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يوم السبت 19 ماي 2018
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تــــوب كابـــــي .. الامانــــات المقدســـــة
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رمضان الشروق
تــــوب كابـــــي .. الامانــــات المقدســـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

من قصر الباب العالي (توب كابي) تمت إدارة أكبر إمبراطوريات العالم الإمبراطورية العثمانية لمدة ما يقارب الأربع مائة عام. ولهذا فهو معلمٌ بارز من معالم اسطنبول السياحية ومن أكثر الأماكن السياحية زيارة من قبل السياح.
بني قصر توب كابي بأمر من السلطان محمد الفاتح وفي قرون لاحقة توّسع القصر بحيث بلغت مساحته سبع مائة ألف متر مربع وتحيط به أسوار بطول خمسة كيلومترات. اليوم هو عبارة عن متحف مدهش، من أهم أركانه جناح خرقة السعادة فهي تحتوي على الأمانات المقدسة كسيف النبي صلى اللّه عليه وسلم، أثر قدمه، قوسه، شعرات من لحيته الشريفة، وبعض أغراضه الشخصية و جزء من سنه عليه السلام وهي السن التي انكسرت في موقعة احد و الله اعلم . بالاضافة إلى سيوف الخلفاء الراشدين، عمامة يوسف عليه السلام، وغيرها الكثير من الأمانات المقدسة.

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رمضان الشروق
تــــوب كابـــــي .. الامانــــات المقدســـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

من قصر الباب العالي (توب كابي) تمت إدارة أكبر إمبراطوريات العالم الإمبراطورية العثمانية لمدة ما يقارب الأربع مائة عام. ولهذا فهو معلمٌ بارز من معالم اسطنبول السياحية ومن أكثر الأماكن السياحية زيارة من قبل السياح.
بني قصر توب كابي بأمر من السلطان محمد الفاتح وفي قرون لاحقة توّسع القصر بحيث بلغت مساحته سبع مائة ألف متر مربع وتحيط به أسوار بطول خمسة كيلومترات. اليوم هو عبارة عن متحف مدهش، من أهم أركانه جناح خرقة السعادة فهي تحتوي على الأمانات المقدسة كسيف النبي صلى اللّه عليه وسلم، أثر قدمه، قوسه، شعرات من لحيته الشريفة، وبعض أغراضه الشخصية و جزء من سنه عليه السلام وهي السن التي انكسرت في موقعة احد و الله اعلم . بالاضافة إلى سيوف الخلفاء الراشدين، عمامة يوسف عليه السلام، وغيرها الكثير من الأمانات المقدسة.

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مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة
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من مقاصد الصيام .. تمتين الصلة بالقرآن
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
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في السيرة النبوية ... رسول الله في شبابه
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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