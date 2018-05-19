كاميرا «شالوم» على قناة تونسنا و500 الف دولار فضحتهم: سياسيون وفنانون وافقوا على التخابر مع إسرائيل

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تونس ـ الشروق :
تنطلق اليوم على شاشة قناة تونسنا اول حلقة من برنامج الكاميرا الخفية التي تم اطلاق اسم « سلام « عليها و هي كلمة عبرية اختارتها شركة الانتاج على اسم سلسلة الكاميرا الخفية ....
يقوم الاعلامي وليد الزريبي الذي يتولى تقديم و انتاج الكاميرا الخفية بدعوة سياسيين على اساس قيامه بحوار مع قناة أمريكية ويتم ارسال سيارات فخمة للضيف ثم يتم كمرحلة ثانية نقله لقصر فخم في جهة سكرة من ولاية اريانة .
بعد دخول الضيف لغرفة بالقصر بمنطقة سكرة يجد نفسه امام سيدة شقراء تعرف نفسها بكونها إعلامية تابعة للقناة الامريكية ويقف بجانبها شخص ثان و بعد دقائق يقوم الاعلامي وليد الزريبي بالكشف عن الهوية الحقيقية للمتواجدين بالمكان و يعلم ضيفه بانه امام سفيرة اسرائيل في تونس و ضابط بالموساد و تنطلق اثر ذلك اخر مرحلة من الكاميرا الخفية و التي ستكشف الوجوه الحقيقية لعدد من السياسيين.
وقال وليد الزريبي مقدم و معد الكاميرا الخفية « شالوم « في تصريح « للشروق « انه تم عرض مناصب سياسية داخل مجلس النواب وهدايا و مبلغ مالي يقدر ب500 الف دولار على الضيوف لاستدراجهم للعمل مع اسرائيل و تفاجأنا بان رجل اعمال مشهور و3 فنانين و7 سياسيين وافقوا بلا تردد على التعامل و التخابر مع الاسرائليين ومساعدتهم على بعث سفارتهم بصفة علنية في العاصمة التونسية وسيتولون هم و احزابهم تهدئة الراي العام التونسي الذي سيعبر عن غضبه اثر الاعلان عن قرار بعث هذه السفارة .
واضاف ان اول حلقة ستكون اليوم كما انها ستكون صادمة للجميع و ضيفها وجه سياسي وحقوقي معروف عبر في كل المناسبات عن مدى كرهه لإسرائيل و لكنه في الحقيقة وافق مباشرة على عرض السفيرة الإسرائيلية الوهمية مقابل المال و اعرب عن موافقته على مساعدة السفارة في مخططها في تونس.
ويذكر ان سلسلة الكاميرا الخفية « شالوم « من اعداد و تقديم وليد الزريبي و تمثيل الفنان الشادلي العرفاوي و انتاج شركة « كامليون « و ستبث اليوم على شاشة تونسنا .
تونس ـ الشروق :
تنطلق اليوم على شاشة قناة تونسنا اول حلقة من برنامج الكاميرا الخفية التي تم اطلاق اسم « سلام « عليها و هي كلمة عبرية اختارتها شركة الانتاج على اسم سلسلة الكاميرا الخفية ....
يقوم الاعلامي وليد الزريبي الذي يتولى تقديم و انتاج الكاميرا الخفية بدعوة سياسيين على اساس قيامه بحوار مع قناة أمريكية ويتم ارسال سيارات فخمة للضيف ثم يتم كمرحلة ثانية نقله لقصر فخم في جهة سكرة من ولاية اريانة .
بعد دخول الضيف لغرفة بالقصر بمنطقة سكرة يجد نفسه امام سيدة شقراء تعرف نفسها بكونها إعلامية تابعة للقناة الامريكية ويقف بجانبها شخص ثان و بعد دقائق يقوم الاعلامي وليد الزريبي بالكشف عن الهوية الحقيقية للمتواجدين بالمكان و يعلم ضيفه بانه امام سفيرة اسرائيل في تونس و ضابط بالموساد و تنطلق اثر ذلك اخر مرحلة من الكاميرا الخفية و التي ستكشف الوجوه الحقيقية لعدد من السياسيين.
وقال وليد الزريبي مقدم و معد الكاميرا الخفية « شالوم « في تصريح « للشروق « انه تم عرض مناصب سياسية داخل مجلس النواب وهدايا و مبلغ مالي يقدر ب500 الف دولار على الضيوف لاستدراجهم للعمل مع اسرائيل و تفاجأنا بان رجل اعمال مشهور و3 فنانين و7 سياسيين وافقوا بلا تردد على التعامل و التخابر مع الاسرائليين ومساعدتهم على بعث سفارتهم بصفة علنية في العاصمة التونسية وسيتولون هم و احزابهم تهدئة الراي العام التونسي الذي سيعبر عن غضبه اثر الاعلان عن قرار بعث هذه السفارة .
واضاف ان اول حلقة ستكون اليوم كما انها ستكون صادمة للجميع و ضيفها وجه سياسي وحقوقي معروف عبر في كل المناسبات عن مدى كرهه لإسرائيل و لكنه في الحقيقة وافق مباشرة على عرض السفيرة الإسرائيلية الوهمية مقابل المال و اعرب عن موافقته على مساعدة السفارة في مخططها في تونس.
ويذكر ان سلسلة الكاميرا الخفية « شالوم « من اعداد و تقديم وليد الزريبي و تمثيل الفنان الشادلي العرفاوي و انتاج شركة « كامليون « و ستبث اليوم على شاشة تونسنا .
-
13:24السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي
19 ماي 2018
-
13:04مية الجريبي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
12:45قبلي: تشكيات من نقص الحليب في شهر رمضان
19 ماي 2018
-
12:29ضخّ 80940 لتر من الزيت المدعم داخل كافة معتمديات ولاية تونس
19 ماي 2018
-
12:03مجموعة باي بال تقتني شركة سويدية بقيمة 2،2 مليار دولار
19 ماي 2018
-
11:35حورية قلاتي في ذمة الله
19 ماي 2018
-
-
10:42انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة منتظرة بالمناطق الغربية
19 ماي 2018
-
-
09:33ابتكار عقار "سحري" لمكافحة الكوليسترول
19 ماي 2018
-
09:10بعد هجوم تكساس.. قتيل بإطلاق نار داخل مدرسة في جورجيا
19 ماي 2018
-
09:05سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش يربح"
19 ماي 2018
-
09:03ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم سياسيا"
19 ماي 2018
-
08:57رئيس قوافل قفصة: الحكم رفض احترازنا
19 ماي 2018
-
08:42قتلى بينهم مسؤولون في انفجارات خلال مباراة بملعب في أفغانستان
19 ماي 2018
-
08:32بنزرت: اصطدام حافلة لنقل العمال بعمود كهربائي واشتعالها بالكامل
19 ماي 2018
-
07:42الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
19 ماي 2018
-
07:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
19 ماي 2018
-
01:55بيع خاتم "عميل استخبارات سوفيتي" بـ25 ألف دولار
19 ماي 2018
-
01:37الآلاف يقتسمون العراء مع المشردين من أجل "الزفاف الملكي"
19 ماي 2018