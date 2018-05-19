تــــوب كابـــــي .. الامانــــات المقدســـــة

من قصر الباب العالي (توب كابي) تمت إدارة أكبر إمبراطوريات العالم الإمبراطورية العثمانية لمدة ما يقارب الأربع مائة عام. ولهذا فهو معلمٌ بارز من معالم اسطنبول السياحية ومن أكثر الأماكن السياحية زيارة من قبل السياح.

بني قصر توب كابي بأمر من السلطان محمد الفاتح وفي قرون لاحقة توّسع القصر بحيث بلغت مساحته سبع مائة ألف متر مربع وتحيط به أسوار بطول خمسة كيلومترات. اليوم هو عبارة عن متحف مدهش، من أهم أركانه جناح خرقة السعادة فهي تحتوي على الأمانات المقدسة كسيف النبي صلى اللّه عليه وسلم، أثر قدمه، قوسه، شعرات من لحيته الشريفة، وبعض أغراضه الشخصية و جزء من سنه عليه السلام وهي السن التي انكسرت في موقعة احد و الله اعلم . بالاضافة إلى سيوف الخلفاء الراشدين، عمامة يوسف عليه السلام، وغيرها الكثير من الأمانات المقدسة.