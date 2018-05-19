كاميرا «شالوم» على قناة تونسنا و500 الف دولار فضحتهم: سياسيون وفنانون وافقوا على التخابر مع إسرائيل

تونس ـ الشروق :

تنطلق اليوم على شاشة قناة تونسنا اول حلقة من برنامج الكاميرا الخفية التي تم اطلاق اسم « سلام « عليها و هي كلمة عبرية اختارتها شركة الانتاج على اسم سلسلة الكاميرا الخفية ....

يقوم الاعلامي وليد الزريبي الذي يتولى تقديم و انتاج الكاميرا الخفية بدعوة سياسيين على اساس قيامه بحوار مع قناة أمريكية ويتم ارسال سيارات فخمة للضيف ثم يتم كمرحلة ثانية نقله لقصر فخم في جهة سكرة من ولاية اريانة .

بعد دخول الضيف لغرفة بالقصر بمنطقة سكرة يجد نفسه امام سيدة شقراء تعرف نفسها بكونها إعلامية تابعة للقناة الامريكية ويقف بجانبها شخص ثان و بعد دقائق يقوم الاعلامي وليد الزريبي بالكشف عن الهوية الحقيقية للمتواجدين بالمكان و يعلم ضيفه بانه امام سفيرة اسرائيل في تونس و ضابط بالموساد و تنطلق اثر ذلك اخر مرحلة من الكاميرا الخفية و التي ستكشف الوجوه الحقيقية لعدد من السياسيين.

وقال وليد الزريبي مقدم و معد الكاميرا الخفية « شالوم « في تصريح « للشروق « انه تم عرض مناصب سياسية داخل مجلس النواب وهدايا و مبلغ مالي يقدر ب500 الف دولار على الضيوف لاستدراجهم للعمل مع اسرائيل و تفاجأنا بان رجل اعمال مشهور و3 فنانين و7 سياسيين وافقوا بلا تردد على التعامل و التخابر مع الاسرائليين ومساعدتهم على بعث سفارتهم بصفة علنية في العاصمة التونسية وسيتولون هم و احزابهم تهدئة الراي العام التونسي الذي سيعبر عن غضبه اثر الاعلان عن قرار بعث هذه السفارة .

واضاف ان اول حلقة ستكون اليوم كما انها ستكون صادمة للجميع و ضيفها وجه سياسي وحقوقي معروف عبر في كل المناسبات عن مدى كرهه لإسرائيل و لكنه في الحقيقة وافق مباشرة على عرض السفيرة الإسرائيلية الوهمية مقابل المال و اعرب عن موافقته على مساعدة السفارة في مخططها في تونس.

ويذكر ان سلسلة الكاميرا الخفية « شالوم « من اعداد و تقديم وليد الزريبي و تمثيل الفنان الشادلي العرفاوي و انتاج شركة « كامليون « و ستبث اليوم على شاشة تونسنا .





منى البوعزيزي