تــــوب كابـــــي .. الامانــــات المقدســـــة

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من قصر الباب العالي (توب كابي) تمت إدارة أكبر إمبراطوريات العالم الإمبراطورية العثمانية لمدة ما يقارب الأربع مائة عام. ولهذا فهو معلمٌ بارز من معالم اسطنبول السياحية ومن أكثر الأماكن السياحية زيارة من قبل السياح.
بني قصر توب كابي بأمر من السلطان محمد الفاتح وفي قرون لاحقة توّسع القصر بحيث بلغت مساحته سبع مائة ألف متر مربع وتحيط به أسوار بطول خمسة كيلومترات. اليوم هو عبارة عن متحف مدهش، من أهم أركانه جناح خرقة السعادة فهي تحتوي على الأمانات المقدسة كسيف النبي صلى اللّه عليه وسلم، أثر قدمه، قوسه، شعرات من لحيته الشريفة، وبعض أغراضه الشخصية و جزء من سنه عليه السلام وهي السن التي انكسرت في موقعة احد و الله اعلم . بالاضافة إلى سيوف الخلفاء الراشدين، عمامة يوسف عليه السلام، وغيرها الكثير من الأمانات المقدسة.
من قصر الباب العالي (توب كابي) تمت إدارة أكبر إمبراطوريات العالم الإمبراطورية العثمانية لمدة ما يقارب الأربع مائة عام. ولهذا فهو معلمٌ بارز من معالم اسطنبول السياحية ومن أكثر الأماكن السياحية زيارة من قبل السياح.
بني قصر توب كابي بأمر من السلطان محمد الفاتح وفي قرون لاحقة توّسع القصر بحيث بلغت مساحته سبع مائة ألف متر مربع وتحيط به أسوار بطول خمسة كيلومترات. اليوم هو عبارة عن متحف مدهش، من أهم أركانه جناح خرقة السعادة فهي تحتوي على الأمانات المقدسة كسيف النبي صلى اللّه عليه وسلم، أثر قدمه، قوسه، شعرات من لحيته الشريفة، وبعض أغراضه الشخصية و جزء من سنه عليه السلام وهي السن التي انكسرت في موقعة احد و الله اعلم . بالاضافة إلى سيوف الخلفاء الراشدين، عمامة يوسف عليه السلام، وغيرها الكثير من الأمانات المقدسة.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018