حدث في رمضان .. 1994: أول فوازير تلفزيونية تونسية

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شهد رمضان1994 على الوطنية الأولى ميلاد أول فوازير تلفزيونية تونسية في إعداد لرؤوف كوكة وإخراج صلاح الصغيري وبطولة الفنانة الاستعراضية عائدة بوبكر وتعد عائدة بوبكر أول فنانة تونسية تقدم الفوازير التونسية تحت اسم «فوانيس» ببادرة وفكرة رؤوف كوكة الذي برز في تلك الفترة أيضا بـ«الكاميرا الخفية» ليكون بذلك رائدا في المجالين.
ورؤوف كوكة الذي انطلق في تأثيث مسيرته في رحاب مؤسسة التلفزة الوطنية معدا ومنتجا ومقدما للعديد من البرامج والمنوعات نجح في تعبيد طريق إبداعي به متمثل في إعداد وإنتاج «فوانيس» استئناسا بفوازير نيللي وقدم في أولى تجاربه الفنانة الاستعراضية عائدة بوبكر ثم كان الموعد مع الممثلة ريم الرياحي وجاءت بعد ذلك الممثلة هاجر الستيتي.
وفي أوائل الألفينيات أشرف رؤوف كوكة على إعداد إنتاج برنامج «طريق النجوم» وهو برنامج يهتم باكتشاف المواهب الفنية وتكفي الإشارة في هذا المجال أن الفنانة وردة الغضبان هي احدى خريجات هذا البرنامج.
ومنذ 2003 اختفى رؤوف كوكة عن الأضواء غياب تواصل إلى رمضان 2014 عندما ظهر مرة أخرى بـ«كاميرا خفية» جديدة كاشفا في ذات الوقت أن سبب غيابه كان إقصاء متعمّدا له ولبرامجه.
وبالنسبة لعائدة بوبكر، فإن سعت جاهدة لاستثمار نجاحها في «فوانيس» وعملت على إعداد إنتاجات غنائية استعراضية غير أن هذه التجربة لم تدم طويلا... فكان أن خيّرت الانسحاب والابتعاد عن الأضواء.
ونشير من جهة أخرى إلى أن «فوانيس» رؤوف كوكة دفعت بالعديد إلى السير على منوالها من ذلك الشاعر الحبيب المحنوش الذي أعد فوازير «عرافة تسأل» وأسند دور البطولة إلى زوجته الفنانة هزار قبل الطلاق منها وعمل صلاح الصغيري من خلال «خديجة الصغيرة» على إعداد سلسلة فوازير غير أن التجربتين لم ترتقيا إلى ما كسبته وحققته «فوانيس» عائدة بوبكر من نجاح جماهيري كبير.
شهد رمضان1994 على الوطنية الأولى ميلاد أول فوازير تلفزيونية تونسية في إعداد لرؤوف كوكة وإخراج صلاح الصغيري وبطولة الفنانة الاستعراضية عائدة بوبكر وتعد عائدة بوبكر أول فنانة تونسية تقدم الفوازير التونسية تحت اسم «فوانيس» ببادرة وفكرة رؤوف كوكة الذي برز في تلك الفترة أيضا بـ«الكاميرا الخفية» ليكون بذلك رائدا في المجالين.
ورؤوف كوكة الذي انطلق في تأثيث مسيرته في رحاب مؤسسة التلفزة الوطنية معدا ومنتجا ومقدما للعديد من البرامج والمنوعات نجح في تعبيد طريق إبداعي به متمثل في إعداد وإنتاج «فوانيس» استئناسا بفوازير نيللي وقدم في أولى تجاربه الفنانة الاستعراضية عائدة بوبكر ثم كان الموعد مع الممثلة ريم الرياحي وجاءت بعد ذلك الممثلة هاجر الستيتي.
وفي أوائل الألفينيات أشرف رؤوف كوكة على إعداد إنتاج برنامج «طريق النجوم» وهو برنامج يهتم باكتشاف المواهب الفنية وتكفي الإشارة في هذا المجال أن الفنانة وردة الغضبان هي احدى خريجات هذا البرنامج.
ومنذ 2003 اختفى رؤوف كوكة عن الأضواء غياب تواصل إلى رمضان 2014 عندما ظهر مرة أخرى بـ«كاميرا خفية» جديدة كاشفا في ذات الوقت أن سبب غيابه كان إقصاء متعمّدا له ولبرامجه.
وبالنسبة لعائدة بوبكر، فإن سعت جاهدة لاستثمار نجاحها في «فوانيس» وعملت على إعداد إنتاجات غنائية استعراضية غير أن هذه التجربة لم تدم طويلا... فكان أن خيّرت الانسحاب والابتعاد عن الأضواء.
ونشير من جهة أخرى إلى أن «فوانيس» رؤوف كوكة دفعت بالعديد إلى السير على منوالها من ذلك الشاعر الحبيب المحنوش الذي أعد فوازير «عرافة تسأل» وأسند دور البطولة إلى زوجته الفنانة هزار قبل الطلاق منها وعمل صلاح الصغيري من خلال «خديجة الصغيرة» على إعداد سلسلة فوازير غير أن التجربتين لم ترتقيا إلى ما كسبته وحققته «فوانيس» عائدة بوبكر من نجاح جماهيري كبير.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018