيس» عائدة بوبكر من نجاح جماهيري كبير.

محسن بن أحمد
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رمضان الشروق
حدث في رمضان .. 1994: أول فوازير تلفزيونية تونسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

شهد رمضان1994 على الوطنية الأولى ميلاد أول فوازير تلفزيونية تونسية في إعداد لرؤوف كوكة وإخراج صلاح الصغيري وبطولة الفنانة الاستعراضية عائدة بوبكر وتعد عائدة بوبكر أول فنانة تونسية تقدم الفوازير التونسية تحت اسم «فوانيس» ببادرة وفكرة رؤوف كوكة الذي برز في تلك الفترة أيضا بـ«الكاميرا الخفية» ليكون بذلك رائدا في المجالين.
ورؤوف كوكة الذي انطلق في تأثيث مسيرته في رحاب مؤسسة التلفزة الوطنية معدا ومنتجا ومقدما للعديد من البرامج والمنوعات نجح في تعبيد طريق إبداعي به متمثل في إعداد وإنتاج «فوانيس» استئناسا بفوازير نيللي وقدم في أولى تجاربه الفنانة الاستعراضية عائدة بوبكر ثم كان الموعد مع الممثلة ريم الرياحي وجاءت بعد ذلك الممثلة هاجر الستيتي.
وفي أوائل الألفينيات أشرف رؤوف كوكة على إعداد إنتاج برنامج «طريق النجوم» وهو برنامج يهتم باكتشاف المواهب الفنية وتكفي الإشارة في هذا المجال أن الفنانة وردة الغضبان هي احدى خريجات هذا البرنامج.
ومنذ 2003 اختفى رؤوف كوكة عن الأضواء غياب تواصل إلى رمضان 2014 عندما ظهر مرة أخرى بـ«كاميرا خفية» جديدة كاشفا في ذات الوقت أن سبب غيابه كان إقصاء متعمّدا له ولبرامجه.
وبالنسبة لعائدة بوبكر، فإن سعت جاهدة لاستثمار نجاحها في «فوانيس» وعملت على إعداد إنتاجات غنائية استعراضية غير أن هذه التجربة لم تدم طويلا... فكان أن خيّرت الانسحاب والابتعاد عن الأضواء.
ونشير من جهة أخرى إلى أن «فوانيس» رؤوف كوكة دفعت بالعديد إلى السير على منوالها من ذلك الشاعر الحبيب المحنوش الذي أعد فوازير «عرافة تسأل» وأسند دور البطولة إلى زوجته الفنانة هزار قبل الطلاق منها وعمل صلاح الصغيري من خلال «خديجة الصغيرة» على إعداد سلسلة فوازير غير أن التجربتين لم ترتقيا إلى ما كسبته وحققته «فوانيس» عائدة بوبكر من نجاح جماهيري كبير.

محسن بن أحمد
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