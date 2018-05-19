رئيس هيئة الانتخابات:لدينا 24 نزاعا فقط على 349 دائرة بلدية وهذا انجاز

تونس ـ الشروق:

حول الانتقادات الموجهة له داخل الهيئة ونتائج الانتخابات البلدية قال محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ المسار الانتخابي لا يزال متواصلا، مُضيفا:» دخلنا مرحلة الطعون إلى جانب انتخابات المضيلة التي لم تنجز بعد»، ولاحظ المنصري أنّ إجراء الانتخابات البلدية في 350 دائرة صعب جدا مؤكدا وجود بعض الإخلالات التي حصلت ولكن الأهم أن لا تكون هذه الإخلالات جوهرية.

وأكّد رئيس هيئة الانتخابات في تصريح اذاعي امس انّ هناك من راهن على فشل الانتخابات البلدية من خارج الهيئة ومن داخلها سواء كان ذلك على مستوى جهوي أو مركزي، واضاف في هذا الصدد:» أنا استغربت من تصريح عضو الهيئة أنور بن حسن في ظل التضحيات التي قدمها 60 ألف عون لأن نجاح الانتخابات البلدية بهذا الشكل لا ينم عن وجود ضعف في الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات، وبرغم كثرة الحديث عن المخالفات فإنّ عددها أقل من مخالفات عام 2014 ، « هناك جدول مخالفات خاص بكل قائمة وكل مخالفة تشكل جرائم تحال على المحكمة الإدارية وباقي المخالفات مجلس الهيئة أقر بأنه ليس لها تأثير جوهري، ولدينا 24 نزاعا فقط على 349 دائرة بلدية وهذا في حد ذاته إنجاز».